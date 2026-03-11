  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milyar sterlinlik dev imza geldi! İngiltere, “Onlar bu işin ustası” deyip savunmasını Baykar’ın ortağına teslim etti Koç Holding ünlü şirkete ortak oldu! Sessiz sedasız bir sektöre daha el attılar Yapay zeka tek tek listeledi: İşte 50 yıl sonranın en güçlü orduları! Türkiye bakın kaçıncı sırada Düşman savunmaları çaresiz kalacak! Ölümcül süpersonik füze için ittifak kararı geldi Anka-3'le birebir benzer savaş uçağı ortaya çıktı! Yapan ülke şaşırttı, gören 'Türkiye'den araklamışlar' diyor Ev sahiplerini mutlu edecek haber geldi! Yargıtay son noktayı koydu Tonlarca altın kentte mahsur kalınca olanlar oldu! Satıcılar, tek çare olarak indirimli satışlara başladı Altında yükseliş atağı! Dünyayı titretecek “Sentinel” projesi için geri sayım başladı! En korkutucu silah sahaya iniyor İsrail'e hiç beklemediği yerden Türkiye uyarısı: Uyanın yoksa zararlı çıkarsınız
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Dünyayı titretecek "Sentinel" projesi için geri sayım başladı! En korkutucu silah sahaya iniyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyayı titretecek “Sentinel” projesi için geri sayım başladı! En korkutucu silah sahaya iniyor

ABD Hava Kuvvetleri, Soğuk Savaş döneminden kalma nükleer caydırıcılığını dijital çağa uyarlamak için devasa bir modernizasyon programı olan LGM-35A Sentinel'i resmen harekete geçirdi. 2030’ların başında tam operasyonel kapasiteye ulaşması hedeflenen bu "nükleer devrim", füze silolarından komuta merkezlerine kadar her şeyi baştan sona değiştiriyor. Bürokratik engelleri aşmak için kurulan yeni özel komuta birimi, artık nükleer caydırıcılıkta hata payını sıfıra indirerek dünyanın geleceğini yeniden şekillendiriyor.

1
#1
Foto - Dünyayı titretecek "Sentinel" projesi için geri sayım başladı! En korkutucu silah sahaya iniyor

ABD Hava Kuvvetleri, ülkenin yeni nesil ve modernize edilmiş kara konuşlu nükleer caydırıcılığını stratejik kuvvetlere kazandıracak olan LGM-35A Sentinel programına ilişkin yeni programı açıkladı. Bu bağlamda, programın yeniden yapılandırma çalışmalarının 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması, ilk operasyonel kapasiteye ise 2030’ların başında ulaşılması hedefleniyor.

#2
Foto - Dünyayı titretecek "Sentinel" projesi için geri sayım başladı! En korkutucu silah sahaya iniyor

Kritik modernizasyon çalışmalarını hızlandırmak amacıyla ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, geçen yılın Ağustos ayında Kritik Ana Silah Sistemleri (CMWS) için Doğrudan Raporlama Portföy Yöneticiliği’ni (DRPM) kurdu. Savunma Bakan Yardımcısı’na rapor veren DRPM yapısı; Sentinel, MMIII, F-47, B-21 ve diğer ana Hava Kuvvetleri silah sistemi programlarını tek bir yetkilendirilmiş liderlik altında topluyor. Bu noktada DRPM, bürokrasiyi azaltmak ve gereksinim belirleme, tedarik, altyapı ve operasyonel geçiş süreçlerinde yaşanan karar alma gecikmelerini en aza indirmek amacıyla özel olarak yapılandırıldı.

#3
Foto - Dünyayı titretecek "Sentinel" projesi için geri sayım başladı! En korkutucu silah sahaya iniyor

Kritik Ana Silah Sistemleri Direktörü General Dale White, “DRPM; kuruluş genelindeki entegre girdilerle bilgilendirilen ve ABD Savaş Bakanı ile ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri tarafından belirlenen görev öncelikleriyle uyumlu doğrudan karar verme yetkisine sahiptir. Bu yapı, ödünleşimleri (trade-off’ları) hızla çözmemize ve bu görevin gerektirdiği disiplini korurken güvenilir caydırıcılık sağlamak için gereken hızla hareket etmemize olanak tanıyor.” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Dünyayı titretecek "Sentinel" projesi için geri sayım başladı! En korkutucu silah sahaya iniyor

Güncellenen çerçeve kapsamında, ABD Stratejik Komutanlığı stratejik caydırıcılık operasyonlarının sorumluluğunu sürdürürken; ABD Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı operasyonel geçiş ve hazırlık faaliyetlerine liderlik etmektedir. ABD Hava Kuvvetleri Bakanlığı ise, artık birleşik bir karar mercii aracılığıyla senkronize edilen tedarik ve altyapı sunumu süreçlerini yönetmeye devam etmektedir.

#5
Foto - Dünyayı titretecek "Sentinel" projesi için geri sayım başladı! En korkutucu silah sahaya iniyor

Sentinel, ulusun entegre caydırıcılık duruşunun temel bir bileşeni olan nükleer triadın (üçleme) kara konuşlu ayağının nesilde bir kez gerçekleştirilen kapsamlı bir modernizasyonunu temsil ediyor. Bu modernizasyon; füze, fırlatma sistemleri ve komuta-kontrol altyapısının, dijital çağ için yerleşik uyumluluk esas alınarak tasarlanmış yeni bir mimariyle tamamen değiştirilmesini kapsıyor. Ek olarak yeniden yapılandırma süreci boyunca ABD Hava Kuvvetleri ve endüstri ortakları; sistemin füze gövdesi, komuta ve fırlatma sistemleri, filo komuta merkezleri ve destekleyici altyapı üzerindeki kritik teknik çalışmaları yürütmeye devam etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cengiz selçuk

Bütün silahlar denenecek. Sınıfı geçen kullanılacak
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
THY 6 yeni noktaya daha uçacak!
Dünya

THY 6 yeni noktaya daha uçacak!

THY, 2026’da Erivan, Temeşvar, Monrovia, Bissau, Urumçi ve Çengdu dahil 6 yeni destinasyona uçuş başlatacak.
YPG/PKK elebaşı Hemo, Suriye’nin Savunma Bakanı Yardımcısı oldu!
Gündem

YPG/PKK elebaşı Hemo, Suriye’nin Savunma Bakanı Yardımcısı oldu!

Suriye Savunma Bakanlığı Basın ve İletişim Dairesi Müdürü Asım Galyun, YPG/PKK’nın sözde komutanlarından Sipan Hemo’nun, Doğu Suriye Bölgesi..
'Laikçiler ve Kürtçüler!'
Aktüel

'Laikçiler ve Kürtçüler!'

Abdurrahman Dilipak, Haber Vakti'ndeki yazısında Netanyahu ve Trump cephesinin Mescid-i Aksa üzerinden "Meşiah"ın zuhuruna hazırlandığını, A..
İsrail'den İran itirafı!
Dünya

İsrail'den İran itirafı!

İsrailli üst düzey bir güvenlik yetkilisi, İran’da rejim değişikliğini mevcut savaşın hedefi olarak görmenin gerçekçi olmadığını kabul ettik..
Meksika'dan Trump'a ret!
Dünya

Meksika'dan Trump'a ret!

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında ABD'nin Meksika topraklarında askeri operasyon düzenl..
İmamoğlu verileri satmıştı: Pentagon danışmanı Rubin'den Türkiye'ye küstah tehdit!
Gündem

İmamoğlu verileri satmıştı: Pentagon danışmanı Rubin'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Pentagon eski danışmanı Michael Rubin, Türkiye’deki yöneticileri, askerleri ve mühendisleri “İran gibi yaparız” diyerek açıkça tehdit etti. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23