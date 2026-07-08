Durdurmak zorunda kaldılar! Dijital zorba Netflix’e bütçe freni
LGBT sapkınlığını meşrulaştıran ve Müslümanları hedef alan skandal içerikleriyle küresel bir propaganda aracına dönüşen dijital zorba Netflix, mali kriz duvarına tosladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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LGBT sapkınlığını meşrulaştıran ve Müslümanları hedef alan skandal içerikleriyle küresel bir propaganda aracına dönüşen dijital zorba Netflix, mali kriz duvarına tosladı.
İslam dünyasının ve aile yapısının altını oymak için milyarlarca dolar akıtan karanlık platform, sinema dünyasında büyük gürültü koparan tarihi epik yapımı Hannibal projesini devasa bütçe yükü sebebiyle durdurmak zorunda kaldı.
Başrolünü Denzel Washington’ın üstleneceği açıklanan projenin, 200 milyon doları aşan dev bütçesi sebebiyle süresiz olarak askıya alındığı öğrenildi.
Netflix’in uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü Hannibal filmi ciddi bir engelle karşı karşıya. Denzel Washington ile yönetmen Antoine Fuqua’yı altıncı kez bir araya getirmesi planlanan tarihi epik yapımın ön hazırlık süreci, 200 milyon doları aşan bütçe nedeniyle durduruldu. Kartacalı komutan Hannibal’ın İkinci Pön Savaşı sırasında Roma’ya karşı yürüttüğü askeri seferleri konu alan filmin, bu yaz İtalya’da çekimlere başlaması planlanıyordu. Ancak sektör kaynaklarına göre yükselen maliyetler nedeniyle Netflix, projeyi yeniden değerlendirme kararı aldı.
İlk olarak Deadline tarafından aktarılan gelişmelerin ardından görüntü yönetmeni Robert Richardson, The Playlist’e verdiği röportajda projenin durumunu “Fiilen sona ermiş durumda,” sözleriyle değerlendirdi. Buna karşın ne Netflix ne de yapım ekibi filmin tamamen iptal edildiğine ilişkin resmî bir açıklama yaptı. Filmin senaryosu, Gladiator, The Aviator, Sweeney Todd ve Skyfall gibi yapımlarla tanınan John Logan tarafından kaleme alındı. Müzikleri Hans Zimmer’ın besteleyeceğine dair iddialar da gündeme gelmişti. Ancak bu konuda da resmî bir doğrulama paylaşılmadı.
Bütçe krizine rağmen hem Antoine Fuqua hem de Denzel Washington yeni projeler üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Fuqua’nın son filmi Michael, 2026’nın en yüksek hasılat elde eden canlı çekim yapımları arasında yer alırken, Washington ise bu yıl Robert Pattinson ve Daisy Edgar-Jones ile birlikte rol aldığı Here Comes the Flood filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncunun ayrıca Black Panther 3 kadrosuna katılabileceği de sektör kulislerinde konuşulan ihtimaller arasında yer alıyor.
Hannibal için alınan son karar, yüksek bütçeli tarihi yapımların finansman sürecinde karşılaşılan zorlukları bir kez daha gündeme taşırken, filmin ilerleyen dönemde yeniden hayata geçirilip geçirilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Kaynak: Netflix Junkie
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