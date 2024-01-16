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Spor
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Dünyaya duyurdular: Galatasaray orta saha için harekete geçmişti! Karar verildi, satılıyor

2024-01-16 10:13:57
Dünyaya duyurdular: Galatasaray orta saha için harekete geçmişti! Karar verildi, satılıyor

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, ligde son Kayserispor'u mağlup etti. 20. haftanın kapanış mücadelesinde rakibini 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, puanını 51 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Devre arasında kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Kayserispor galibiyeti sonrası sürpriz bir isim ortaya atıldı. Orta sahaya mutlaka bir takviye yapması beklenen sarı-kırmızılılarda flaş transferi duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Dünyaya duyurdular: Galatasaray orta saha için harekete geçmişti! Karar verildi, satılıyor

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezon heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki nefes kesen şampiyonluk yarışı, giderek daha da alevleniyor.

#2
Foto - Dünyaya duyurdular: Galatasaray orta saha için harekete geçmişti! Karar verildi, satılıyor

20. hafta maçlarının oynandığı ligde Gaziantep FK deplasmanından 1 puan alan Fenerbahçe, puanını 53 yaparak liderliğini sürdürmüştü.

#3
Foto - Dünyaya duyurdular: Galatasaray orta saha için harekete geçmişti! Karar verildi, satılıyor

Haftanın kapanış maçında ise Galatasaray, Kayserispor'u sahasında ağırladı. Oldukça zorlandığı bir mücadeleyi oynayan Aslan, sahadan galip ayrılmayı başardı.

#4
Foto - Dünyaya duyurdular: Galatasaray orta saha için harekete geçmişti! Karar verildi, satılıyor

Victor Nelsson ve Dries Mertens'in golleriyle 2-1 kazanan Okan Buruk ve öğrencileri, puanını 51 yaparak zirveyi takibe devam etti.

#5
Foto - Dünyaya duyurdular: Galatasaray orta saha için harekete geçmişti! Karar verildi, satılıyor

Devre arası transfer döneminin de başlamasıyla kadrosunu derinleştirmeyi planlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı.

#6
Foto - Dünyaya duyurdular: Galatasaray orta saha için harekete geçmişti! Karar verildi, satılıyor

İlk olarak sol bek ve orta saha transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte sürpriz bir isim gündeme geldi.

#7
Foto - Dünyaya duyurdular: Galatasaray orta saha için harekete geçmişti! Karar verildi, satılıyor

Kayserispor galibiyetinin ardından Erden Timur ve Okan Buruk'un toplantı yaptığı öğrenilirken Galatasaray yıldız isim için atağa geçti.

#8
Foto - Dünyaya duyurdular: Galatasaray orta saha için harekete geçmişti! Karar verildi, satılıyor

İşte gece yarısı ortaya çıkan transferin tüm detayları…

#9
Foto - Dünyaya duyurdular: Galatasaray orta saha için harekete geçmişti! Karar verildi, satılıyor

Fanatik'in haberine göre; Galatasaraylı kurmayların Hırvat futbolcunun durumunu araştırmaya başladığı öğrenildi.

#10
Foto - Dünyaya duyurdular: Galatasaray orta saha için harekete geçmişti! Karar verildi, satılıyor

Tecrübeli orta sahanın sarı-kırmızılı ekibin transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtildi.

#11
Foto - Dünyaya duyurdular: Galatasaray orta saha için harekete geçmişti! Karar verildi, satılıyor

Devre arası transfer dönemi içerisinde Galatasaray ve Pasalic arasında sürpriz gelişmelerin yaşanması da bekleniyor.

#12
Foto - Dünyaya duyurdular: Galatasaray orta saha için harekete geçmişti! Karar verildi, satılıyor

Mario Pasalic, bu sezon Atalanta forması ile 24 resmi maça çıktı. Hırvat futbolcu söz konusu maçlarda 2 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve 2 kez de asist performansı sergiledi.

#13
Foto - Dünyaya duyurdular: Galatasaray orta saha için harekete geçmişti! Karar verildi, satılıyor

Hajduk Split altyapısında yetişen Mario Pasalic daha sonra Chelsea, Elche, Monaco, Milan, Spartak Moskova ve Atalanta formaları giydi.

#14
Foto - Dünyaya duyurdular: Galatasaray orta saha için harekete geçmişti! Karar verildi, satılıyor

Atalanta, 2020-2021 sezonu başında tecrübeli futbolcu için 14 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.

#15
Foto - Dünyaya duyurdular: Galatasaray orta saha için harekete geçmişti! Karar verildi, satılıyor

Hırvatistan Milli Takımı'nda 60 maça çıkan Mario Pasalic, 10 gol atma başarısı gösterdi.

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