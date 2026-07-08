Durdurmak zorunda kaldılar! Dijital zorba Netflix’e bütçe freni

İlk olarak Deadline tarafından aktarılan gelişmelerin ardından görüntü yönetmeni Robert Richardson, The Playlist’e verdiği röportajda projenin durumunu “Fiilen sona ermiş durumda,” sözleriyle değerlendirdi. Buna karşın ne Netflix ne de yapım ekibi filmin tamamen iptal edildiğine ilişkin resmî bir açıklama yaptı. Filmin senaryosu, Gladiator, The Aviator, Sweeney Todd ve Skyfall gibi yapımlarla tanınan John Logan tarafından kaleme alındı. Müzikleri Hans Zimmer’ın besteleyeceğine dair iddialar da gündeme gelmişti. Ancak bu konuda da resmî bir doğrulama paylaşılmadı.