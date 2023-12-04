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Dünyanın en zenginleri listesindeki Araplar: Mısırlı ünlü milyarder Nassef Saviris o listenin başında! Bakın kimler

2023-12-04 19:02:13
Dünyanın en zenginleri listesindeki Araplar: Mısırlı ünlü milyarder Nassef Saviris o listenin başında! Bakın kimler

​Dünya’nın en zengin Araplarının mal varlıklarının toplam değeri yaklaşık 76,7 milyar dolar. Mısırlı milyarder Nassef Saviris 6,6 milyar dolar ile listenin ilk sırasında yer alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Lübnan yedişer milyarder ile zirvede yer alan ülkeler olurken, bu iki ülkeyi 6 milyarder ile Mısır takip etti. 2018 yılında 200 iş adamının gözaltına alındığını bildiren dergi, varlıklarına el konulan 10 Suudi iş adamını liste dışı bırakmayı tercih etti. İşte dünyanın en zengin Arapları;

#1
Foto - Dünyanın en zenginleri listesindeki Araplar: Mısırlı ünlü milyarder Nassef Saviris o listenin başında! Bakın kimler

1- Nassef Sawiris (57) 6,6 milyar Dolar Yapı Kimyasalları Sektörü Mısır vatandaşı

#2
Foto - Dünyanın en zenginleri listesindeki Araplar: Mısırlı ünlü milyarder Nassef Saviris o listenin başında! Bakın kimler

2- Abdullain Ahmad Al Ghurair 5,9 milyar Dolar Birleşik Arap Emirlikleri

#3
Foto - Dünyanın en zenginleri listesindeki Araplar: Mısırlı ünlü milyarder Nassef Saviris o listenin başında! Bakın kimler

3- Majid Al Futtaim 4,6 Milyar Dolar Emlak-perakende sektörü Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı

#4
Foto - Dünyanın en zenginleri listesindeki Araplar: Mısırlı ünlü milyarder Nassef Saviris o listenin başında! Bakın kimler

4- Hussain Sajwani 4,1 milyar dolar Yaş: 65 Emlak sektörü Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı

#5
Foto - Dünyanın en zenginleri listesindeki Araplar: Mısırlı ünlü milyarder Nassef Saviris o listenin başında! Bakın kimler

5- Issad Rebrab 4 milyar ABD Doları Yaş: 74 Yemek sektörü Cezayir vatandaşı

#6
Foto - Dünyanın en zenginleri listesindeki Araplar: Mısırlı ünlü milyarder Nassef Saviris o listenin başında! Bakın kimler

6- Naguib Sawiris 4 milyar ABD Doları Yaş: 63 Telekom sektörü Mısır vatandaşı

#7
Foto - Dünyanın en zenginleri listesindeki Araplar: Mısırlı ünlü milyarder Nassef Saviris o listenin başında! Bakın kimler

7- Suhail Bahwan 3,9 Milyar Dolar Yaş: 79 Umman vatandaşı

#8
Foto - Dünyanın en zenginleri listesindeki Araplar: Mısırlı ünlü milyarder Nassef Saviris o listenin başında! Bakın kimler

8- Abdulla Al Futtaim 3,3 milyar dolar Otomobil sektörü Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı

#9
Foto - Dünyanın en zenginleri listesindeki Araplar: Mısırlı ünlü milyarder Nassef Saviris o listenin başında! Bakın kimler

9- Taha Mikati 2,8 milyar dolar Yaş: 73 Telekom Lübnan vatandaşı

#10
Foto - Dünyanın en zenginleri listesindeki Araplar: Mısırlı ünlü milyarder Nassef Saviris o listenin başında! Bakın kimler

10- Mohamed Mansour 2,7 milyar dolar Yaş: 70 Mısır vatandaşı

#11
Foto - Dünyanın en zenginleri listesindeki Araplar: Mısırlı ünlü milyarder Nassef Saviris o listenin başında! Bakın kimler

11- Najib Mikati 2,7 milyar dolar Yaş:62 Telekom Lübnan vatandaşı

#12
Foto - Dünyanın en zenginleri listesindeki Araplar: Mısırlı ünlü milyarder Nassef Saviris o listenin başında! Bakın kimler

12- Saeed bin Butti Al Qebaisi 2,7 milyar Dolar Tıbbi Malzemeler Birleşik Arap Emirlikleri

#13
Foto - Dünyanın en zenginleri listesindeki Araplar: Mısırlı ünlü milyarder Nassef Saviris o listenin başında! Bakın kimler

13- Aziz Akhannouch 2,2 milyar dolar Yaş:57 Petrol Fas

#14
Foto - Dünyanın en zenginleri listesindeki Araplar: Mısırlı ünlü milyarder Nassef Saviris o listenin başında! Bakın kimler

14- Baha Hariri 2,1 milyar dolar Yaş:51 Emlak-Yatırım-Lojistik Lübnan

#15
Foto - Dünyanın en zenginleri listesindeki Araplar: Mısırlı ünlü milyarder Nassef Saviris o listenin başında! Bakın kimler

15- Yasseen Mansour 1,9 milyar dolar Yaş:56 Mısır

#16
Foto - Dünyanın en zenginleri listesindeki Araplar: Mısırlı ünlü milyarder Nassef Saviris o listenin başında! Bakın kimler

16- Saif Al Ghurair 1,9 milyar dolar Yaş:94 Çeşitli sektörler Birleşik Arap Emirlikleri

#17
Foto - Dünyanın en zenginleri listesindeki Araplar: Mısırlı ünlü milyarder Nassef Saviris o listenin başında! Bakın kimler

17- Mohamed Al Fayed 1,6 milyar dolar Yaş:89 Perakende yatırımlar Mısır

#18
Foto - Dünyanın en zenginleri listesindeki Araplar: Mısırlı ünlü milyarder Nassef Saviris o listenin başında! Bakın kimler

18- Robert Mouawad 1,6 milyar dolar Yaş:73 Mücevher sektörü Lübnan

#19
Foto - Dünyanın en zenginleri listesindeki Araplar: Mısırlı ünlü milyarder Nassef Saviris o listenin başında! Bakın kimler

19- Othman Benjelloun 1,6 milyar dolar Yaş:85 Bankacılık sektörü Fas

#20
Foto - Dünyanın en zenginleri listesindeki Araplar: Mısırlı ünlü milyarder Nassef Saviris o listenin başında! Bakın kimler

20- Saad Hariri 1,5 milyar dolar Yaş:47 İnşaat sektörü Lübnan

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