2023-04-28 14:07:07 Dünyanın saklı hazinelerinden biri: Providencia Adası
Kolombiya’nın Providencia Adası deniz ve yeşilin uyumuyla adeta saklı bir hazine...
Kolombiya’nın Providencia Adası deniz ve yeşilin uyumuyla adeta saklı bir hazine...
Kolombiya’nın Providencia Adası, turkuaz suları ve beyaz renkli kumlarıyla ünlenen plajlarının yanı sıra "Deniz Çiçeği Biyosfer Rezervi" olarak bilinen ve 1,2 milyon hektarı aşan bir alana yayılan dünyanın üçüncü büyük mercan bariyerine ev sahipliği yapıyor.
Bölge, sularında gelişen farklı mercan türleri, balıklar ve diğer deniz canlıları ile dünyadaki en bozulmamış ve iyi korunmuş mercan resif yapılarından biri olarak biliniyor.
Doğası korunmuş adada yerel halk da günlük yaşamına devam ediyor.
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