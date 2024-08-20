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Dünyanın gözü Türkiye'de! Adıyaman'da heyecanlandıran keşif

2024-08-20 15:35:36
Dünyanın gözü Türkiye'de! Adıyaman'da heyecanlandıran keşif

Adıyaman'da heyecanlandıran bir keşif yapıldı.

#1
Foto - Dünyanın gözü Türkiye'de! Adıyaman'da heyecanlandıran keşif

Müze Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine inceleme başlattıkları Oyratlı köyü kırsalında, bazı kalıntılara rastladı.

#2
Foto - Dünyanın gözü Türkiye'de! Adıyaman'da heyecanlandıran keşif

Alandaki çalışmaları takip eden Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, alanda Roma dönemine ait yapı kalıntılarının bulunduğunu söyledi.

#3
Foto - Dünyanın gözü Türkiye'de! Adıyaman'da heyecanlandıran keşif

Kalıntıların yaklaşık 1500 yıllık geçmişe sahip olduğunu dile getiren Alkan, şöyle konuştu:

#4
Foto - Dünyanın gözü Türkiye'de! Adıyaman'da heyecanlandıran keşif

"Besni ilçesi sınırında kalan bir alanda bulunmaktayız. O dönemin insanları muhtemelen bu alanda belli bir süre yerleşim görmüş ve daha sonra terk ederek başka yere yerleşmişler. Alanda birçok yapı kalıntıları mevcut ve bu taşlar düzgün olmayan kesme taşlardan yapılmış. Yaklaşık 4 dönümlük bir alanda bu yapılar oluşturulmuş."

#5
Foto - Dünyanın gözü Türkiye'de! Adıyaman'da heyecanlandıran keşif

Sahanın korunması için tescile alınacağını ifade eden Alkan, "Yapıların bir kısmı yıkılarak günümüze gelmiş. Doğu kısmında ise yer altına inen bazı yapılar var. Yaptığımız incelemelerin ardından buradaki alanı, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne tescile alınması için sunacağız." dedi.

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