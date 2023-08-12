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Yaşam
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Dünyanın öbür ucunda değil Türkiye'de

2023-08-12 20:38:42
Dünyanın öbür ucunda değil Türkiye'de

Diyarbakır'da sıcaktan bunalanlar soluğu 'Aynkebir'de alıyor.

#1
Foto - Dünyanın öbür ucunda değil Türkiye'de

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde bulunan berraklığı, doğal güzelliği ve buz gibi olmasıyla vatandaşların tercih ettiği Aynkebir, huzur ve güven ortamının yakalanmasıyla bunaltıcı sıcak havalarda ziyaretçilerini ağırlıyor.

#2
Foto - Dünyanın öbür ucunda değil Türkiye'de

Hani ilçesi Seren köyünde bulunan Aynkebir, Basra sıcaklarının etkisini gösterdiği Diyarbakır’da doğal güzelliği, buz gibi suyu ve güzellikleriyle vatandaşların vazgeçilmezi haline geldi. Ziyaretçilerine eşsiz manzara sunan Aynkebir suyunun dağların arasından gelip dev kayalıkların içerisinden çıktığı biliniyor. Suyun serin ve berraklığıyla göz kamaştıran Aynkebir, bir zamanlar terör olayları nedeniyle vatandaşların gitmeye çekindiği şimdi ise huzur ortamın sağlanmasıyla ziyaretçilerin uğrak mekanı oldu.

#3
Foto - Dünyanın öbür ucunda değil Türkiye'de

İstanbul’dan memleketi Diyarbakır’a gelen Adil Gürler, torunlarıyla sıcak havada serinlemek için Aynkebir suyunu tercih ettiklerini dile getirdi. İstanbul’da böyle doğal güzelliklerin fazla bulunmadığını söyleyen Gürler, “27 senedir İstanbul’da yaşıyorum. Memleketim Diyarbakır’ın Hani ilçesini çok özledim ve geldim. Bugün de saklı cennet olarak dediğimiz Aynkebir’de torunlarımla serinlemeye geldik. Çok mutluyum. Keşke buraya bir tesis yapsalar da daha da güzel ortam oluşurdu. İstiyoruz ki buralara bir tesis yapılıp kalkındırılsın. Buralara hasret çekiyoruz. İstanbul’da fazla böyle ortamlara gidemiyoruz. Ayda bir şehir dışına çıksak çıkıyoruz. Onun dışında bir şey yok. Aynkebir suyu herhalde üçe bölünüyor. Biri Hani ilçesine gidiyor, biri buraya geliyor, diğeri ise Dicle ilçesine kadar gidiyor. Ama bu suyun değerini kimse bilmiyor. Buranın suyu buz gibidir. Burada millet sudan faydalanarak domates, karpuz gibi meyve sebze ekiyor. Bu suyun doğallığı kayaların altından çıkıp gelmesidir” dedi.

#4
Foto - Dünyanın öbür ucunda değil Türkiye'de

Yaz tatillerinde sürekli Aynkebir suyuna geldiğini ifade eden Serkan Oruç, suyun buz gibi olmasından dolayı serinlediğini kaydetti.

#5
Foto - Dünyanın öbür ucunda değil Türkiye'de

Su sıcaklığının -1 derece olduğunu ve berraklığıyla göz kamaştırdığına dikkat çeken Oruç, “Yaz tatillerinde sürekli Hani ilçesine birkaç kilometre uzaklıktaki Aynkebir suyuna gelirim. Yaz aylarında havaların aşırı ısınmasıyla buraya gelip buz gibi sudan faydalanırım. Aynkebir suyu Hani’yi geçtikten sonra Dicle yolu üzerindeki Seren köyündedir. Doğallığıyla bilinen su dağın dibinden geliyor. Suyun soğukluğu ya 0 derece ya da eksi 1 derecedir. Yaz sıcaklarında bunalan vatandaşların en iyi serinleyebileceği yer burasıdır. Su, dağın altından gelip direkt gittiği için sürekli devir daim yapıyor. Bu yüzden çok berrak bir sudur. Su, gittiği yerden de bahçelerdeki ekimler için kullanılıyor. Herhangi bir israf söz konusu olmuyor” ifadelerinde bulundu.

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