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Sağlık
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Dünyayı yese kilo almayanlar için Canan Karatay'dan öneri: Bunları yapan, şappadanak etlenip butlanacak

2023-10-03 10:06:00
Dünyayı yese kilo almayanlar için Canan Karatay'dan öneri: Bunları yapan, şappadanak etlenip butlanacak

Kilo almak, bazı insanlar için zorlu bir görev olabilir. Ancak Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerileri, sağlıklı bir şekilde kilo almak isteyenlere rehberlik edebilir. Canan Karatay' ın bu önerilerini yapan kısa sürede etlenip butlanacak… Kilo kontrolü ve sağlıklı yaşam, pek çok insanın hayatının merkezinde yer alır. Ancak kilo vermek isteyenler için, kilo almak isteyenler de unutulmamalıdır. Bu konuda uzmanlaşmış bir isim olan Prof. Dr. Canan Karatay, kilo alamayanlara yönelik değerli öneriler sunuyor. Sağlıklı kilo almanın yollarını merak edenler için, Karatay'ın tavsiyelerini yakından inceleyelim.

#1
Foto - Dünyayı yese kilo almayanlar için Canan Karatay'dan öneri: Bunları yapan, şappadanak etlenip butlanacak

Prof. Dr. Canan Karatay, kilo almak isteyenler için sağlıklı yağların tüketimini vurguluyor. Avokado, zeytinyağı, ceviz gibi sağlıklı yağ kaynakları, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu kalorileri sağlarken, aynı zamanda kardiyovasküler sağlığınızı korur. Fast food ve işlenmiş yağlar yerine bu sağlıklı yağ kaynaklarına odaklanarak kilo alımını destekleyebilirsiniz. Kilo almak isteyenler için anahtar kavram, dengeli beslenmedir. Prof. Dr. Canan Karatay, protein, karbonhidrat ve yağların dengeli bir şekilde alınması gerektiğini vurgular. Düzensiz atıştırmalıklar ve hızlı karbonhidratlar yerine, sağlıklı öğünlerle vücudunuzun ihtiyaç duyduğu kalorileri alabilirsiniz. Zayıf kişiler daha hızlı doyma ve uzun süre tokluk hissedebilirler. Bu sebeple öğün atlamadan ve günlük öğün sayınızı arttırarak ilerleyin.

#2
Foto - Dünyayı yese kilo almayanlar için Canan Karatay'dan öneri: Bunları yapan, şappadanak etlenip butlanacak

Kas kütlesi oluşturmak ve kilo almak isteyenler için protein, kritik bir rol oynar. Prof. Dr. Canan Karatay, et, tavuk, balık, yumurta, süt ürünleri ve baklagiller gibi yüksek protein içeren yiyeceklerin düzenli olarak tüketilmesini önerir. Bu, vücut ağırlığını artırmak için kas kütlesi inşa etmeye yardımcı olabilir. Sadece kilo almak istediğinizde spor yapmayı unutmayın. Egzersiz, kas kütlesini artırabilir ve vücut şeklinizi düzeltebilir. Prof. Dr. Canan Karatay, ağırlık kaldırma ve direnç egzersizlerinin, kilo almak isteyenler için faydalı olduğunu belirtir. Ancak, egzersizi aşırıya kaçmadan ve uzmana danışarak yapmalısınız.

#3
Foto - Dünyayı yese kilo almayanlar için Canan Karatay'dan öneri: Bunları yapan, şappadanak etlenip butlanacak

Stres, kilo alımınızı olumsuz etkileyebilir. Prof. Dr. Canan Karatay, stresin vücutta metabolizma hızını artırabileceğini ve kilo alımını engelleyebileceğini söyler. Stres yönetimi tekniklerini uygulayarak, kilo alımınıza yardımcı olabilirsiniz.

#4
Foto - Dünyayı yese kilo almayanlar için Canan Karatay'dan öneri: Bunları yapan, şappadanak etlenip butlanacak

İşte kilo aldıran smoothie tarifimiz ise şöyle: MALZEMELER 1 su bardağı tam yağlı süt 1 büyük muz 2 adet kuru incir 1/2 adet avokado 4 adet ceviz içi 1 tatlı kaşığı kakao 1 yemek kaşığı bal 1 yemek kaşığı tahin 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

#5
Foto - Dünyayı yese kilo almayanlar için Canan Karatay'dan öneri: Bunları yapan, şappadanak etlenip butlanacak

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri blendera ekleyin ve iyice karıştırın. Hepsi özdeşleştiğinde içeceğiniz hazır demektir.

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