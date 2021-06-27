  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
Dünyanın turşusunu kurduk: İhracat oranı 277 milyon dolara yükseldi

2021-06-27 10:49:16
Dünyanın turşusunu kurduk: İhracat oranı 277 milyon dolara yükseldi

Türkiye'nin turşu ihracatı 2020 yılında yüzde 23'lük artışla 277 milyon dolara ulaşarak tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Türk turşu sektörü ihracat artış hızını, 2021 yılı ocak-mayıs döneminde de yüzde 24'lük artışla 88 milyon dolardan 109 milyon dolara taşıdı. Vücutta bağışıklık sistemini güçlendirdiği için pandemi döneminde yıldızı daha da parlayan turşuda 2021 yılı sonunda 350 milyon dolar ihracat hedefleniyor. Ege Bölgesi, Türkiye'nin turşu ihracatından yüzde 81'lik dilimle aslan payını alıyor. Türk turşularına 2021 yılında 106 ülkeden yoğun talep geldiği bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye’nin zengin bitki çeşitliliğinin turşu sektörüne büyük olanaklar sunduğunu, Türk ihracatçılarının dünyanın en gelişmiş turşu üretim tesislerine sahip olduğunu, pandeminin de turşuya talebi artırdığını ve sektörde yoğun bir üretim ve ihracat dönemi yaşandığını dile getirdi.

#1
Foto - Türkiye’nin pandemiye rağmen 2020 yılında 55 milyon ton taze meyve sebze üretimine imza attığına işaret eden Başkan Uçak, “Ege Bölgesi, ürün desenindeki çeşitlilik ve zenginlik sayesinde Türkiye’nin turşu üretim ve ihracatında açık ara lider konumda. 2020 yılında Türkiye’nin gerçekleştirdiği 277 milyon dolarlık turşu ihracatının yüzde 79’unu Ege Bölgesinden gerçekleştirdik. 2021 yılında da Türkiye’nin 109 milyon dolarlık ihracatına 88,5 milyon dolarlık katkı sağladık. Turşu ihracatında Ege Bölgesinin payı yüzde 81’e ulaştı. 2021 yılı için Ege Bölgesinden 300 milyon dolar turşu ihraç etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin pandemiye rağmen 2020 yılında 55 milyon ton taze meyve sebze üretimine imza attığına işaret eden Başkan Uçak, “Ege Bölgesi, ürün desenindeki çeşitlilik ve zenginlik sayesinde Türkiye’nin turşu üretim ve ihracatında açık ara lider konumda. 2020 yılında Türkiye’nin gerçekleştirdiği 277 milyon dolarlık turşu ihracatının yüzde 79’unu Ege Bölgesinden gerçekleştirdik. 2021 yılında da Türkiye’nin 109 milyon dolarlık ihracatına 88,5 milyon dolarlık katkı sağladık. Turşu ihracatında Ege Bölgesinin payı yüzde 81’e ulaştı. 2021 yılı için Ege Bölgesinden 300 milyon dolar turşu ihraç etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

#2
Foto - Sezonunda ihtiyaç fazlası üretim nedeniyle katma değere dönüştürülme imkanı olmayan taze meyve ve sebzelerin turşu, konserve, salça, dondurma, közleme gibi metotlarla Türk meyve sebze mamulleri sanayicileri tarafından katma değere dönüştürüldüğünün altını çizen Uçak, meyve sebze mamulleri sektörünün işlediği ürünlerle iç piyasanın ihtiyacını karşıladığı gibi 2020 yılında yaptığı ihracatla 1,7 milyar dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdığını sözlerine ekledi.

Sezonunda ihtiyaç fazlası üretim nedeniyle katma değere dönüştürülme imkanı olmayan taze meyve ve sebzelerin turşu, konserve, salça, dondurma, közleme gibi metotlarla Türk meyve sebze mamulleri sanayicileri tarafından katma değere dönüştürüldüğünün altını çizen Uçak, meyve sebze mamulleri sektörünün işlediği ürünlerle iç piyasanın ihtiyacını karşıladığı gibi 2020 yılında yaptığı ihracatla 1,7 milyar dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdığını sözlerine ekledi.

#3
Foto - Türkiye’nin turşu ihracatında ilk sıranın sahibi 51,5 milyon dolarlık tutarla biber turşuları olurken, ikinci sırada 45 milyon dolarlık döviz getirisiyle kornişon turşusu yer aldı. Diğer sebzelerden yapılan turşuların ihracatı da 12 milyon doları aştı. Türk turşu sektörü kornişon, biber, lahana, karnabahar, domates, badem, mantar, pancar, soğan, sarımsak, tropikal meyveler başta olmak üzere 30’un üzerinde sebze ve meyvenin turşusunu gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin turşu ihracatında ilk sıranın sahibi 51,5 milyon dolarlık tutarla biber turşuları olurken, ikinci sırada 45 milyon dolarlık döviz getirisiyle kornişon turşusu yer aldı. Diğer sebzelerden yapılan turşuların ihracatı da 12 milyon doları aştı. Türk turşu sektörü kornişon, biber, lahana, karnabahar, domates, badem, mantar, pancar, soğan, sarımsak, tropikal meyveler başta olmak üzere 30’un üzerinde sebze ve meyvenin turşusunu gerçekleştiriyor.

#4
Foto - 2021 yılının ocak-mayıs döneminde, 3 milyonu aşkın Türk’ün yaşadığı Almanya, Türkiye’nin turşu ihracatında 29,5 milyon dolarlık taleple ilk sıranın sahibi olurken, Hollanda’ya 15,6 milyon dolarlık turşu ihraç ettik. Amerika Birleşik Devletleri’ne ise 12,4 milyon dolarlık turşu gönderdik.

2021 yılının ocak-mayıs döneminde, 3 milyonu aşkın Türk’ün yaşadığı Almanya, Türkiye’nin turşu ihracatında 29,5 milyon dolarlık taleple ilk sıranın sahibi olurken, Hollanda’ya 15,6 milyon dolarlık turşu ihraç ettik. Amerika Birleşik Devletleri’ne ise 12,4 milyon dolarlık turşu gönderdik.

Gönül Dağı'nda sürpriz veda!
Medya

Gönül Dağı'nda sürpriz veda!

TRT1'in sevilen ailesi dizisi Gönül Dağı'nda oynayan Gülsim Ali İlhan'ın yeni sezonda dizide olmayacağı iddia edildi.
Resmi açıklama geldi! Ücretsiz olacak
Gündem

Resmi açıklama geldi! Ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temeli resmen atıldı. Karayolları Genel Müdürü Abdu..
Bakan Varank'tan tepki: Sende hiç utanma yok mu?
Gündem

Bakan Varank'tan tepki: Sende hiç utanma yok mu?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Katarlı öğrencilerin Türkiye’de sınavsız tıp okuyacağı aşağılık bir yalan. Sende hiç utanma yok ..
Milletin değerleriyle çarpışan CHP'den eşcinsel sapkınlara tam destek!
Gündem

Milletin değerleriyle çarpışan CHP'den eşcinsel sapkınlara tam destek!

Milletin değerleriyle çarpışan CHP, eşcinsel sapkınlara destek vermeye devam ediyor. Sarıyer Gençlik Kolları, LGBT'lilerle ilgili, "Aşkın ci..
Kadirov yeniden aday olacak
Dünya

Kadirov yeniden aday olacak

Rusya’daki iktidar partisi ‘Birleşik Rusya’, Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov’u başkanlık seçimi için..
Bölgede belirsizlik sürerken flaş sözler: Türkiye'ye danışıldı, karar verilecek
Dünya

Bölgede belirsizlik sürerken flaş sözler: Türkiye'ye danışıldı, karar verilecek

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, 'Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin korunmasına ilişkin Türkiye ve bazı ülkelere danışıldı. Yakında bir ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay