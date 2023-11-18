Dünyayı ayağa kaldıran keşif! Kayalıklarda araştırma yapmaya giden araştırmacılar buldu! Görür görmez, öylece kalakaldılar

Düşünmedeki bu önyargının kökeni iki ana faktöre dayandırılabilir. Bunlardan en bariz olanı, bir zamanlar Avustralya'nın da parçası olduğu kıta olan antik Gondwana'da kuş fosili buluntularının olmayışıdır. Ancak bir diğer önemli neden de çoğu insanın kuzey yarımkürede yaşaması ve dolayısıyla tarihsel olarak araştırma ve keşiflerin çoğunun gerçekleştiği yer.