Dünyayı titretecek “Sentinel” projesi için geri sayım başladı! En korkutucu silah sahaya iniyor

Sentinel, ulusun entegre caydırıcılık duruşunun temel bir bileşeni olan nükleer triadın (üçleme) kara konuşlu ayağının nesilde bir kez gerçekleştirilen kapsamlı bir modernizasyonunu temsil ediyor. Bu modernizasyon; füze, fırlatma sistemleri ve komuta-kontrol altyapısının, dijital çağ için yerleşik uyumluluk esas alınarak tasarlanmış yeni bir mimariyle tamamen değiştirilmesini kapsıyor. Ek olarak yeniden yapılandırma süreci boyunca ABD Hava Kuvvetleri ve endüstri ortakları; sistemin füze gövdesi, komuta ve fırlatma sistemleri, filo komuta merkezleri ve destekleyici altyapı üzerindeki kritik teknik çalışmaları yürütmeye devam etti.