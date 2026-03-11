Saatte tam 24 bin kilometre hızı var! 36 tonluk kıta avcısı canavar füze dehşet saçtı

ABD, küresel tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde nükleer caydırıcılığının bel kemiği olan 36 tonluk Minuteman III kıtalararası balistik füzesiyle dev bir güç gösterisi yaptı. Vandenberg Üssü'nden fırlatılan devasa füze, saatte 24 bin kilometreyi aşkın hızıyla atmosferin sınırlarını aşarak 9 bin 500 kilometre uzaklıktaki hedefi tam isabetle vurdu. Çoklu başlık teknolojisiyle test edilen sistem, ABD'nin aynı anda birden fazla hedefi yok etme kapasitesini elli yıl sonra dahi kusursuz koruduğunu tüm dünyaya kanıtladı.