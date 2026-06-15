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Spor
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Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Gel, başkanımız ol! Bu iddia çok konuşulur
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Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Gel, başkanımız ol! Bu iddia çok konuşulur

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin yeni başkanı Aziz Yıldırım’ı arayarak tarihi bir teklifte bulundu. Türk futbolunun geleceğine yön vermek ve milyarlarca liralık ortak çıkarları korumak adına Yıldırım’a Kulüpler Birliği Başkanlığını önerdi. Özbek, 'Biz iki lokomotif kulübüz, ortak menfaatlerimiz için beraber hareket etmeliyiz' diyerek ezeli rekabette masada dev bir güç birliği dönemi başlattı. İşte o iddialar...

#1
Foto - Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Gel, başkanımız ol! Bu iddia çok konuşulur

Türk futbolunda taşları yerinden oynatacak ezeli bir iş birliği hamlesi geldi. İddialara göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin yeni başkanı Aziz Yıldırım’ı telefonla arayarak tebrik etti.

#2
Foto - Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Gel, başkanımız ol! Bu iddia çok konuşulur

Oldukça sıcak geçen görüşmede Özbek, pek çok konuda kendilerine engel olan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ı devirmek ve ortak hareket etmek adına Yıldırım’a Kulüpler Birliği Başkanlığını önerdi.

#3
Foto - Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Gel, başkanımız ol! Bu iddia çok konuşulur

Türk futbolunun iki lokomotif kulübü olduklarını vurgulayan Özbek, "Bazı konularda güç birliği yapmak, beraber hareket etmek durumundayız. Ortak menfaatlerimiz var" diyerek tarihi bir birliktelik sinyali verdi. Bu ılımlı ve vizyoner hamle, iki dev kulübün kavgaları bir kenara bırakıp ortak çıkarlar doğrultusunda hareket etmesi durumunda her iki camiaya da milyarlarca lira kazandırabileceğini gösteriyor.

#4
Foto - Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Gel, başkanımız ol! Bu iddia çok konuşulur

Kulüplerin öncelikli hedefi, mevcut yabancı sınırı/altyapı zorunluluklarını daha esnek bir zemine oturtmak ve Türk futbolunun mali geleceğini belirleyecek olan yeni naklen yayın ihalesine Aziz Yıldırım’ın liderliğinde güçlü bir ortak blok olarak girmek.

#5
Foto - Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Gel, başkanımız ol! Bu iddia çok konuşulur

Kulüplerin öncelikli hedefi, mevcut yabancı sınırı/altyapı zorunluluklarını daha esnek bir zemine oturtmak ve Türk futbolunun mali geleceğini belirleyecek olan yeni naklen yayın ihalesine Aziz Yıldırım’ın liderliğinde güçlü bir ortak blok olarak girmek.

#6
Foto - Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Gel, başkanımız ol! Bu iddia çok konuşulur

Ayrıca dijital dünyada ortak kripto, NFT ve espor projeleri ile dostluk temalı lisanslı ürün koleksiyonları sayesinde devasa bir yeni nesil gelir kapısı aralanacak. Mali iş birliğinin yanı sıra idari ve hukuki alanda da ortak lobi faaliyetleri yürütülecek.

#7
Foto - Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Gel, başkanımız ol! Bu iddia çok konuşulur

TFF’nin harcama limitlerinin Avrupa şartlarına göre esnetilmesi, MHK ve Tahkim gibi kurulların adil yönetilmesi, spor yasası ve futbolcu vergilerindeki stopaj iadelerinin amatör branşlara aktarılması gibi konularda iki kulüp tek ses olacak.

#8
Foto - Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Gel, başkanımız ol! Bu iddia çok konuşulur

Fotospor'a göre; Kulüpler Birliği'ndeki Anadolu kulüpleriyle yaşanan gelir dağılımı tartışmalarında ve altyapı için kamu arazi tahsisi süreçlerinde bürokrasiyi aşmak adına bu tarihi güç birliği hayati bir rol oynayacak.

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