Çok aradılar, ama daha iyi yapanını bulamadılar! Müslüman ülke, savaş gemilerine Türk sistemlerini entegre edecek

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Söz konusu gemi, yalnızca bir muharip platform olarak değil, aynı zamanda Endonezya’nın savunma sanayiinde ulaştığı teknolojik seviye ile millî imkân ve kabiliyetlerle caydırıcı bir deniz gücü inşa edebilme iradesinin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Tamamı yerli insan kaynağı tarafından tasarlanan ve inşa edilen gemi, Endonezya savunma sanayiinin modern harp gemileri üretme kapasitesini teyit ederken, Donanmanın deniz savunmasındaki ileri karakol rolünü de pekiştiriyor.” ifadelerine yer verilmişti.