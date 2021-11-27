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2021-11-27 08:47:23
"Dur" ihtarına uymayan şüpheli kaza yapınca yakalandı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

#1
Foto - Merkez Yüreğir ilçesinde bir 01 AFZ 777 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim B. Güzelevler Mahallesi'nde polisin

Merkez Yüreğir ilçesinde bir 01 AFZ 777 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim B. Güzelevler Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı.

#2
Foto - Sürücü, yaklaşık 15 kilometre sonra, aracıyla merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde mobilya mağazasına girdi.

Sürücü, yaklaşık 15 kilometre sonra, aracıyla merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde mobilya mağazasına girdi.

#3
Foto - Araçtan çıkıp kaçmaya çalışan sürücü İbrahim B. ve yanındaki kişi ekiplerce yakalandı.

Araçtan çıkıp kaçmaya çalışan sürücü İbrahim B. ve yanındaki kişi ekiplerce yakalandı.

#4
Foto - Otomobilde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Otomobilde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

#5
Foto - Olayda hafif yaralanan şüpheliler, tedbir amaçlı hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayda hafif yaralanan şüpheliler, tedbir amaçlı hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

#6
Foto - İşte son görüntüler...

İşte son görüntüler...

#7
Foto - İşte son görüntüler...

İşte son görüntüler...

#8
Foto - İşte son görüntüler...

İşte son görüntüler...

#9
Foto - İşte son görüntüler...

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