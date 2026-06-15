Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Gel, başkanımız ol! Bu iddia çok konuşulur
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin yeni başkanı Aziz Yıldırım’ı arayarak tarihi bir teklifte bulundu. Türk futbolunun geleceğine yön vermek ve milyarlarca liralık ortak çıkarları korumak adına Yıldırım’a Kulüpler Birliği Başkanlığını önerdi. Özbek, 'Biz iki lokomotif kulübüz, ortak menfaatlerimiz için beraber hareket etmeliyiz' diyerek ezeli rekabette masada dev bir güç birliği dönemi başlattı. İşte o iddialar...