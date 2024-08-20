Dünyanın gözü Türkiye'de! Adıyaman'da heyecanlandıran keşif

"Besni ilçesi sınırında kalan bir alanda bulunmaktayız. O dönemin insanları muhtemelen bu alanda belli bir süre yerleşim görmüş ve daha sonra terk ederek başka yere yerleşmişler. Alanda birçok yapı kalıntıları mevcut ve bu taşlar düzgün olmayan kesme taşlardan yapılmış. Yaklaşık 4 dönümlük bir alanda bu yapılar oluşturulmuş."