Dünyanın konuştuğu horozdan kötü haber!

Bulaşıcı bir hastalık, bulaştığı zaman tedavisi çok zordur. Horozu kaybedebiliyorsunuz. Kimse böyle bayılan bir horozu daha önce görmemiş. Bu özellik Denizli horozlarında mevcuttur. Denizli'mizin de sembolünü bulaşıcı hastalıkla kaybettik. Onun yerine akrabası olan bir horozumu buldum. Onun yokluğunda bunlar idare ediyoruz. Horozumuz çok ünlüydü ve tüm dünyada haberlere çıktı. Nazar veya göz mü değdi bilemedik. Çevremiz dahil bizler çok üzüntü yaşadık” dedi.