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Dünyanın konuştuğu horozdan kötü haber!

2022-04-13 15:56:54
Dünyanın konuştuğu horozdan kötü haber!

Denizli'de öterken bayıldığı anların sosyal medyada paylaşılması üzerine büyük bir ün kazanan horozdan kötü haber geldi.

#1
Foto - Denizli'ye yaşayan Okan Gökbudak, küçüklüğünden beri beslediği horozunun öterken nefesini yetiştiremeyip bayılmasını fark etmesinin ardından o anları kayda alarak sosyal medyadan paylaşmıştı.

Denizli'ye yaşayan Okan Gökbudak, küçüklüğünden beri beslediği horozunun öterken nefesini yetiştiremeyip bayılmasını fark etmesinin ardından o anları kayda alarak sosyal medyadan paylaşmıştı.

#2
Foto - Kısa sürede bir çok insanın dikkatini çeken bayılan horoz, binlerce beğeni alarak paylaşıldı. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) yaptığı haberden sonra ünü dünyaya kadar yayılan horoz, kentin sembolü haline gelmişti.

Kısa sürede bir çok insanın dikkatini çeken bayılan horoz, binlerce beğeni alarak paylaşıldı. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) yaptığı haberden sonra ünü dünyaya kadar yayılan horoz, kentin sembolü haline gelmişti.

#3
Foto - Sahibinin özenle baktığı horoz, kışın bulaşıcı bir hastalık olan ve solunum yoluyla ilgili rahatsızlığa sebebiyet veren CRD hastalığına yakalandı. Tedaviye başlayan sahibi Gökbudak, horozu tedavilere yanıt vermemesinin ardından kaybetti. Dünyaya ünü yayılan horozun telef olduğunu duyan vatandaşlar ise üzüntü yaşadı.

Sahibinin özenle baktığı horoz, kışın bulaşıcı bir hastalık olan ve solunum yoluyla ilgili rahatsızlığa sebebiyet veren CRD hastalığına yakalandı. Tedaviye başlayan sahibi Gökbudak, horozu tedavilere yanıt vermemesinin ardından kaybetti. Dünyaya ünü yayılan horozun telef olduğunu duyan vatandaşlar ise üzüntü yaşadı.

#4
Foto - Hastalığın kolay kolay tedavisi olmadığını belirten Gökbudak, “Horozun kümeste öterken bayıldığını gördüm. Yurt dışındaki izlenmelerin ardından Çinliler ve Japonlar horozu görmek için yanıma geldiler. Horozum bir kış günü CRD hastalığına yakalandı. Genel olarak bu hastalık kışın oluyor. Kışın hemen hemen birçok horozlarımda yaşanılabiliyor.

Hastalığın kolay kolay tedavisi olmadığını belirten Gökbudak, “Horozun kümeste öterken bayıldığını gördüm. Yurt dışındaki izlenmelerin ardından Çinliler ve Japonlar horozu görmek için yanıma geldiler. Horozum bir kış günü CRD hastalığına yakalandı. Genel olarak bu hastalık kışın oluyor. Kışın hemen hemen birçok horozlarımda yaşanılabiliyor.

#5
Foto - Bulaşıcı bir hastalık, bulaştığı zaman tedavisi çok zordur. Horozu kaybedebiliyorsunuz. Kimse böyle bayılan bir horozu daha önce görmemiş. Bu özellik Denizli horozlarında mevcuttur. Denizli'mizin de sembolünü bulaşıcı hastalıkla kaybettik. Onun yerine akrabası olan bir horozumu buldum. Onun yokluğunda bunlar idare ediyoruz. Horozumuz çok ünlüydü ve tüm dünyada haberlere çıktı. Nazar veya göz mü değdi bilemedik. Çevremiz dahil bizler çok üzüntü yaşadık” dedi.

Bulaşıcı bir hastalık, bulaştığı zaman tedavisi çok zordur. Horozu kaybedebiliyorsunuz. Kimse böyle bayılan bir horozu daha önce görmemiş. Bu özellik Denizli horozlarında mevcuttur. Denizli'mizin de sembolünü bulaşıcı hastalıkla kaybettik. Onun yerine akrabası olan bir horozumu buldum. Onun yokluğunda bunlar idare ediyoruz. Horozumuz çok ünlüydü ve tüm dünyada haberlere çıktı. Nazar veya göz mü değdi bilemedik. Çevremiz dahil bizler çok üzüntü yaşadık” dedi.

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