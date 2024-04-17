2024-04-17 11:57:01 Duyan şaşkına dönecek! Trabzonspor bomba transferi patlatıyor! İşte Süper Lig'in yeni yıldızı...
Bu sezon Süper Lig'de üçüncülük için mücadele veren Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Abdullah Avcı ile yeni sezon kadro yapılanmasına başlayan Trabzonspor transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Nijeryalı yıldız Paul Onuachu'nun takımda kalmaması adına planını hazırlayan yönetim, yıldız transferini bitirmek ve taraftarına müjdeyi vermek istiyor. İşte son dakika haberinin detayları ve o yıldız isim...