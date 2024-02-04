Düşen helikopterin enkazından ilk görüntüler! Yaralı teknisyen böyle kurtarıldı

Gaziantep'te helikopter kazasında şehit düşen 2 polis için bazı bakanlar taziye mesajı yayımladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit pilotlara Allah'tan rahmet, millete ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileyerek, "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Tedavi altına alınan yaralı polisimize acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı teknisyenimize acil şifalar diliyorum. Şehit pilotlarımızın ailelerinin, emniyet teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin makamı ali olsun." paylaşımını yaptı.