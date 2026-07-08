  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
SGK uzmanı 4 önemli desteği açıkladı: Çoğu kişi bu hakların farkında bile değil Petrol sahalarından çıkarılıyor: Tuzlu sudan altın gibi dönüşüm Durdurmak zorunda kaldılar! Dijital zorba Netflix’e bütçe freni Evlatlarının gözü önünde dehşet saçtı! Cani koca eşini öldüresiye dövdü
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Durdurmak zorunda kaldılar! Dijital zorba Netflix’e bütçe freni

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Durdurmak zorunda kaldılar! Dijital zorba Netflix’e bütçe freni

LGBT sapkınlığını meşrulaştıran ve Müslümanları hedef alan skandal içerikleriyle küresel bir propaganda aracına dönüşen dijital zorba Netflix, mali kriz duvarına tosladı.

#1
Foto - Durdurmak zorunda kaldılar! Dijital zorba Netflix’e bütçe freni

İslam dünyasının ve aile yapısının altını oymak için milyarlarca dolar akıtan karanlık platform, sinema dünyasında büyük gürültü koparan tarihi epik yapımı Hannibal projesini devasa bütçe yükü sebebiyle durdurmak zorunda kaldı.

#2
Foto - Durdurmak zorunda kaldılar! Dijital zorba Netflix’e bütçe freni

Başrolünü Denzel Washington’ın üstleneceği açıklanan projenin, 200 milyon doları aşan dev bütçesi sebebiyle süresiz olarak askıya alındığı öğrenildi.

#3
Foto - Durdurmak zorunda kaldılar! Dijital zorba Netflix’e bütçe freni

Netflix’in uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü Hannibal filmi ciddi bir engelle karşı karşıya. Denzel Washington ile yönetmen Antoine Fuqua’yı altıncı kez bir araya getirmesi planlanan tarihi epik yapımın ön hazırlık süreci, 200 milyon doları aşan bütçe nedeniyle durduruldu. Kartacalı komutan Hannibal’ın İkinci Pön Savaşı sırasında Roma’ya karşı yürüttüğü askeri seferleri konu alan filmin, bu yaz İtalya’da çekimlere başlaması planlanıyordu. Ancak sektör kaynaklarına göre yükselen maliyetler nedeniyle Netflix, projeyi yeniden değerlendirme kararı aldı.

#4
Foto - Durdurmak zorunda kaldılar! Dijital zorba Netflix’e bütçe freni

İlk olarak Deadline tarafından aktarılan gelişmelerin ardından görüntü yönetmeni Robert Richardson, The Playlist’e verdiği röportajda projenin durumunu “Fiilen sona ermiş durumda,” sözleriyle değerlendirdi. Buna karşın ne Netflix ne de yapım ekibi filmin tamamen iptal edildiğine ilişkin resmî bir açıklama yaptı. Filmin senaryosu, Gladiator, The Aviator, Sweeney Todd ve Skyfall gibi yapımlarla tanınan John Logan tarafından kaleme alındı. Müzikleri Hans Zimmer’ın besteleyeceğine dair iddialar da gündeme gelmişti. Ancak bu konuda da resmî bir doğrulama paylaşılmadı.

#5
Foto - Durdurmak zorunda kaldılar! Dijital zorba Netflix’e bütçe freni

Bütçe krizine rağmen hem Antoine Fuqua hem de Denzel Washington yeni projeler üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Fuqua’nın son filmi Michael, 2026’nın en yüksek hasılat elde eden canlı çekim yapımları arasında yer alırken, Washington ise bu yıl Robert Pattinson ve Daisy Edgar-Jones ile birlikte rol aldığı Here Comes the Flood filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncunun ayrıca Black Panther 3 kadrosuna katılabileceği de sektör kulislerinde konuşulan ihtimaller arasında yer alıyor.

#6
Foto - Durdurmak zorunda kaldılar! Dijital zorba Netflix’e bütçe freni

Hannibal için alınan son karar, yüksek bütçeli tarihi yapımların finansman sürecinde karşılaşılan zorlukları bir kez daha gündeme taşırken, filmin ilerleyen dönemde yeniden hayata geçirilip geçirilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Kaynak: Netflix Junkie

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Malum kafadan rezil benzetme! AK Partili vekil etkinliği terk etti
Gündem

Malum kafadan rezil benzetme! AK Partili vekil etkinliği terk etti

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 67. Uluslararası Nasrettin Hoca şenliğinde, temsili olarak Nasrettin Hoca'yı canlandıran sözde sanatç..
Ankara'da Trump'ı kızdıracak çıkış: Satılık değil
Dünya

Ankara'da Trump'ı kızdıracak çıkış: Satılık değil

Başkent Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılan Danimarka Başbakanı Frederiksen, ABD Başkanı Trump'ın göz diktiği Grönland'ın satılık olmadığını..
Fransızlarla yapılan anlaşmaya misilleme! Bu imza Yunan'ı çok kızdıracak
Gündem

Fransızlarla yapılan anlaşmaya misilleme! Bu imza Yunan'ı çok kızdıracak

2021 yılında Fransa ile Yunanistan arasındaki anlaşmaya benzer bir anlaşma Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanacak. İşte güvenlik ..
Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Çek Cumhuriyeti krizi!
Dünya

Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Çek Cumhuriyeti krizi!

Çek Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babiš arasında NATO Zirvesi'ne katılım konusunda yaşanan yetki krizi Ankara..
Atalarının kulakları çınladı: Mehter ile karşılanan Miçotakis’in dizlerinin bağı çözüldü
Gündem

Atalarının kulakları çınladı: Mehter ile karşılanan Miçotakis’in dizlerinin bağı çözüldü

Ankara’da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi için Ankara’ya gelen 32 ülkenin lideri mehter marşları ile karşılandı. Yunanistan Başbakanı K..
Müslüman ülkede olduğunu unuttu! Macron elini öpmek istedi, Emine hanım izin vermedi
Gündem

Müslüman ülkede olduğunu unuttu! Macron elini öpmek istedi, Emine hanım izin vermedi

Ankara'da düzenlenen tarihi 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderler on..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23