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Ekonomi
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Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! Emekli, memur ve asgari ücretliye görülmemiş zam! Duyan çok ama çok şaşıracak:

2023-11-02 10:07:34
Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! Emekli, memur ve asgari ücretliye görülmemiş zam! Duyan çok ama çok şaşıracak:

Emekli, memur ve asgari ücretli milyonlarca vatandaşı maaşına zam geliyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68 olurken, bu orana göre 6 aylık enflasyon ise yüzde 40.27 olacak. Refah payının eklenmesiyle asgari ücret ve SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının yüzde 50'yi bulması bekleniyor. Buna göre emekli maaşı zammı, memur enflasyon farkı ile maaş hesapları değişti. Yeni asgari ücret, emekli ve memur aylığı tek tek hesaplandı. Öte yandan 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı ile SED ödemeleri için de Ocak zammı tablosu belli oldu. İşte emekli ve memur maaşıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

#1
Foto - Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! Emekli, memur ve asgari ücretliye görülmemiş zam! Duyan çok ama çok şaşıracak:

Türkiye İstatistik Kurumu yarın Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklayacak. Aylık yüzde 4'ün üzerinde enflasyon beklentisi oluşurken TÜİK'in açıklayacağı rakamlar memur, emekli, kiracı ve ticarethane sahibi için de belirleyici olacak.

#2
Foto - Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! Emekli, memur ve asgari ücretliye görülmemiş zam! Duyan çok ama çok şaşıracak:

Hürriyet'in haberine göre; Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisi, asgari ücretli, kiracı ve ticarethane sahibini ilgilendiren yılın geriye kalan aylarına ilişkin Ekim ayı ayı enflasyon verisi Cuma günü açıklanacak.

#3
Foto - Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! Emekli, memur ve asgari ücretliye görülmemiş zam! Duyan çok ama çok şaşıracak:

Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak gerçekleşmişti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09 ve Eylül ayı için yüzde 4,75 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

#4
Foto - Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! Emekli, memur ve asgari ücretliye görülmemiş zam! Duyan çok ama çok şaşıracak:

Böylece sadece 3 ayda alacakları zam oranı yüzde 25,11 olmuştu. Cuma günü açıklanacak yeni enflasyon oranlarıyla birlikte bu artışların üzerine yeni artışlar da eklenmiş olacak.

#5
Foto - Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! Emekli, memur ve asgari ücretliye görülmemiş zam! Duyan çok ama çok şaşıracak:

Enflasyon beklentileri aylık bazda yüzde 4-5 aralığında artması bekleniyor. Böylece aylık enflasyonun yüzde 4,5 arttığını varsayılırsa SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden yüzde 30,73 oranında zammı hak etmiş oluyor.

#6
Foto - Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! Emekli, memur ve asgari ücretliye görülmemiş zam! Duyan çok ama çok şaşıracak:

Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

#7
Foto - Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! Emekli, memur ve asgari ücretliye görülmemiş zam! Duyan çok ama çok şaşıracak:

Memur ve memur emeklileri için 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 yılı Ocak ayı için yüzde 15 zam alacakları kesinleşti.

#8
Foto - Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! Emekli, memur ve asgari ücretliye görülmemiş zam! Duyan çok ama çok şaşıracak:

Memur ve memur emeklilerinin Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayı enflasyon oranlarının kümülatif toplamları yüzde 15'i aştığından toplu sözleşmeden daha yüksek zam alacakları belli oldu.

#9
Foto - Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! Emekli, memur ve asgari ücretliye görülmemiş zam! Duyan çok ama çok şaşıracak:

Memur ve memur emeklileri için de enflasyon oranlarının aylık olarak birikimli hesaplanması neticesinde zam Ocak ayında belli oluyor.

#10
Foto - Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! Emekli, memur ve asgari ücretliye görülmemiş zam! Duyan çok ama çok şaşıracak:

Emekli ve memur maaşları Ocak zammı ile artacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan'a 'Kimse enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla talimatını verdi. Emekli zammı 15 milyonu aşkın vatandaşı, memur maaş zammı ise yaklaşık 4 milyon kamu görevlisini ilgilendiriyor. Emekliye zam ve memur maaş düzenlemesi için kapsamlı bir bütçe çalışması gerçekleşiyor. Özellikle mali disiplinde yol haritasının çizilmesi ve bunun meyvelerinin alınmasıyla beraber düğmeye basılacak. İlk adım ise emeklileri rahatlatan 5000 TL emekli ikramiyesi oldu.

#11
Foto - Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! Emekli, memur ve asgari ücretliye görülmemiş zam! Duyan çok ama çok şaşıracak:

Bunun için geriye kalan Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)

#12
Foto - Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! Emekli, memur ve asgari ücretliye görülmemiş zam! Duyan çok ama çok şaşıracak:

ASGARİ ÜCRET İÇİN DE BELİRLEYİCİ OLUYOR Enflasyon oranındaki artış asgari ücrete yapılacak zam için de belirleyici oluyor.Bağlayıcı bir rakam olmasa da Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında satın alma gücü paritesi ele alındığı için enflasyon oranları da gündeme geliyor ve enflasyona göre zam oranları komisyon tarafından açıklanıyor.

#13
Foto - Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! Emekli, memur ve asgari ücretliye görülmemiş zam! Duyan çok ama çok şaşıracak:

Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlenmişti. Eylül ayı enflasyon verisine göre iş yerlerinin kiralarına yapılacak artış oranı yüzde 55,30 olmuştu.

#14
Foto - Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! Emekli, memur ve asgari ücretliye görülmemiş zam! Duyan çok ama çok şaşıracak:

Ekim ayı için açıklanacak enflasyon ile yeni kontrat döneminde yapılacak zam da belirlenmiş olacak.

#15
Foto - Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! Emekli, memur ve asgari ücretliye görülmemiş zam! Duyan çok ama çok şaşıracak:

Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.

#16
Foto - Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! Emekli, memur ve asgari ücretliye görülmemiş zam! Duyan çok ama çok şaşıracak:

Milliyet'in haberine göre; Milyonların heyecanla beklediği emekli ve asgari ücret zammı için enflasyon rakamları bekleniyor.

#17
Foto - Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! Emekli, memur ve asgari ücretliye görülmemiş zam! Duyan çok ama çok şaşıracak:

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan yıl sonu enflasyon tahminine refah payının da eklenmesiyle her iki gruba da yüzde 50 civarında zam yapılması bekleniyor.

#18
Foto - Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! Emekli, memur ve asgari ücretliye görülmemiş zam! Duyan çok ama çok şaşıracak:

Bu orana göre yeni yılda asgari ücret 17 bin lirayı, en düşük emekli maaşı ise 11 bin lirayı aşacak.

#19
Foto - Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! Emekli, memur ve asgari ücretliye görülmemiş zam! Duyan çok ama çok şaşıracak:

Temmuz ayında verilen yüzde 25'lik zamla emeklilerin en düşük maaşı 7.500 TL'de kalmıştı. Hükümet, emeklilerin şikayetleri sonrası bir seferliğe mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye vermeyi kararlaştırdı.

#20
Foto - Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! Emekli, memur ve asgari ücretliye görülmemiş zam! Duyan çok ama çok şaşıracak:

Hem emekli hem de asgari ücretlinin zammında enflasyon belirleyici olacak. Temmuz, ağustos ve eylül ayını kapsayan 3 aylık enflasyon yüzde 25.11 oranında.

#21
Foto - Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! Emekli, memur ve asgari ücretliye görülmemiş zam! Duyan çok ama çok şaşıracak:

Ancak ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının da açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon belirlenecek ve milyonların maaş zammı kesinleşecek.

#22
Foto - Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! Emekli, memur ve asgari ücretliye görülmemiş zam! Duyan çok ama çok şaşıracak:

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.01 oldu. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 40.27 olacak. Refah payının eklenmesiyle asgari ücret ve emeklilere yapılacak zammın yüzde 50'yi bulması bekleniyor.

#23
Foto - Duyanı havalara uçuran haberi verdiler! Emekli, memur ve asgari ücretliye görülmemiş zam! Duyan çok ama çok şaşıracak:

2024'te her iki gruba da yüzde 50 zam yapılmasıyla maaşlarda ciddi oranda bir yükseliş olacak. Buna göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 7.500 liradan 11.250 liraya çıkacak. Asgari ücret ise 11.402 liradan 17.103 liraya yükselecek.

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