  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bayram Tebriği
Son Haberler

Dünyaya kritik çağrı: Tüm zamanların en büyük felaketi olur

Tüm ülkede vaka sayısı azalırken o ilimizde korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor

Libya’da hezimete uğrayan BAE’ye bir şok daha... Dubai'yi istila ettiler

Ömer Lütfü Avşar kimdir nerelidir? Ömer Lütfü Avşar hangi partiden?

Özlem Gürses kimdir nerelidir? Özlem Gürses hayatı biyografisi

EYT’liler ne zaman emekli olur? Erken emeklilik 1999 öncesi sigorta girişi olan ne zaman emekli olur?

Koronavirüs ile ilgili son gelişme dünyayı sarstı! Trump'ın kullandığı ilaç ölümcül çıktı

İran'dan ilginç açıklama: Türkiye teklifimize sıcak bakmadı

Koronavirüsten sonra beklenen felaket başladı! Korkutan görüntüler

SSK Bağkur emekli memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak son dakika
Dünya
9
Dünyaya kritik çağrı: Tüm zamanların en büyük felaketi olur

2020-05-26 09:32:06
Dünyaya kritik çağrı: Tüm zamanların en büyük felaketi olur

#1
Foto - Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 1 milyon varili aşkın petrol taşıyan tankerde sızıntı ya da herhangi bir patlama olması durumunda dünya tarihinin en büyük çevre felaketinin yaşanacağı uyarısında bulundu.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 1 milyon varili aşkın petrol taşıyan tankerde sızıntı ya da herhangi bir patlama olması durumunda dünya tarihinin en büyük çevre felaketinin yaşanacağı uyarısında bulundu.

#2
Foto - Tankere ait iki fotoğraf paylaşan İryani, bu fotoğrafların gemide meydana gelen yıpranmayı ortaya koyduğunu kaydetti. Ras İsa Limanı'nda 5 yıldır demirli bulunan tankere bakım yapılamamasından Husileri sorumlu tutan İryani, bakım yapılmaması nedeniyle Hudeyde'deki 3 milyon kişinin zehirli gazlardan etkilenmesi de dahil olmak üzere Yemen'i bekleyen pek çok tehlike olduğunu ifade etti.

Tankere ait iki fotoğraf paylaşan İryani, bu fotoğrafların gemide meydana gelen yıpranmayı ortaya koyduğunu kaydetti. Ras İsa Limanı'nda 5 yıldır demirli bulunan tankere bakım yapılamamasından Husileri sorumlu tutan İryani, bakım yapılmaması nedeniyle Hudeyde'deki 3 milyon kişinin zehirli gazlardan etkilenmesi de dahil olmak üzere Yemen'i bekleyen pek çok tehlike olduğunu ifade etti.

#3
Foto - İryani, BM teknik ekiplerinin tankerde hasar tespit ve periyodik bakım çalışmalarına başlaması için uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısı yaptı.

İryani, BM teknik ekiplerinin tankerde hasar tespit ve periyodik bakım çalışmalarına başlaması için uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısı yaptı.

#4
Foto - Yemen hükümeti daha önce de Husileri, 5 yıldır Hudeyde kıyısında bekleyen Safir petrol tankerinde incelemede bulunması için Birleşmiş Milletler (BM) ekibine izin vermemekle suçlamıştı.

Yemen hükümeti daha önce de Husileri, 5 yıldır Hudeyde kıyısında bekleyen Safir petrol tankerinde incelemede bulunması için Birleşmiş Milletler (BM) ekibine izin vermemekle suçlamıştı.

#5
Foto -

#6
Foto -

#7
Foto -

#8
Foto -

Yunan profesörün Türkiye sözleri stüdyoda buz kesti
Dünya

Yunan profesörün Türkiye sözleri stüdyoda buz kesti

Libya'daki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı askerlerin darbeci Hafter'e karşı elde ettiği zaferleri değerlendiren Yunan profesörün T..
Mübarek Ramazan Bayramı'nda tepki çeken paylaşım
Gündem

Mübarek Ramazan Bayramı'nda tepki çeken paylaşım

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan'ın Ramazan Bayramı'nda paylaştığı 'rakılı' fotoğraf tepkilere neden oldu.

Esed ile Mahluf geriliminin bilinmeyenleri
Dünya

Esed ile Mahluf geriliminin bilinmeyenleri

Katil Esed ile kuzeni Rami Mahluf arasındaki gerilim her geçen gün biraz daha artıyor.
Sanırsın devlet başkanı... Ekrem'i egodan uçuracak hareket
Gündem

Sanırsın devlet başkanı... Ekrem'i egodan uçuracak hareket

Fatih’te bulunan İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini adeta askeri töreni andıran görüntüle..
Tezcan'dan seçim açıklaması: CHP iktidar olsaydı..
Gündem

Tezcan'dan seçim açıklaması: CHP iktidar olsaydı..

Son günlerde yaşanan seçim tartışmaları hakkında açıklamalarda bulunan yazar Fatih Tezcan, "15 senede 10 seçim kazanan Ak Parti var, seçim o..
İran'dan ilginç açıklama: Türkiye teklifimize sıcak bakmadı
Dünya

İran'dan ilginç açıklama: Türkiye teklifimize sıcak bakmadı

Geçtiğimiz aylarda Ağrı'da doğalgaz boru hattında meydana gelen patlamanın ardından İran'dan ilginç bir açıklama geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı