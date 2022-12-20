Düzenli tüketmeniz kafi! Kalbi ilk günkü gibi yapıyor

AVOKADO Avokado, arterlerinizi temizlemek için bir taşla iki kuş vuran bir besin. Zeytinyağı gibi, avokado da bir sürü kan şekeri dengeleyici, kolesterolü optimize eden MUFA içerir. Ama aynı zamanda, yarım avokado başına yaklaşık 6,5 gramla şaşırtıcı derecede büyük bir lif kaynağıdırlar. Son zamanlarda yapılan bir araştırma, günde bir avokado yemenin LDL kolesterolündeki azalmalarla ilişkili olduğunu da buldu. Dr. Ford Brewer, "Bazı insanlar bir miktar doymuş yağ da içerdiği çin avokado yemekten çekinirken, bunun için endişelenmenize gerek yok" diyor. Doymuş yağ alımı LDL kolesterolü artırabilse de, tipik olarak yalnızca daha büyük, LDL parçacıklarını artırır ve bunlar, küçük, yoğun LDL parçacıklarına göre arter duvarlarına yapışma ve hasara neden olma olasılığı daha düşüktür. Ek olarak, en son araştırmalar, doymuş yağ alımını azaltmanın hiçbir yararlı kardiyovasküler etkisi olmadığını bulmuştur.