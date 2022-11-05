  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
10
Dünyaya yakın bir yerde kara delik keşfedildi

2022-11-05 19:17:58
Dünyaya yakın bir yerde kara delik keşfedildi

Astronomlar, dünyaya çok yakın ve güneşten 10 kat daha büyük Gaia BH1 isimli bir karadelik keşfetti.

#1
Foto - Dünyaya yakın bir yerde kara delik keşfedildi

Uzay araştırmaları yapan gökbilimciler, dünyaya oldukça yakın Gaia BH1 kara deliğini keşfetti.

#2
Foto - Dünyaya yakın bir yerde kara delik keşfedildi

Bu durum akıllara doğrudan “Tehlikeli mi?” sorusu getirirken, araştırmayı yapan gözlem evinden açıklama geldi.

#3
Foto - Dünyaya yakın bir yerde kara delik keşfedildi

Dünyaya en yakın kara delik: Gaia BH1 Uzay araştırmacıları, Gaia BH1’in güneşten 10 kat daha büyük olduğunu ve dünyadan 1.600 ışık yılı uzakta olduğunu açıkladı.

#4
Foto - Dünyaya yakın bir yerde kara delik keşfedildi

Ophiuchus takımyıldızında bulunan BH1, geçtiğimiz yıllarda keşfedilen Tekboynuz kara deliğinden 3 kat daha yakın.

#5
Foto - Dünyaya yakın bir yerde kara delik keşfedildi

Avrupa Uzay Ajansı’nın Samanyolu yıldızlarını araştıran Gaia gözlemevi, keşfedilen yıldızın uyuyan bir kara delik olduğunu açıkladı.

#6
Foto - Dünyaya yakın bir yerde kara delik keşfedildi

Uyuyan kara delikler, ciddi tehlikeler yaratmazlar ve pek fazla hareket etmedikleri için keşfedilmeleri zordur.

#7
Foto - Dünyaya yakın bir yerde kara delik keşfedildi

Gaia BH1, etrafındaki yıldızlara çekim kuvveti uygulamasıyla kendini gösterdi.

#8
Foto - Dünyaya yakın bir yerde kara delik keşfedildi

Harvard-Smithsonian astrofizikçisi Kareem El-Badry, kara deliğin Avrupa Uzay Ajansının Gaia uzay aracı sayesinde bulunduğunu söyledi. Aynı zamanda ekip, keşfi doğrulamak için Hawaii’deki Uluslararası İkizler Gözlemevinden yardım aldı.

#9
Foto - Dünyaya yakın bir yerde kara delik keşfedildi

NOIRLab tarafından yönetilen Gemini North gözlemevi, Samanyolu galaksisinde 100 milyon yıldız kütleli kara delik olacağını tahmin ediyor. Aynı zamanda Gaia BH1 keşfinin de diğer kara delikleri bulma konusunda önemli bir adım olacağı düşünülüyor.

Barcelona-Almeria maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Barcelona-Almeria maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İspanya La Liga’da 13.hafta maçları oynanıyor. La Liga’yı yakından takip edenler ‘Barcelona-Almeira maçı saat kaçta?’ sorusunun cevabını ara..
Yediğin halttan memnun musun Ali Koç? Şimdi oturup zırıl zırıl ağla
Spor

Yediğin halttan memnun musun Ali Koç? Şimdi oturup zırıl zırıl ağla

Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana gün yüzü görmeyen Fenerbahçe Kulübü'nün, 30 Haziran itibarıyla toplam borcunun 6 mily..
Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor! Dikkat bunu yapmayan yandı!
Aktüel

Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor! Dikkat bunu yapmayan yandı!

Tapuda yeni dönem başlamışken milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren emlak vergisinde ikinci taksit ödemeleri başladı. Emlak vergisinden mua..
Tepkilerin odağındaki Duy Beni dizisi yayından kaldırılıyor! Sebebi...
Medya

Tepkilerin odağındaki Duy Beni dizisi yayından kaldırılıyor! Sebebi...

Gençleri şiddete önerdiği iddiasıyla tepki çeken Duy Beni dizisinin birkaç haftaya final yapacağı öne sürüldü.
Akşener'den flaş hamle! Vay uyanık Meral vay
Siyaset

Akşener'den flaş hamle! Vay uyanık Meral vay

Baharda toplanması öngörülen İYİ Parti'nin 3. Olağan Kongre'sinde 'merkez sağ kadrolarda vitrine makyaj' öngörülüyor. Bu hafta başlayacak il..
Ve Sözcü eteğindeki taşları döktü: Ekrem ile problemimiz var
Gündem

Ve Sözcü eteğindeki taşları döktü: Ekrem ile problemimiz var

Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaklaşık 2 aydır problem yaşadıklarını itiraf etti...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23