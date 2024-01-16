2024-01-16 10:13:57 Dünyaya duyurdular: Galatasaray orta saha için harekete geçmişti! Karar verildi, satılıyor
Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, ligde son Kayserispor'u mağlup etti. 20. haftanın kapanış mücadelesinde rakibini 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, puanını 51 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Devre arasında kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Kayserispor galibiyeti sonrası sürpriz bir isim ortaya atıldı. Orta sahaya mutlaka bir takviye yapması beklenen sarı-kırmızılılarda flaş transferi duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…