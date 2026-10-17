Dünyayı sarsan olay: Savaş uçaklarının dibinde belirdi! Radarda sırra kadem bastı

ngiltere Sivil Havacılık Dairesinin kurallarına göre dronların genel olarak 120 metrenin üzerinde uçmasına izin verilmiyor. Ancak Norfolk açıklarında görülen cisim, yaklaşık 5 bin 200 metre irtifadaydı. Bu yükseklik, standart dron uçuşları için belirlenen yasal sınırın 40 katından fazlasına karşılık geliyor. Üstelik her iki karşılaşma da İngiliz ordusunun hava muharebesi ve yakıt ikmali eğitimleri gerçekleştirdiği bölgelerde meydana geldi. Olayların ardından polis ve ilgili kurumlar inceleme başlattı. Diğer yandan pilotların gördüğü siyah cisimlerin ne olduğu henüz kesinlik kazanmadı. Voyager uçağının pilotu, karşılaştığı nesneyi tam olarak teşhis edemediğini ve bir meteoroloji balonu olabileceğini değerlendirdi. The Independent gazetesine göre cisimlerin düşmanca bir faaliyetle bağlantılı olup olmadığı da henüz bilinmiyor. İngiltere Savunma Bakanlığı ise olaylara ilişkin belirli tehdit değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşmadı.