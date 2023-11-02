Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! Emekli, memur ve asgari ücretliye görülmemiş zam! Duyan çok ama çok şaşıracak:

Emekli, memur ve asgari ücretli milyonlarca vatandaşı maaşına zam geliyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68 olurken, bu orana göre 6 aylık enflasyon ise yüzde 40.27 olacak. Refah payının eklenmesiyle asgari ücret ve SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının yüzde 50'yi bulması bekleniyor. Buna göre emekli maaşı zammı, memur enflasyon farkı ile maaş hesapları değişti. Yeni asgari ücret, emekli ve memur aylığı tek tek hesaplandı. Öte yandan 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı ile SED ödemeleri için de Ocak zammı tablosu belli oldu. İşte emekli ve memur maaşıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...