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Dünya
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Dünyayı hayrete düşüren olay! Yıllardır sırrı çözülemedi

2022-05-04 13:36:56
Dünyayı hayrete düşüren olay! Yıllardır sırrı çözülemedi

Çin'de uçurumun kenarında asılı duran tabutların gizemi yıllardır çözülemedi.

#1
Foto - Çin'in Sichuan bölgesinde bulunan bir dağın yüzeyinde asılı duran tabutlar, yıllardır gizemini koruyor.

Çin'in Sichuan bölgesinde bulunan bir dağın yüzeyinde asılı duran tabutlar, yıllardır gizemini koruyor.

#2
Foto - Yapılan testlerde ise bu ahşap tabutların 400 yıllık olduğu ortaya çıktı.

Yapılan testlerde ise bu ahşap tabutların 400 yıllık olduğu ortaya çıktı.

#3
Foto - Her tabut bir ağaç oyularak yapılmış ve tabutların üzeri bronz kapaklarla kapatılmış.

Her tabut bir ağaç oyularak yapılmış ve tabutların üzeri bronz kapaklarla kapatılmış.

#4
Foto - Yıllardır bu tabutların niçin toprağın altında değilde uçurumda bulunduğuna ise kimse akıl yürütemiyor.

Yıllardır bu tabutların niçin toprağın altında değilde uçurumda bulunduğuna ise kimse akıl yürütemiyor.

#5
Foto - Ming Hanedanlığı döneminden olduğu sanılan tabutlarla ilgili iki teori geliştirilmiş.

Ming Hanedanlığı döneminden olduğu sanılan tabutlarla ilgili iki teori geliştirilmiş.

#6
Foto - Bir inanışa göre 400 yıl önce insanlar, gökte olduğuna inandıkları tanrılarına yakın olmak için ölülerini yerin altı gömmeyip yüksek bir yere asıyorlardı.

Bir inanışa göre 400 yıl önce insanlar, gökte olduğuna inandıkları tanrılarına yakın olmak için ölülerini yerin altı gömmeyip yüksek bir yere asıyorlardı.

#7
Foto - Böylece ölü tanrıya daha da yaklaşmış oluyordu.

Böylece ölü tanrıya daha da yaklaşmış oluyordu.

#8
Foto - Başka bir inanışa göre de vahşi hayvanların toprağı eşeleyip ölülere zarar vermemesi için böyle yöntemin geliştirildiğine inanılıyor.

Başka bir inanışa göre de vahşi hayvanların toprağı eşeleyip ölülere zarar vermemesi için böyle yöntemin geliştirildiğine inanılıyor.

#9
Foto - Tabutlarda kimlerin yattığına ilişkin ise tek bir bilgi bile yok.

Tabutlarda kimlerin yattığına ilişkin ise tek bir bilgi bile yok.

#10
Foto - Tabutların yere en yakını 10 metre en yükseği ise 130 metre.

Tabutların yere en yakını 10 metre en yükseği ise 130 metre.

#11
Foto -

#12
Foto -

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