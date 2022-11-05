2022-11-05 19:17:58 Dünyaya yakın bir yerde kara delik keşfedildi
Astronomlar, dünyaya çok yakın ve güneşten 10 kat daha büyük Gaia BH1 isimli bir karadelik keşfetti.
Astronomlar, dünyaya çok yakın ve güneşten 10 kat daha büyük Gaia BH1 isimli bir karadelik keşfetti.
Uzay araştırmaları yapan gökbilimciler, dünyaya oldukça yakın Gaia BH1 kara deliğini keşfetti.
Bu durum akıllara doğrudan “Tehlikeli mi?” sorusu getirirken, araştırmayı yapan gözlem evinden açıklama geldi.
Dünyaya en yakın kara delik: Gaia BH1 Uzay araştırmacıları, Gaia BH1’in güneşten 10 kat daha büyük olduğunu ve dünyadan 1.600 ışık yılı uzakta olduğunu açıkladı.
Ophiuchus takımyıldızında bulunan BH1, geçtiğimiz yıllarda keşfedilen Tekboynuz kara deliğinden 3 kat daha yakın.
Avrupa Uzay Ajansı’nın Samanyolu yıldızlarını araştıran Gaia gözlemevi, keşfedilen yıldızın uyuyan bir kara delik olduğunu açıkladı.
Uyuyan kara delikler, ciddi tehlikeler yaratmazlar ve pek fazla hareket etmedikleri için keşfedilmeleri zordur.
Gaia BH1, etrafındaki yıldızlara çekim kuvveti uygulamasıyla kendini gösterdi.
Harvard-Smithsonian astrofizikçisi Kareem El-Badry, kara deliğin Avrupa Uzay Ajansının Gaia uzay aracı sayesinde bulunduğunu söyledi. Aynı zamanda ekip, keşfi doğrulamak için Hawaii’deki Uluslararası İkizler Gözlemevinden yardım aldı.
NOIRLab tarafından yönetilen Gemini North gözlemevi, Samanyolu galaksisinde 100 milyon yıldız kütleli kara delik olacağını tahmin ediyor. Aynı zamanda Gaia BH1 keşfinin de diğer kara delikleri bulma konusunda önemli bir adım olacağı düşünülüyor.
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