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Duraklara asılan ilan Adana'yı karıştırdı

2024-06-28 13:20:18
Duraklara asılan ilan Adana'yı karıştırdı

Adana'da kentin belirli noktalarına yapıştırılan bir ilan kağıdı, görenleri şoke etti.

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#1
Foto - Duraklara asılan ilan Adana'yı karıştırdı

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Girne Bulvarı'nda yaşanan olayda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından birçok aydınlatma, trafik direği ve otobüs durağına üzerinde bir erkek şahsın fotoğrafı ile '3 yaşındaki çocuğa saldırıda bulundu. Görenler polise haber versin. Herkesin haberi olsun, sapıktır' yazılı ilan asıldı.

#2
Foto - Duraklara asılan ilan Adana'yı karıştırdı

İlanı görenler hayrete düşerken kimisi fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

#3
Foto - Duraklara asılan ilan Adana'yı karıştırdı

İlanı görüp şaşıran Münirek Gök isimli vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Duraklara asılan ilan Adana'yı karıştırdı

"İğrenç bir durum. Biz de böyle şeyleri maalesef çok görüyoruz. Böyle durumlarda aslında bu durumun araştırılması gerekmektedir. Bu tabi ki de doğru değildir ancak burada canı yanan bir insan olabilir. O rehavetle ne yaptıklarını insanlar bilemiyor. Adli makamlara bırakmak daha iyi olur.

#5
Foto - Duraklara asılan ilan Adana'yı karıştırdı

Eğer böyle bir durum varsa gerçekten çok acı. Çocuklar bizim canımız, ciğerimiz, geleceğimiz. İnşallah böyle bir durum yoktur"

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