Dünyanın turşusunu kurduk: İhracat oranı 277 milyon dolara yükseldi

Türkiye'nin turşu ihracatı 2020 yılında yüzde 23'lük artışla 277 milyon dolara ulaşarak tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Türk turşu sektörü ihracat artış hızını, 2021 yılı ocak-mayıs döneminde de yüzde 24'lük artışla 88 milyon dolardan 109 milyon dolara taşıdı. Vücutta bağışıklık sistemini güçlendirdiği için pandemi döneminde yıldızı daha da parlayan turşuda 2021 yılı sonunda 350 milyon dolar ihracat hedefleniyor. Ege Bölgesi, Türkiye'nin turşu ihracatından yüzde 81'lik dilimle aslan payını alıyor. Türk turşularına 2021 yılında 106 ülkeden yoğun talep geldiği bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye’nin zengin bitki çeşitliliğinin turşu sektörüne büyük olanaklar sunduğunu, Türk ihracatçılarının dünyanın en gelişmiş turşu üretim tesislerine sahip olduğunu, pandeminin de turşuya talebi artırdığını ve sektörde yoğun bir üretim ve ihracat dönemi yaşandığını dile getirdi.