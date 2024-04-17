Dursun Özbek'ten ezberleri bozacak itiraf: İtidal çağrısına ne oldu sayın başkan!

Bu konuda hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirten Özbek, 2024 yılı içinde yapılacak başkanlık seçimi öncesinde bu durumu çözeceklerini söyledi. Galatasaray Sportif AŞ'nin 9 aylık bilançosu açıklandı. Yaklaşık 600 milyon liralık kar açıkladık. Bu seviyeyi de sene sonuna kadar taşımak istiyoruz. Ancak yükselen faiz oranları ve piyasa koşullarında bu hiç kolay olmayacak. Dolayısıyla, kulübümüzün elindeki imkanları kullanıp bu faiz sarmalından bir an önce çıkmanın yolunu bulmalıyız. Çözüm, Bankalar Birliği borçlarını ödeyip, bu anlaşmadan çıkmaktır. Bugün mutlulukta ifade etmek isterim, Galatasaray bu konuda hazırlıklarını son aşamaya getirdi. Görevimiz bitmeden bu sözümüzü tutarak yeni yönetimin bu borçtan kurtulmuş bir şekilde göreve başlamasını sağlayacağız