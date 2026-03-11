Dünyayı titretecek “Sentinel” projesi için geri sayım başladı! En korkutucu silah sahaya iniyor
ABD Hava Kuvvetleri, Soğuk Savaş döneminden kalma nükleer caydırıcılığını dijital çağa uyarlamak için devasa bir modernizasyon programı olan LGM-35A Sentinel'i resmen harekete geçirdi. 2030’ların başında tam operasyonel kapasiteye ulaşması hedeflenen bu "nükleer devrim", füze silolarından komuta merkezlerine kadar her şeyi baştan sona değiştiriyor. Bürokratik engelleri aşmak için kurulan yeni özel komuta birimi, artık nükleer caydırıcılıkta hata payını sıfıra indirerek dünyanın geleceğini yeniden şekillendiriyor.