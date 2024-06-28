Duraklara asılan ilan Adana'yı karıştırdı

"İğrenç bir durum. Biz de böyle şeyleri maalesef çok görüyoruz. Böyle durumlarda aslında bu durumun araştırılması gerekmektedir. Bu tabi ki de doğru değildir ancak burada canı yanan bir insan olabilir. O rehavetle ne yaptıklarını insanlar bilemiyor. Adli makamlara bırakmak daha iyi olur.