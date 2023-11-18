2023-11-18 11:45:29 Dünyayı ayağa kaldıran keşif! Kayalıklarda araştırma yapmaya giden araştırmacılar buldu! Görür görmez, öylece kalakaldılar
Kayalıklarda araştırma yapan araştırmacılar gördükleri kalıntılar karşısında kala kaldı. Yapılan araştırmalar sonucunda yaklaşık 129 milyon yıldır orada olan izlerin daha önce kimse tarafından fark edilmeden orada öylece durdukları anlaşıldı. Araştırmacıları heyecanlandıran kuş fosilleri, bölgede kuşları yaşadığına dair en eski kanıt sayılacak. Daha önce yapılan araştırmalarda bölgede hiç ortaya çıkmadığından kuşların yaşamadığı varsayılıyordu.