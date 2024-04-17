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Spor
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Dursun Özbek'ten ezberleri bozacak itiraf: İtidal çağrısına ne oldu sayın başkan!

2024-04-17 15:37:27
Dursun Özbek'ten ezberleri bozacak itiraf: İtidal çağrısına ne oldu sayın başkan!

Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe'yi hedef aldı.

#1
Foto - Dursun Özbek'ten ezberleri bozacak itiraf: İtidal çağrısına ne oldu sayın başkan!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu nisan ayı toplantısında, Bankalar Birliği ve Kemerburgaz Tesisleri hakkında önemli açıklamalar yaptı. "Rakiplerimiz hayal dahi edemez" Özbek, Fenerbahçe'nin U19 takımıyla sahaya çıktığı Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçıyla ilgili gündem yaratacak ifadeler de kullandı.

#2
Foto - Dursun Özbek'ten ezberleri bozacak itiraf: İtidal çağrısına ne oldu sayın başkan!

Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyonluğu almak, şampiyon olmak bizi çok gururlandırdı. 7 Nisan'da Süper Kupa'yı kazanarak bu gururu perçinledik. Bu kupayla, tarihimizde 60. kupaya ulaşarak birçok rakibimizin hayal dahi edemeyeceği bir rakama ulaştık. Bu büyük gururda emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

#3
Foto - Dursun Özbek'ten ezberleri bozacak itiraf: İtidal çağrısına ne oldu sayın başkan!

Sarı-kırmızılı kulübün 9 aylık bilançoda kâr açıkladığına dikkat çeken Özbek, faiz sarmalından çıkmak için Bankalar Birliği'ne olan borcun kapatılması gerektiğini söyledi.

#4
Foto - Dursun Özbek'ten ezberleri bozacak itiraf: İtidal çağrısına ne oldu sayın başkan!

Bu konuda hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirten Özbek, 2024 yılı içinde yapılacak başkanlık seçimi öncesinde bu durumu çözeceklerini söyledi. Galatasaray Sportif AŞ'nin 9 aylık bilançosu açıklandı. Yaklaşık 600 milyon liralık kar açıkladık. Bu seviyeyi de sene sonuna kadar taşımak istiyoruz. Ancak yükselen faiz oranları ve piyasa koşullarında bu hiç kolay olmayacak. Dolayısıyla, kulübümüzün elindeki imkanları kullanıp bu faiz sarmalından bir an önce çıkmanın yolunu bulmalıyız. Çözüm, Bankalar Birliği borçlarını ödeyip, bu anlaşmadan çıkmaktır. Bugün mutlulukta ifade etmek isterim, Galatasaray bu konuda hazırlıklarını son aşamaya getirdi. Görevimiz bitmeden bu sözümüzü tutarak yeni yönetimin bu borçtan kurtulmuş bir şekilde göreve başlamasını sağlayacağız

#5
Foto - Dursun Özbek'ten ezberleri bozacak itiraf: İtidal çağrısına ne oldu sayın başkan!

Dursun Özbek'in açıklamasında diğer öne çıkanlar şu şekilde:

#6
Foto - Dursun Özbek'ten ezberleri bozacak itiraf: İtidal çağrısına ne oldu sayın başkan!

Süper Kupa maçının Urfa'da oynanmasına karar verilmişti. Ben de maçtan 1-2 gün önce Urfa'ya gittim. 1-2 günü orada, bölgede geçirdim. Üzerine basarak söylüyorum, Galatasaray sevgisini kelimelerle anlatmak mümkün değil. Bize olan inanılmaz sevgi için bölge halkına özel bir teşekkür gönderiyorum.

#7
Foto - Dursun Özbek'ten ezberleri bozacak itiraf: İtidal çağrısına ne oldu sayın başkan!

Futbol takımımız şampiyonluk hedefine doğru emin adımlarla, rekorlar kırarak gidiyor. Onların mücadelesi, bizim şampiyonluğa olan inancımızı pekiştiriyor. Kimse merak etmesin, Galatasaray gibi birlikte mücadele edip şampiyon olacağız. Tüm taraftarımızı, bizi sahaya dışına çekmek isteyenlerin oyunlarına karşı sakin olmaya davet ediyorum. Pis bir oyun oynamaya devam ediyorlar. Biz bu oyunun parçası olmayacağız. Sahanın içinde gereken cevabı fazlasıyla vereceğiz.

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