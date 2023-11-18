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Dünyayı ayağa kaldıran keşif! Kayalıklarda araştırma yapmaya giden araştırmacılar buldu! Görür görmez, öylece kalakaldılar

2023-11-18 11:45:29
Dünyayı ayağa kaldıran keşif! Kayalıklarda araştırma yapmaya giden araştırmacılar buldu! Görür görmez, öylece kalakaldılar

Kayalıklarda araştırma yapan araştırmacılar gördükleri kalıntılar karşısında kala kaldı. Yapılan araştırmalar sonucunda yaklaşık 129 milyon yıldır orada olan izlerin daha önce kimse tarafından fark edilmeden orada öylece durdukları anlaşıldı. Araştırmacıları heyecanlandıran kuş fosilleri, bölgede kuşları yaşadığına dair en eski kanıt sayılacak. Daha önce yapılan araştırmalarda bölgede hiç ortaya çıkmadığından kuşların yaşamadığı varsayılıyordu.

#1
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran keşif! Kayalıklarda araştırma yapmaya giden araştırmacılar buldu! Görür görmez, öylece kalakaldılar

Viktorya döneminden kalma bir plajda kayalara kazınmış antik işaretlerin keşfi, Dünya'daki hayata dair anlayışımızı değiştirmeye yardımcı olabilir. Yalnızca sular çekildiğinde görülebildiğinden, minik fosilleri bulma şansı milyonda birdi. Wonthaggi'nin engebeli kıyı şeridini ziyaret eden nesiller boyu yerel yüzücüler ve şnorkelle dalışçılar onları özlemişti. Daha sonra dinozor kemikleri arayan yerel bir araştırmacı işaretleri fark etmeye başladı ve birkaç yıl içinde 27 tanesini belgeledi. Melbourne'un 150 kilometre doğusunda bulunan fosiller, kuş ayak izinin tüm özelliklerini taşıyordu.

#2
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran keşif! Kayalıklarda araştırma yapmaya giden araştırmacılar buldu! Görür görmez, öylece kalakaldılar

Bu analiz araştırmacıları heyecanlandırdı çünkü bir kemik ve birkaç tüy dışında bu izler Avustralya'da kuş varlığının bilinen en eski kanıtıdır; bunların erken Kretase dönemine ait olduğuna inanılmaktadır. Monash Üniversitesi'nden Emeritus Profesör Patricia Vickers-Rich, Yahoo News Australia'ya yaptığı açıklamada, bu keşfin kuşların antik göçü hakkındaki düşüncelerimizi değiştirdiğini söyledi. “Uzun zamandır her şeyin gelişip kötüye gittiği fikri vardı. Öte yandan, hareketin bir kısmının güneyden kuzeye doğru olduğunu gösteren daha fazla malzeme buluyoruz" dedi.

#3
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran keşif! Kayalıklarda araştırma yapmaya giden araştırmacılar buldu! Görür görmez, öylece kalakaldılar

Düşünmedeki bu önyargının kökeni iki ana faktöre dayandırılabilir. Bunlardan en bariz olanı, bir zamanlar Avustralya'nın da parçası olduğu kıta olan antik Gondwana'da kuş fosili buluntularının olmayışıdır. Ancak bir diğer önemli neden de çoğu insanın kuzey yarımkürede yaşaması ve dolayısıyla tarihsel olarak araştırma ve keşiflerin çoğunun gerçekleştiği yer.

#4
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran keşif! Kayalıklarda araştırma yapmaya giden araştırmacılar buldu! Görür görmez, öylece kalakaldılar

Vickers-Rich, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Emery Üniversitesi'nden bir paleontolog, Museums Victoria ve yerel araştırmacı Melissa Lowery'nin de dahil olduğu fosilleri incelemeye yönelik uluslararası bir çabanın parçasıydı. Ayak izlerinin 120-129 milyon yıllık olduğu sonucuna vardılar ve bulgularını dergide yayınladılar. Vickers-Rich, Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley ve ardından Kolombiya'da okuduktan sonra 1970'lerde Avustralya'ya gitti. "Gelmek çok heyecan verici bir yerdi. Kaliforniya'da büyüdüğüm yerle karşılaştırıldığında bu konuda bilgi eksikliği vardı, dolayısıyla orası daha iyi bir yerdi" dedi.

#5
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran keşif! Kayalıklarda araştırma yapmaya giden araştırmacılar buldu! Görür görmez, öylece kalakaldılar

Vickers-Rich, fosil zenginliği nedeniyle Wonthaggi'ye ilgi duydu ve onu hiç terk etmedi. Kasaba, ülkedeki en eski dinozor keşfine ev sahipliği yapıyor ve Avustralya'nın devam eden paleontolojik araştırmalarının merkezi olmaya devam ediyor. Kuş ayak izlerinin büyük bir kısmı toplanmış ve daha ileri araştırmalara tabi tutulabilmeleri için kuru araziye taşınmıştır. Vickers-Rich, "Eğer kıyı platformunda bırakılmış olsalardı erozyon nedeniyle şimdiye kadar gitmiş olurlardı" dedi.

#6
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran keşif! Kayalıklarda araştırma yapmaya giden araştırmacılar buldu! Görür görmez, öylece kalakaldılar

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