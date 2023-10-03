Dünyayı yese kilo almayanlar için Canan Karatay'dan öneri: Bunları yapan, şappadanak etlenip butlanacak

Kilo almak, bazı insanlar için zorlu bir görev olabilir. Ancak Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerileri, sağlıklı bir şekilde kilo almak isteyenlere rehberlik edebilir. Canan Karatay' ın bu önerilerini yapan kısa sürede etlenip butlanacak… Kilo kontrolü ve sağlıklı yaşam, pek çok insanın hayatının merkezinde yer alır. Ancak kilo vermek isteyenler için, kilo almak isteyenler de unutulmamalıdır. Bu konuda uzmanlaşmış bir isim olan Prof. Dr. Canan Karatay, kilo alamayanlara yönelik değerli öneriler sunuyor. Sağlıklı kilo almanın yollarını merak edenler için, Karatay'ın tavsiyelerini yakından inceleyelim.