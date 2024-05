Durum çok ciddi! Onlar Toros görünümlü şahin değil, Müslüman görünümlü Siyonistler! Türkiye’nin her yerindeler.

Biz onları Müslüman olarak tanıyor ve biliyoruz. Oysa onlar gizli birer Siyonist. Türkiye’nin en önemli yerlerinde Müslüman ve Türk kimliği ile görev yapıyorlar. Kimi herkesin tanıdığı çok ünlü bir yazar, kimi gazeteci kimi TV oyuncusu, TV yorumcusu. Kimi ünlü bir siyasetçi. Her biri toplumun tanınmış isimleri. Bunlar her ne kadar kendini belli etmeseler de açığa çıkanlara biz Sabataist diyoruz. Kimdir bu Sabatayistler, İsmini nerden almıştır. Her şeyden önemlisi Müslüman görünümlü bu Yahudilerin amacı ne? İşte ilgiyle okuyacağınız bir konu.