Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Gel, başkanımız ol! Bu iddia çok konuşulur

Türk futbolunun iki lokomotif kulübü olduklarını vurgulayan Özbek, "Bazı konularda güç birliği yapmak, beraber hareket etmek durumundayız. Ortak menfaatlerimiz var" diyerek tarihi bir birliktelik sinyali verdi. Bu ılımlı ve vizyoner hamle, iki dev kulübün kavgaları bir kenara bırakıp ortak çıkarlar doğrultusunda hareket etmesi durumunda her iki camiaya da milyarlarca lira kazandırabileceğini gösteriyor.