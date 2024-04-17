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Spor
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Duyan şaşkına dönecek! Trabzonspor bomba transferi patlatıyor! İşte Süper Lig'in yeni yıldızı...

2024-04-17 11:57:01
Duyan şaşkına dönecek! Trabzonspor bomba transferi patlatıyor! İşte Süper Lig'in yeni yıldızı...

Bu sezon Süper Lig'de üçüncülük için mücadele veren Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Abdullah Avcı ile yeni sezon kadro yapılanmasına başlayan Trabzonspor transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Nijeryalı yıldız Paul Onuachu'nun takımda kalmaması adına planını hazırlayan yönetim, yıldız transferini bitirmek ve taraftarına müjdeyi vermek istiyor. İşte son dakika haberinin detayları ve o yıldız isim...

#1
Foto - Duyan şaşkına dönecek! Trabzonspor bomba transferi patlatıyor! İşte Süper Lig'in yeni yıldızı...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Duyan şaşkına dönecek! Trabzonspor bomba transferi patlatıyor! İşte Süper Lig'in yeni yıldızı...

Abdullah Avcı ile yeni sezona güçlü bir kadro ile iddialı girmek isteyen bordo-mavili camia, transferler için kollarını sıvadı ve istediği yıldız için girişimlere başladı. İşte flaş transferin detayları...

#3
Foto - Duyan şaşkına dönecek! Trabzonspor bomba transferi patlatıyor! İşte Süper Lig'in yeni yıldızı...

Ligde son maçında Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, üçüncülük yarışında yara aldı. Bordo-mavili takım bu hafta Kayserispor'a konuk olacak.

#4
Foto - Duyan şaşkına dönecek! Trabzonspor bomba transferi patlatıyor! İşte Süper Lig'in yeni yıldızı...

Trabzonspor, geçen sezon ligi 57 puanla 6. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edememişti.

#5
Foto - Duyan şaşkına dönecek! Trabzonspor bomba transferi patlatıyor! İşte Süper Lig'in yeni yıldızı...

Karadeniz ekibi, son 6 haftaya 52 puanla girerken üçüncülük yolunda da büyük avantaj elde edip geçen sezondan daha iyi bir performans ortaya koyma şansı yakaladı.

#6
Foto - Duyan şaşkına dönecek! Trabzonspor bomba transferi patlatıyor! İşte Süper Lig'in yeni yıldızı...

Bu arada Karadeniz ekibinin, şu an takımda bulunan Paul Onuachu'nun yeniden kiralanması konusunda bir hamle yapacağı ifade edildi. Sabah'a göre; Bonservisi Southampton'da olan Nijeryalı forvetin de kalmak istediği kaydedildi.

#7
Foto - Duyan şaşkına dönecek! Trabzonspor bomba transferi patlatıyor! İşte Süper Lig'in yeni yıldızı...

Listesinde farklı isimler de bulunan bordo-mavililer için İngiliz basınından Kelechi Iheanacho iddiası geldi. Ada medyası, sezon sonu Leicester City ile sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı golcü için Trabzonspor'un devreye girdiğini yazdı.

#8
Foto - Duyan şaşkına dönecek! Trabzonspor bomba transferi patlatıyor! İşte Süper Lig'in yeni yıldızı...

Trabzonspor yönetimi, oyuncunun transferi için tüm şartları zorlayacağı ve Leicester City ile görüşmelere başlayacağı ifade edildi.

#9
Foto - Duyan şaşkına dönecek! Trabzonspor bomba transferi patlatıyor! İşte Süper Lig'in yeni yıldızı...

Haberde, 27 yaşındaki futbolcunun Türkiye'de oynama fikrine sıcak baktığı ve kararını kısa süre içinde vereceği belirtildi.

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