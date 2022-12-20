  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
12
Düzenli tüketmeniz kafi! Kalbi ilk günkü gibi yapıyor

2022-12-20 11:02:05
Düzenli tüketmeniz kafi! Kalbi ilk günkü gibi yapıyor

Atardamarlar vücuttaki kan damarlarının en büyüğüdür ve her organa, dokuya ve hücreye oksijen ve besin sağlamada çok önemli bir rol oynarlar. Dolayısıyla, bu hayati kanalları en iyi durumda tutmanın sağlığınız için önemli olduğunu söylemek yetersiz bile kalabilir. Ancak milyonlarca insan, sağlıksız arterlerden muzdarip. Ateroskleroz denen bu hastalık arterlerin içinde plakların (kolesterol ve diğer maddelerden oluşan yağ birikintileri) birikmesiyle, normal kan akışına müdahale eden ve kalp hastalığına, kalp krizlerine ve felce yol açabilen enflamatuar bir durumdur.

#1
Foto - Düzenli tüketmeniz kafi! Kalbi ilk günkü gibi yapıyor

Atardamarlar vücuttaki kan damarlarının en büyüğüdür ve her organa, dokuya ve hücreye oksijen ve besin sağlamada çok önemli bir rol oynarlar. Dolayısıyla, bu hayati kanalları en iyi durumda tutmanın sağlığınız için önemli olduğunu söylemek yetersiz bile kalabilir. Ancak milyonlarca insan, sağlıksız arterlerden muzdarip. Ateroskleroz denen bu hastalık arterlerin içinde plakların (kolesterol ve diğer maddelerden oluşan yağ birikintileri) birikmesiyle, normal kan akışına müdahale eden ve kalp hastalığına, kalp krizlerine ve felce yol açabilen enflamatuar bir durumdur.

#2
Foto - Düzenli tüketmeniz kafi! Kalbi ilk günkü gibi yapıyor

Bazı tahminlere göre ateroskleroz, Batılılaşmış toplumdaki tüm ölümlerin P'sinin altında yatan nedendir ve felç, Alzheimer gibi hastalıkların altında yatan başlıca nedendir. İyi haber ise ateroskleroz riskini azaltmak ve var olan plak oluşumunu tersine çevirmek için beslenmenizde yapabileceğiniz birçok değişiklik var.

#3
Foto - Düzenli tüketmeniz kafi! Kalbi ilk günkü gibi yapıyor

DAMARLARIN TEMİZLENMESİNE YARDIMCI OLAN BESİNLER YAĞLI BALIKLAR Somon, sardalya, hamsi ve uskumru dahil olmak üzere yağlı balıklar, güçlü bir omega-3 yağ kaynağıdır. Bu yağlar, vasküler iltihaplanma ve ateroskleroza karşı koruyucu etkileri olan güçlü anti-inflamatuar doymamış yağlardır. Omega-3'ler ayrıca trombosit agregasyonunu azaltabilir (kan pıhtılaşması riskini azaltır), trigliserit düzeylerini düşürebilir ve sağlıksız LDL kolesterolün plak biriktiren etkilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olan iyi HDL kolesterol düzeylerini artırabilir.

#4
Foto - Düzenli tüketmeniz kafi! Kalbi ilk günkü gibi yapıyor

Ek olarak araştırmalar, haftada 2 porsiyondan fazla balık yiyen kişilerin karotid arterlerinde ateroskleroz gelişme olasılığının daha düşük olduğunu gösteriyor.

#5
Foto - Düzenli tüketmeniz kafi! Kalbi ilk günkü gibi yapıyor

KETEN TOHUMU Keten tohumları lif ve lignanlar adı verilen antioksidan bitki bileşiklerinin yanı sıra iyi bir anti-inflamatuar bitki bazlı omega-3 (alfa-linolenik asit) kaynağıdır. Düzenli keten tohumu alımı, prediyabetli aşırı kilolu ve obez bireylerde azalmış kan şekeri ve insülin seviyeleri ve gelişmiş insülin duyarlılığı ile ilişkilendirilmiştir. Hayvanlar üzerinde yapılan ön araştırmalar, düzenli keten tüketiminin aterosklerotik plakların ilerlemesini durdurmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Önemli not: Bütün keten tohumları sindirim sırasında tamamen parçalanmaz, bu nedenle tam faydalarını elde etmek için öğütülmüş keten tohumlarını tercih edin ve buzdolabında saklayın.

#6
Foto - Düzenli tüketmeniz kafi! Kalbi ilk günkü gibi yapıyor

ORMAN MEYVELERİ Böğürtlen, yaban mersini, ahududu ve çilek, arter sağlığı söz konusu olduğunda büyük bir etki yaratır. Bu koyu renkli meyveler, kuersetin ve antosiyaninler gibi güçlü anti-enflamatuar ve antioksidan etkiler sergileyen polifenol bileşikleri ile doludur. Bu bileşikler (ve iyi bir dozda lif) sayesinde, orman meyvelerinin tüketimi, arterlerin temiz ve sağlıklı kalmasına yardımcı olan LDL kolesterol, kan basıncı ve hatta kan şekeri kontrolündeki gelişmelerle ilişkilendirilmiştir.

#7
Foto - Düzenli tüketmeniz kafi! Kalbi ilk günkü gibi yapıyor

Üzüm, portakal ve elma gibi (fruktoz adı verilen bir şeker formunda yüksek olan) diğer meyvelerle karşılaştırıldığında, meyveler düşük glisemik olduklarından, yani kan şekerini yükseltme ihtimalleri düşük olduğundan düzenli tüketim için özellikle mükemmel bir seçimdir.

#8
Foto - Düzenli tüketmeniz kafi! Kalbi ilk günkü gibi yapıyor

TURUNÇGİLLER Narenciye, flavonoidler adı verilen polifenol bileşikleri ile doludur. Bu narenciye biyoflavonoidleri, güçlü antioksidan özelliklere sahiptir, yani oksidatif strese neden olabilecek ve hastalık süreçlerini tetikleyebilecek serbest radikalleri temizlerler. Spesifik olarak, narenciye biyoflavonoidleri, LDL kolesterolün, ateroskleroz ile güçlü bir şekilde ilişkili olan, oksitlenmiş LDL olarak bilinen, daha da zararlı, enflamatuar bir kolesterol formuna dönüşmesini önlemeye yardımcı olabilir. Bir araştırma, günde bir greyfurt yemenin, koroner baypas ameliyatı geçirmiş kişilerde kolesterol ve trigliserit düzeylerini önemli ölçüde azalttığını buldu. Düşük şekerli narenciye yiyecekleri en iyisidir. Greyfurtu tercih edin (ilaçlarınızla etkileşime girmediği sürece) veya biyoflavonoid desteği için içtiğiniz suya bir miktar limon veya misket limonu ekleyin.

#9
Foto - Düzenli tüketmeniz kafi! Kalbi ilk günkü gibi yapıyor

AVOKADO Avokado, arterlerinizi temizlemek için bir taşla iki kuş vuran bir besin. Zeytinyağı gibi, avokado da bir sürü kan şekeri dengeleyici, kolesterolü optimize eden MUFA içerir. Ama aynı zamanda, yarım avokado başına yaklaşık 6,5 gramla şaşırtıcı derecede büyük bir lif kaynağıdırlar. Son zamanlarda yapılan bir araştırma, günde bir avokado yemenin LDL kolesterolündeki azalmalarla ilişkili olduğunu da buldu. Dr. Ford Brewer, "Bazı insanlar bir miktar doymuş yağ da içerdiği çin avokado yemekten çekinirken, bunun için endişelenmenize gerek yok" diyor. Doymuş yağ alımı LDL kolesterolü artırabilse de, tipik olarak yalnızca daha büyük, LDL parçacıklarını artırır ve bunlar, küçük, yoğun LDL parçacıklarına göre arter duvarlarına yapışma ve hasara neden olma olasılığı daha düşüktür. Ek olarak, en son araştırmalar, doymuş yağ alımını azaltmanın hiçbir yararlı kardiyovasküler etkisi olmadığını bulmuştur.

#10
Foto - Düzenli tüketmeniz kafi! Kalbi ilk günkü gibi yapıyor

BAKLAGİLLER Çok fazla tahıl bazlı garnitür yeme eğilimindeyseniz, bunları baklagiller (fasulye, bezelye, nohut, mercimek) ile değiştirmeyi düşünün. Bunlar, LDL kolesterolü düşürerek aterosklerozu önlemeye yardımcı olabilecek çözünür lif de dahil olmak üzere yüksek dozda lif içerirler. Günde bir porsiyon fasulye bile önemli ölçüde azalmış LDL ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca baklagiller, her ikisi de ateroskleroz ve kan damarı hasarına katkıda bulunan kan basıncındaki azalma ve kronik iltihaplanma ile ilişkilendirilmiştir. American Diabetes Association'a göre, fasulyelerin glisemik indeksi nispeten düşüktür, bu da bazı karbonhidratlar içermelerine rağmen kan şekerini yükseltme ihtimalinin düşük olduğu anlamına gelir. Ancak Dr. Brewer, bazı kişilerde baklagillerin kan şekerini yükseltebileceği konusunda uyarıyor. Hastalarının çoğuna, özellikle prediyabetikler için sorunlu olabileceğinden, özellikle mercimeği ölçüsüne dikkat ederek yemelerini tavsiye ediyor. Baklagilleri bir yağ veya protein kaynağı ile eşleştirmek, kan şekeri yükselme potansiyellerini azaltabilir.

#11
Foto - Düzenli tüketmeniz kafi! Kalbi ilk günkü gibi yapıyor

DOMATES Domatesler, özellikle pişmiş domatesler ve domates sosu, domateslerin kırmızı renginden sorumlu olan ve "iyi" HDL kolesterolün artmasıyla ilişkilendirilen güçlü bir bitki bileşiği olan likopen için harika bir kaynaktır. Bir çalışmada, domates ürünlerinden likopen açısından zengin bir diyet yiyen kişilerin kalp hastalığına yakalanma olasılığı -26 daha az olduğu belirlendi. Başka bir çalışmada, daha yüksek kan likopen seviyeleri, daha düşük inme riski ile ilişkilendirilmiştir. Profesyonel ipucu: Yağ, vücudunuzun likopen emilimini artırır, bu nedenle makarna sosuna bir parça zeytinyağı da ekleyin.

Türkiye'de bir ilk: 100 milyon avroluk dev yatırım! Dünyaya örnek olacak, o ülkeden Türkiye'ye para yağacak!
Ekonomi

Türkiye'de bir ilk: 100 milyon avroluk dev yatırım! Dünyaya örnek olacak, o ülkeden Türkiye'ye para yağacak!

Türkiye'de ilk kez üretilecek olan seramikler dünyaya örnek olacak. İtalyan firması tarafından 100 milyon avroluk yatırım müjdesi: Dev İtaly..
Fatih Altaylı resmen kin kustu! İçindeki düşmanlığı gizleyemedi
Medya

Fatih Altaylı resmen kin kustu! İçindeki düşmanlığı gizleyemedi

Habertürk'te 'Teke Tek' adlı programın sunuculuğunu yapan Fatih Altaylı, programın kapanışında yaptığı konuşmada ilahiyat fakületelerini hed..
Baskın yapılan evden cephanelik çıktı!
Yerel

Baskın yapılan evden cephanelik çıktı!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerinin baskın yaptığı evden adeta cephanelik çıktı.
Dünyanın konuştuğu görüntü! Rus Savunma Bakanına ne oldu?
Dünya

Dünyanın konuştuğu görüntü! Rus Savunma Bakanına ne oldu?

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Belarus Başkanlık Sarayı'nın koridorunda sağ elini cebine saklayıp, topallayarak yürürken görüldü...
İtalya’dan beklenmedik çıkış: Türkiye istiyor ama biz de istiyoruz
Dünya

İtalya’dan beklenmedik çıkış: Türkiye istiyor ama biz de istiyoruz

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Türkiye gibi kendilerinin de gaz merkezi olmayı istediğini söyledi...
Doğal gaz keşfinde rezerv miktarı: Gabar Dağı'nda günde yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarılıyor!
Ekonomi

Doğal gaz keşfinde rezerv miktarı: Gabar Dağı'nda günde yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarılıyor!

Büyük keşfin yapıldığı yerde: Gabar Dağı'ndan petrol fışkırıyor. Şırnak'ta 150 milyon varillik petrol rezervi keşfi yapılan Gabar Dağı'nda g..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23