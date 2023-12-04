Dünyanın en zenginleri listesindeki Araplar: Mısırlı ünlü milyarder Nassef Saviris o listenin başında! Bakın kimler

​Dünya’nın en zengin Araplarının mal varlıklarının toplam değeri yaklaşık 76,7 milyar dolar. Mısırlı milyarder Nassef Saviris 6,6 milyar dolar ile listenin ilk sırasında yer alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Lübnan yedişer milyarder ile zirvede yer alan ülkeler olurken, bu iki ülkeyi 6 milyarder ile Mısır takip etti. 2018 yılında 200 iş adamının gözaltına alındığını bildiren dergi, varlıklarına el konulan 10 Suudi iş adamını liste dışı bırakmayı tercih etti. İşte dünyanın en zengin Arapları;