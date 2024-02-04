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Düşen helikopterin enkazından ilk görüntüler! Yaralı teknisyen böyle kurtarıldı

2024-02-04 11:23:40
Düşen helikopterin enkazından ilk görüntüler! Yaralı teknisyen böyle kurtarıldı

Hatay'dan havalandıktan sonra Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsalında kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin gece saatlerinde cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, düşen helikopterin enkazı ve ekiplerin yoğun çalışması dikkat çekti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın şehit haberini duyurmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, Gaziantep'te meydana gelen helikopter kazasında Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün şehit olduğunu açıkladı. Kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin düştüğü alanda ve enkazdaki çalışmalar sürüyor.

#1
Foto - Düşen helikopterin enkazından ilk görüntüler! Yaralı teknisyen böyle kurtarıldı

Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğradı.

#2
Foto - Düşen helikopterin enkazından ilk görüntüler! Yaralı teknisyen böyle kurtarıldı

En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterde bulunan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ile Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit olurken,1 teknisyen ise yaralandı.

#3
Foto - Düşen helikopterin enkazından ilk görüntüler! Yaralı teknisyen böyle kurtarıldı

Düşen helikopterin enkazından ilk görüntüler Hatay'da havalandıktan sonra Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsalında kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin gece saatlerinde cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

#4
Foto - Düşen helikopterin enkazından ilk görüntüler! Yaralı teknisyen böyle kurtarıldı

Görüntülerde, düşen helikopterin enkazı ve ekiplerin yoğun çalışması dikkat çekti. Kaza sonrası yaralanan teknisyene ilk müdahalenin yapılması yer aldı.

#5
Foto - Düşen helikopterin enkazından ilk görüntüler! Yaralı teknisyen böyle kurtarıldı

Olay yerinde çalışmalar sürüyor Olay sonrası şehit olan pilotların naaşları hastane morguna kaldırılırken yaralanan teknisyen ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin düştüğü alanda ve enkazdaki çalışmalar sürüyor.

#6
Foto - Düşen helikopterin enkazından ilk görüntüler! Yaralı teknisyen böyle kurtarıldı

Acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterin, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğraması sonucu 2 pilotun şehit olduğunu bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık, arama kurtarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi.

#7
Foto - Düşen helikopterin enkazından ilk görüntüler! Yaralı teknisyen böyle kurtarıldı

Gaziantep'te helikopter kazasında şehit düşen 2 polis için bazı bakanlar taziye mesajı yayımladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit pilotlara Allah'tan rahmet, millete ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileyerek, "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Tedavi altına alınan yaralı polisimize acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı teknisyenimize acil şifalar diliyorum. Şehit pilotlarımızın ailelerinin, emniyet teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin makamı ali olsun." paylaşımını yaptı.

#8
Foto - Düşen helikopterin enkazından ilk görüntüler! Yaralı teknisyen böyle kurtarıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gerçekleşen, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 2 kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; ailelerine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralı polisimizin en kısa zamanda şifa bulmasını temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Düşen helikopterin enkazından ilk görüntüler! Yaralı teknisyen böyle kurtarıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlara Allah'tan rahmet, yaralı polise acil şifalar diledi.

#10
Foto - Düşen helikopterin enkazından ilk görüntüler! Yaralı teknisyen böyle kurtarıldı

Helikopter kazasında şehit olan polislerin isimleri açıklandı Emniyet Genel Müdürlüğü, Gaziantep'te meydana gelen helikopter kazasında Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün şehit olduğunu açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “03.02.2024 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevli Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk, bulundukları helikopterin Gaziantep Nurdağı bölgesinde kaza kırıma uğraması sonucu şehit olmuşlardır” ifadeleri kullanıldı.

#11
Foto - Düşen helikopterin enkazından ilk görüntüler! Yaralı teknisyen böyle kurtarıldı

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