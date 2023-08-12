Dünyanın öbür ucunda değil Türkiye'de

İstanbul’dan memleketi Diyarbakır’a gelen Adil Gürler, torunlarıyla sıcak havada serinlemek için Aynkebir suyunu tercih ettiklerini dile getirdi. İstanbul’da böyle doğal güzelliklerin fazla bulunmadığını söyleyen Gürler, “27 senedir İstanbul’da yaşıyorum. Memleketim Diyarbakır’ın Hani ilçesini çok özledim ve geldim. Bugün de saklı cennet olarak dediğimiz Aynkebir’de torunlarımla serinlemeye geldik. Çok mutluyum. Keşke buraya bir tesis yapsalar da daha da güzel ortam oluşurdu. İstiyoruz ki buralara bir tesis yapılıp kalkındırılsın. Buralara hasret çekiyoruz. İstanbul’da fazla böyle ortamlara gidemiyoruz. Ayda bir şehir dışına çıksak çıkıyoruz. Onun dışında bir şey yok. Aynkebir suyu herhalde üçe bölünüyor. Biri Hani ilçesine gidiyor, biri buraya geliyor, diğeri ise Dicle ilçesine kadar gidiyor. Ama bu suyun değerini kimse bilmiyor. Buranın suyu buz gibidir. Burada millet sudan faydalanarak domates, karpuz gibi meyve sebze ekiyor. Bu suyun doğallığı kayaların altından çıkıp gelmesidir” dedi.