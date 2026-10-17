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Dünyayı sarsan olay: Savaş uçaklarının dibinde belirdi! Radarda sırra kadem bastı

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Dünyayı sarsan olay: Savaş uçaklarının dibinde belirdi! Radarda sırra kadem bastı

Tüm dünya, savaş uçaklarının karşısına çıkan gizemli cismi konuşuyor. 5 bin metrede ortaya çıkan cisim radarda sırra kadem bastı.

#1
Foto - Dünyayı sarsan olay: Savaş uçaklarının dibinde belirdi! Radarda sırra kadem bastı

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait savaş uçakları, Kuzey Denizi üzerinde gerçekleştirdikleri eğitim uçuşları sırasında esrarengiz iki olay yaşadı.

#2
Foto - Dünyayı sarsan olay: Savaş uçaklarının dibinde belirdi! Radarda sırra kadem bastı

Yalnızca beş gün arayla gerçekleşen olaylarda pilotlar, binlerce metre yükseklikte siyah ve dairesel cisimlerle karşı karşıya kaldı.

#3
Foto - Dünyayı sarsan olay: Savaş uçaklarının dibinde belirdi! Radarda sırra kadem bastı

İngiliz The Telegraph gazetesinin ulaştığı askeri soruşturma kayıtları, savaş uçaklarının yakınından geçen nesnelerin radar ekranlarında görünmediğini açığa çıkardı.

#4
Foto - Dünyayı sarsan olay: Savaş uçaklarının dibinde belirdi! Radarda sırra kadem bastı

İlk olay, İngiltere'nin Norfolk kıyıları açıklarında yaşandı. RAF'a ait Airbus Voyager tanker uçağı, bir Typhoon savaş uçağına havada yakıt ikmali yaptığı sırada tanımlanamayan bir cisimle karşılaştı. Yaklaşık 5 bin 200 metre yükseklikte ortaya çıkan siyah ve yuvarlak nesne, uçağın yalnızca 30 ila 45 metre üzerinden geçti. Cismi fark eden pilot, refleks olarak başını eğdi.

#5
Foto - Dünyayı sarsan olay: Savaş uçaklarının dibinde belirdi! Radarda sırra kadem bastı

Telsiz kayıtlarına yansıyan konuşmalarda pilot, radar kontrolörüne "Üzerimizden bir şey geçti, 170 irtifasında muhtemel bir dron. Ekranınızda bir şey var mı?" diye sordu. Kontrolörün cevabı ise herhangi bir radar izi bulunmadığı yönündeydi.

#6
Foto - Dünyayı sarsan olay: Savaş uçaklarının dibinde belirdi! Radarda sırra kadem bastı

İlk karşılaşmadan yalnızca beş gün sonra, bu kez Humberside açıklarında benzer bir olay yaşandı. Başka bir savaş uçağıyla simüle edilmiş hava muharebesi eğitimi gerçekleştiren Typhoon pilotu, yaklaşık 3 bin 800 metre yükseklikte siyah ve dairesel bir cisim gördü. Araba lastiği büyüklüğündeki nesne, savaş uçağının yaklaşık 90 metre üzerinden geçti. Doğu yönünde düz bir hat üzerinde ilerleyen cisim, radar ekranlarında yine görünmedi. Pilotun durumu radar kontrolörüne aktarmasının ardından olay Kuzey Yorkshire polisine taşındı.

#7
Foto - Dünyayı sarsan olay: Savaş uçaklarının dibinde belirdi! Radarda sırra kadem bastı

ngiltere Sivil Havacılık Dairesinin kurallarına göre dronların genel olarak 120 metrenin üzerinde uçmasına izin verilmiyor. Ancak Norfolk açıklarında görülen cisim, yaklaşık 5 bin 200 metre irtifadaydı. Bu yükseklik, standart dron uçuşları için belirlenen yasal sınırın 40 katından fazlasına karşılık geliyor. Üstelik her iki karşılaşma da İngiliz ordusunun hava muharebesi ve yakıt ikmali eğitimleri gerçekleştirdiği bölgelerde meydana geldi. Olayların ardından polis ve ilgili kurumlar inceleme başlattı. Diğer yandan pilotların gördüğü siyah cisimlerin ne olduğu henüz kesinlik kazanmadı. Voyager uçağının pilotu, karşılaştığı nesneyi tam olarak teşhis edemediğini ve bir meteoroloji balonu olabileceğini değerlendirdi. The Independent gazetesine göre cisimlerin düşmanca bir faaliyetle bağlantılı olup olmadığı da henüz bilinmiyor. İngiltere Savunma Bakanlığı ise olaylara ilişkin belirli tehdit değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşmadı.

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