Dünyanın gözü oradaydı! Limak Holding talip oldu
Limak Holding flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin inşaat devi dünyanın gözünü çevirdiği ülkenin yeniden yapılanmasına talip oldu.
Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu yılki Davos Zirvesi'nin daha önce katıldığı zirveler arasında en ilginç olanlardan biri olduğunu ifade eden Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir,, bu dönemde jeopoitik ayrışmaların yaşandığına dikkati çekti. Özdemir, Türkiye’nin ABD ve Avrupa arasındaki gerginliği bir “avantaj”a çevirebileceğini söyledi.
Suriye’de Türk ve ABD’li yatırımcıların birlikte iş yapabileceğini ifade eden Özdemir, “Bizim sınıra yakın çimento fabrikalarımız var. Ciddi bir talep var. Biz altyapı yatırımcısıyız.
Havaalanları, yollar, enerji tesisleri yapıyoruz. Dolayısıyla Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde Limak olarak bulunmak istiyoruz” dedi.
Bölgedeki "barış sürecine" inandıklarını ve 'Orta Koridor'un Türkiye’ye önemli katkılar sunacağını ifade eden Özdemir, "Gelen tüm enerji ve ulaşım hatları Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek. Bu durum, bölgedeki gücümüzü de artırıyor. Orada yapılacak yatırımlar Türk şirketleri tarafından yapılabilir" diye konuştu.
