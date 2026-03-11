Çok aradılar, ama daha iyi yapanını bulamadılar! Müslüman ülke, savaş gemilerine Türk sistemlerini entegre edecek
Endonezya, yerli savaş gemisi için Türkiye’den farklı sensör ve silah sistemleri tedarik etti.
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) Uluslararası Silah Transferlerindeki Eğilimler 2025 raporunu yayımladı. Bu bağlamda silah transferleri veritabanı da güncellendi.
Bahse konu veritabanına göre Endonezya Merah Putih sınıfı fırkateynler için Türkiye’den farklı sensör ve silah sistemleri tedarik etti. SIPRI’ya göre Endonezya, MİDLAS dikey atım sistemi (2 adet), FERSAH-100-N DSH sonar sistemi (2 adet), AKREP-200-N AKR (4 adet), CENK 400-N radarı (2 adet), SİPER Block-1 füzeleri ve CENK 350-N (2 adet) radarı sipariş etti. Ayrıca ÇAKIR ve ATMACA füzelerinin de sipariş edileceği SIPRI tarafından belirtilmekte.
Merah Putih sınıfının ilk gemisi KRI Balaputradewa (322) fırkateyni Ocak 2025’te suyla buluşmuştu. Bahse konu gemi, Kızıl-Beyaz Fırkateyn Programı kapsamındaki üretilen ilk gemi özelliğini de taşıyor. Düzenlenen törene Endonezya Cumhuriyeti Savunma Bakan Yardımcısı Donny Ermawan Taufanto ve eşi Ny. Yayuk Donny Ermawan de katılım sağlamıştı. KRI Balaputradewa-322 (BPD) adını alan platform, Endonezya Savunma Bakanlığı tarafından donanma envanterinin güçlendirilmesi amacıyla sipariş edilen 2 fırkateynden ilki.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Söz konusu gemi, yalnızca bir muharip platform olarak değil, aynı zamanda Endonezya’nın savunma sanayiinde ulaştığı teknolojik seviye ile millî imkân ve kabiliyetlerle caydırıcı bir deniz gücü inşa edebilme iradesinin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Tamamı yerli insan kaynağı tarafından tasarlanan ve inşa edilen gemi, Endonezya savunma sanayiinin modern harp gemileri üretme kapasitesini teyit ederken, Donanmanın deniz savunmasındaki ileri karakol rolünü de pekiştiriyor.” ifadelerine yer verilmişti.
