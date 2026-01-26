Dünyanın gözü oradaydı! Limak Holding talip oldu

Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu yılki Davos Zirvesi'nin daha önce katıldığı zirveler arasında en ilginç olanlardan biri olduğunu ifade eden Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir,, bu dönemde jeopoitik ayrışmaların yaşandığına dikkati çekti. Özdemir, Türkiye’nin ABD ve Avrupa arasındaki gerginliği bir “avantaj”a çevirebileceğini söyledi.