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Türkiye
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'Dur' ihtarına uymadı! Kovalamaca başladı

2022-09-07 07:08:09
'Dur' ihtarına uymadı! Kovalamaca başladı

Adana'da uygulama yapan polis ekiplerinden kaçmaya çalışan sürücü, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

#1
Foto - 'Dur' ihtarına uymadı! Kovalamaca başladı

Merkez Seyhan ilçesi 100. Yıl Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 ALB 859 plakalı otomobili durdurmak istedi.

#2
Foto - 'Dur' ihtarına uymadı! Kovalamaca başladı

Sürücü, ekiplerin "dur" ikazına rağmen araçla Yeni Köprü üzerinden Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na çıkarak kaçmaya başladı.

#3
Foto - 'Dur' ihtarına uymadı! Kovalamaca başladı

Otomobil, yaklaşık 10 kilometre süren takip sonucu merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde durduruldu.

#4
Foto - 'Dur' ihtarına uymadı! Kovalamaca başladı

Bu sefer de yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, DSİ'ye ait sulama kanalının üzerindeki köprüden Ege Bağtur Bulvarı'na çıkacağı sırada yakalandı. Gözaltına alınan sürücü F.Ç. ve aracı detaylı inceleme yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, şüphelinin sulama kanalına suç unsuru sayılacak bir cisim atmış olabileceği ihtimalini değerlendirerek söz konusu yerde arama yaptı.

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