Saatte tam 24 bin kilometre hızı var! 36 tonluk kıta avcısı canavar füze dehşet saçtı
Giriş Tarihi:

Saatte tam 24 bin kilometre hızı var! 36 tonluk kıta avcısı canavar füze dehşet saçtı

ABD, küresel tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde nükleer caydırıcılığının bel kemiği olan 36 tonluk Minuteman III kıtalararası balistik füzesiyle dev bir güç gösterisi yaptı. Vandenberg Üssü'nden fırlatılan devasa füze, saatte 24 bin kilometreyi aşkın hızıyla atmosferin sınırlarını aşarak 9 bin 500 kilometre uzaklıktaki hedefi tam isabetle vurdu. Çoklu başlık teknolojisiyle test edilen sistem, ABD'nin aynı anda birden fazla hedefi yok etme kapasitesini elli yıl sonra dahi kusursuz koruduğunu tüm dünyaya kanıtladı.

Foto - Saatte tam 24 bin kilometre hızı var! 36 tonluk kıta avcısı canavar füze dehşet saçtı

ABD, küresel gerilimin tırmandığı bir dönemde nükleer caydırıcılığının bel kemiği olan Minuteman III kıtalararası balistik füzesini (ICBM) test etti. Kaliforniya’daki Vandenberg Üssü’nden fırlatılan 36 tonluk devasa füze, Pasifik Okyanusu üzerinde yaklaşık 9 bin 500 kilometre kat ederek Marshall Adaları’ndaki hedefine ulaştı. "Glory Trip 255" adı verilen operasyon, sistemin elli yıl sonra bile kusursuz çalıştığını kanıtladı.

Foto - Saatte tam 24 bin kilometre hızı var! 36 tonluk kıta avcısı canavar füze dehşet saçtı

Bu testi rutin uygulamalardan ayıran en kritik detay, füzenin iki adet yeniden giriş aracı (reentry vehicle) ile donatılmış olmasıydı. Çoklu başlık teknolojisi, tek bir füzenin aynı anda birden fazla hedefi vurabilmesine veya düşman savunma sistemlerini şaşırtabilmesine olanak tanıyor.

Foto - Saatte tam 24 bin kilometre hızı var! 36 tonluk kıta avcısı canavar füze dehşet saçtı

Mevcut anlaşmalar gereği operasyonel füzeler tek başlık taşısa da, bu deneme ABD’nin çoklu vuruş kapasitesini teknik olarak koruduğunu dünyaya ilan etti.

Foto - Saatte tam 24 bin kilometre hızı var! 36 tonluk kıta avcısı canavar füze dehşet saçtı

Atmosferin en uç sınırlarına, yerin yaklaşık bin 126 km üzerine kadar tırmanan füze, terminal safhada saatte 24 bin 140 km hıza ulaşarak kıtalararası mesafeleri dakikalar içinde katedebiliyor. Yetkililer testin rutin olduğunu belirtse de, Orta Doğu'daki sıcak çatışma ortamında gerçekleştirilen bu fırlatma, stratejik bir güç gösterisi olarak yorumlandı.

