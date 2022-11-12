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Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi! İşte yeni liste: Dünyanın en zengini kim?

2022-11-12 13:51:07
Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi! İşte yeni liste: Dünyanın en zengini kim?

Dünyanın en zenginleri listesinin en üst sırası el değiştirdi mi? Dünyanın en zengin insanları ile ilgili haberler ve listeler sıklıkla medyada gündeme geliyor. Emperyalizmin çöküşe geçmesi ile birlikte Batı’da işsizliğin belirgin oranlarda yükselmesinin yanında, bazılarının serveti artmaya devam ediyor. Asya'nın yükselmesi ile liste her gün değişiyor. 11 Kasım 2022 tarihi itibariyle dünyanın en zengin 20 ismini, yaptıkları işleri ve hayatlarına ait işte o liste.

#1
Foto - Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi! İşte yeni liste: Dünyanın en zengini kim?

10 numarada; Steve Ballmer - Ülke: ABD. Yaş: 66 Toplam. Net Değer: 86.6 milyar dolar. Ballmer, dünyanın en büyük yazılım üreticisi Microsoft'un eski CEO'su. 2014 yılında görevinden ayrıldı ve Windows işletim sistemini, Xbox oyun konsolunu ve Surface tablet bilgisayarlarını yapan Washington merkezli Redmond şirketinin hissedarı olmaya devam ediyor. Ballmer ayrıca LA Clippers basketbol takımının da sahibi. Nürnberg davalarında tercüman olarak görev yapan bir Ford yöneticisinin çocuğu olarak dünyaya gelen Steve Ballmer, çocukken matematik kampına katıldı. Matematik ve ekonomi alanında uzmanlaştığı, futbol takımını yönettiği ve belki de kişisel bilgisayarın geleceği için daha da önemlisi, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in koridorunda yaşadığı Harvard Üniversitesi'ne gitti. Harvard'dan sonra Ballmer, Jeffrey Immelt ile bir odayı paylaştığı Procter & Gamble'da Duncan Hines Moist 'n Easy kek karışımını pazarladı. Gates, 1980'de Microsoft'a 30 numaralı çalışan olarak katılması için bir yıl sonra Stanford Üniversitesi işletme okulundan ayrılmaya ikna etti. Microsoft'ta başkan rütbesine yükseldi ve ardından 2000 yılında Gates'in CEO'luğunu devraldı. Ballmer'ın görev süresi boyunca Microsoft'un geliri üç katına çıkarken, şirket cep telefonları, tablet bilgisayarlar ve internet araması gibi alanlarda Apple ve Google'ın gerisine düştü. Bu düşüşü engellemek için Ballmer, 2011'de internet iletişim şirketi Skype'ı 8,5 milyar dolara satın aldı. Şubat 2014'te Microsoft'tan emekli oldu ve aynı yılın Mayıs ayında Gates'in 4,6 milyon hisse satmasından sonra en büyük bireysel hissedarı oldu. 2014'te NBA basketbol takımı LA Clippers'ı 2 milyar dolara satın aldı. Aynı yıl, eşi Connie ile birlikte Ballmer Group'u kurdu. Hayırsever araç, ABD'deki çocuklar ve aileler için ekonomik hareketliliği iyileştirme çabalarını desteklemektedir. 1990'da Microsoft hesabında çalışan bir halkla ilişkiler yöneticisi olan Connie Snyder ile evlenen Ballmer, hâlâ babasına saygıyla Ford arabalarını kullanıyor.

#2
Foto - Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi! İşte yeni liste: Dünyanın en zengini kim?

9-Larry Page- Ülke: ABD. Yaş: 49 . Toplam Net Değer: 87,3 milyar dolar. Page, dünyanın en büyük arama motoru operatörü Google'ın holding şirketi Alphabet'in kurucu ortağıdır. Mountain View, California merkezli şirket 1998'de kuruldu ve 2021'de 258 milyar dolar gelir bildirdi. Grubun bölümleri Gmail, Android ve YouTube'u içeriyor. Doğu Lansing, Michigan, yerli, Stanford'da doktora yapmadan önce Michigan Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi okudu. Yüksek lisans öğrencisi Sergey Brin ile 1995 yılında tanıştı ve ikili daha sonra BackRub adlı bir araştırma projesinde çalıştı ve web siteleri arasındaki bağlantıları analiz ederek İnternet aramalarını en üst düzeye çıkarmaya odaklandı. Sonuç, çiftin yatırımcı Andy Bechtolsheim'dan 100.000 dolar almasından sonra 1998'de kurulan Google oldu. Ortaklar, eski Novell yöneticisi Eric Schmidt'i CEO olarak işe aldıkları 2001 yılına kadar Google'ın eş başkanları olarak görev yaptı. Google, hisselerini 2004'te halka arzda 85 dolardan sattı. Halka arzda, şirket yatırım bankalarının yardımını neredeyse reddetti ve bu, "Kötü olma" misyonunu vurgulayan bir manevraydı. O zamandan beri Google, 2016'da 90 milyar dolarlık gelirle dünyanın en büyük İnternet şirketi haline geldi. Araştırmacı IDC'ye göre Google, 2015 yılında ABD'ye gönderilen akıllı telefonların

#3
Foto - Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi! İşte yeni liste: Dünyanın en zengini kim?

8- Mukesh Ambani- Ülke: Hindistan. Yaş: 65 . Toplam Net Değer: 89 milyar dolar. Ambani, dünyanın en büyük petrol arıtma kompleksinin sahibi olan Reliance Industries'i kontrol ediyor. Mumbai merkezli holdingin diğer işletmeleri arasında Hindistan genelinde bir 4G kablosuz ağ bulunuyor. Milyarder ayrıca 400 milyon doları aşan bir konut mülküne ve Mumbai Indians profesyonel kriket takımına sahip. Peder Dhirubhai Ambani, Aden, Türkiye'deki ticaret şirketi A. Besse & Co.'da memur olarak işe başladı. 1958'de Yemen ile baharat ve iplik ticareti yaptı ve sonunda Reliance Industries'i bir kumaş, tekstil ve enerji imparatorluğuna dönüştürdü. 1977'de Hindistan'da ticarete başlayan şirket, yıllık toplantılarını sık sık stadyumlarda yapardı. Mukesh Ambani, 1979'da Stanford Business School'a katılmak için Palo Alto, California'ya taşındı. Bir yıl sonra babası tarafından bir polyester fabrikasının yapımını denetlemek için eve çağrıldı. Ambaniler tedarikçilerin yanı sıra petrokimya tesisleri ve petrol rafinerileri satın almaya başladı. Dhirubhai 2002'de bir vasiyet bırakmadan felç geçirerek öldü ve Mukesh ile kardeşi Anıl arasında bir kardeşlik davasına neden oldu. Üç yıl sonra, annelerinin aracılık ettiği bir anlaşmada, kardeşler aile işini böldüler. Mukesh rafineri, petrokimya, petrol ve gaz ve tekstil operasyonları üzerindeki kontrolü elinde tutarken, Anil telekomünikasyon, varlık yönetimi, eğlence ve enerji üretimi işlerini devraldı. İkili, doğal gaz paylaşımı konusundaki yasal bir anlaşmazlığı çözdü ve 2010 yılında rekabet etmeme anlaşmalarını feshetti. Üç yıl sonra, kardeşler, Reliance iş imparatorluğunu böldüklerinden bu yana ilk anlaşmaları olan bir fiber optik ağı paylaşmak için 220 milyon dolarlık bir anlaşma açıkladılar. Mukesh, Haziran 2014'te hissedarlarına, şirketinin 12 milyar dolarlık bir telekomünikasyon ağı kurmayı planladığını söyledi. Mukesh, Mumbai'de altı kişinin yaşadığı 27 katlı bir konak inşa etti: Ambani, karısı, üç çocuğu ve annesi. 48.000 metrekarelik binada 600 hizmetçi için yer, üç çatı helikopter pisti, altı katta 168 arabalık park yeri, 50 kişilik sinema salonu, kristal avizeli büyük bir balo salonu, üç kat Babylon'dan ilham alan asma bahçeler, yoga stüdyo ve bir sağlık spa ve fitness merkezi.

#4
Foto - Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi! İşte yeni liste: Dünyanın en zengini kim?

7-Larry Ellison- Ülke: ABD. Yaş: 78. Toplam Net Değer: 91,2 milyar dolar. Ellison, 31 Mayıs 2021'e kadar yılda 40 milyar dolardan fazla geliri olan bir veritabanı şirketi olan Oracle'ın kurucusu ve en büyük hissedarı. Tesla, bir yelken takımı, Indian Wells tenis etkinliği ve Hawaii'nin Lanai adası da dahil olmak üzere gayrimenkul. Ellison, dokuz aylıkken annesinin teyzesi ve amcası tarafından evlat edinildikten sonra Chicago'nun güney tarafında büyüdü. Illinois Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi'nden ayrıldı ve Berkeley, California'ya taşındı ve Ampex'te bir bilgisayar programlama işi alarak Merkezi İstihbarat Teşkilatı için Oracle adlı bir veritabanı üzerinde çalıştı. Ellison, iki ortakla 1977'de sonunda Oracle olan şirketi kurdu. Şirket, Microsoft'un ilk halka arzından bir gün önce, 12 Mart 1986'da ilk halka arzda hisse sattı. Bugün, satışlara göre dünyanın en büyük üçüncü yazılım şirketinin 1,1 milyardan fazla hissesine ve opsiyonuna - yaklaşık yüzde 25'ine - sahip. Ellison ayrıca veritabanı şirketi Netsuite ve eğitim platformu üreticisi Leapfrog Enterprises'ta hisse sahibidir. Son on yılda, Malibu, California'daki mülkler, Rancho Mirage, California'daki bir ev ve özel golf sahası, Newport, Rhode Island'daki Astor Beechwood Malikanesi ve bir emlak dahil olmak üzere lüks gayrimenkullere yüz milyonlarca dolar harcadı. Woodside, California, 16. yüzyıl Japon feodal mimarisinde modellenmiştir. Hevesli denizci, Şubat 2010'da Amerika Kupası'nı kazanan BMW Oracle Racing takımını kısmen finanse etti. 138 metrelik bir mega yat olan Rising Sun'daki hissesini o yıl milyarder David Geffen'e sattı. Oracle Team USA, Ekim 2013'te Yeni Zelanda'dan bir takımı yenerek America's Cup'ı savundu. 2010 yılında Bağış Taahhüdü'nü imzaladı ve servetinin en az yüzde 95'ini hayır kurumlarına bağışlayacağına söz verdi. Ellison, gruba yazdığı bir mektupta, "tıbbi araştırma ve eğitime zaten yüz milyonlarca dolar verdiğini ve zaman içinde milyarlarca dolar daha vereceğimi" söyledi. Eylül 2014'te Oracle CEO'su olarak görevinden ayrıldı ve başkan ve baş teknoloji sorumlusu unvanlarını aldı.

#5
Foto - Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi! İşte yeni liste: Dünyanın en zengini kim?

6- Warren Buffett Ülke:ABD Yaş: 92 Toplam Net Değer: 106 milyar dolar Buffett, 1965'ten bu yana piyasa değerinde bileşik yıllık kazanç sağlayan yatırım grubu Berkshire Hathaway'in başkanı ve en büyük hissedarıdır. Nebraska merkezli Omaha şirketinin sahibi Geico, Clayton Homes ve Dairy Queen ve Coca- Kola ve American Express. Nebraska doğumlu Warren Buffett, para kazanma, gazete dağıtma ve kapı kapı dolaşıp şekerleme ve dergi satma konusunda erken bir hüner sergiledi. İlk hissesini 11 yaşında New York Menkul Kıymetler Borsası'nı ziyaret ettikten bir yıl sonra satın aldı: Cities Service'in üç imtiyazlı hissesi. 1950'de, "Akıllı Yatırımcı" kitabının yazarları Benjamin Graham ve David Dodd'un orada ders verdiğini öğrendikten sonra Columbia Üniversitesi'ne başvurdu. Ekonomi alanında yüksek lisans derecesi aldıktan sonra, kendi yatırım şirketi Buffett Partnership'i kurmadan önce menkul kıymetler analisti ve borsacı olarak çalıştı. 1962'de sıkıntılı tekstil üreticisi Berkshire Hathaway'in hisselerini satın almaya başladı ve sonunda yönetim kurulu başkanlığını devraldı ve onu bir holding şirketi olarak kullandı. O zamandan beri, yıllık bileşik olarak 'den fazla geri döndü. Al ve tut değeri yatırımcısı olarak bilinen Buffett, tipik olarak, ticari faaliyetlerinin kolayca anlaşılabilir olduğunu söylediği şirketlerde hisse satın alır veya doğrudan satın alır. 2000'lerin sonundaki durgunluk sırasında, Lehman Brothers Holdings'in ricalarını reddederken Goldman Sachs, General Electric ve Swiss Re'nin imdadına yetişen beyaz bir şövalye olarak görev yaptı. 2009'da Amerikan ekonomisi üzerine büyük bir bahse girerek Burlington Northern Santa Fe'yi 34 milyar dolara satın aldı. Buffett, servetinin çoğunu ölümüyle bağışlama sözü verdi, çoğu Bill & Melinda Gates Vakfı'na gidiyor.

#6
Foto - Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi! İşte yeni liste: Dünyanın en zengini kim?

5- Bill Gates Ülke: ABD Yaş: 67 Toplam Net Değer: 112 milyar dolar Gates, dünyanın en büyük yazılım üreticisi Microsoft'un kurucu ortağıdır. Redmond, Washington merkezli şirketin 2021'de 168 milyar dolarlık geliri vardı. Servetinin geri kalanı, Kanada Ulusal Demiryolları, Deere ve Ecolab dahil olmak üzere düzinelerce halka açık şirkette hissesi olan yakından takip edilen Cascade Investment aracılığıyla yönetiliyor. Başarılı bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldi - babası bir avukattı, annesi yerel United Way'in başkanıydı - Gates, Seattle'daki Lakeside Okulu'na kabul edildikten kısa bir süre sonra bilgisayarlara ilgi duymaya başladı. SAT sınavlarından (olası 1600 üzerinden) 1590 puan aldıktan sonra, Lakeside arkadaşı Paul Allen'ın onu Altair 8800 için bir işletim sistemi kurmasına yardımcı olmak üzere izin almaya ikna ettiği Harvard Üniversitesi'ne kaydoldu. Mikro Enstrümantasyon ve Telemetri Sistemleri tarafından geliştirilen yeni bilgisayar. Sonuç: Microsoft, şu anda gelir bakımından dünyanın en büyük yazılım üreticisi. Gates, yedi yıl önce New York'ta bir basın toplantısında tanıştığı bir Microsoft çalışanı olan Melinda French ile 1994 yılında evlendi. Altı yıl sonra, Microsoft'taki hissesi 100 milyar doları aştıktan sonra Gates, şirketin CEO'su olarak görevinden ayrıldı ve Bill & Melinda Gates Vakfı aracılığıyla hayırsever çabalara odaklanmaya başladı. Servetinin çoğunu hayır kurumlarına vermeyi planlıyor, 2010'da Bağış Taahhüdü'nü imzalayarak yeniden teyit ettiği bir taahhüt. Kasım 2016'da Obama tarafından Başkanlık Özgürlük Madalyası ile ödüllendirildi.

#7
Foto - Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi! İşte yeni liste: Dünyanın en zengini kim?

4- Jeff Bezos Ülke: ABD Yaş: 58 Toplam Net Değer: 120 milyar dolar Bezos, dünyanın en büyük çevrimiçi perakendecisi olan Amazon'un kurucusudur. Seattle merkezli şirket, amiral gemisi web sitesi aracılığıyla elektronik, ev eşyaları ve diğer ürünleri satıyor. Ayrıca Whole Foods market zincirini kontrol eder ve bulut bilişim ve akış hizmetleri sunar. Amazon'un 2021'de 470 milyar dolar geliri vardı. Jeff Bezos, 1994 yılında çevrimiçi kitap satmak için Amazon'u kuran eski bir Wall Street bilgisayar mühendisidir. 1997'deki ilk halka arzın ardından Amazon hisseleri neredeyse 40 kat artarak Bezos'un kişisel servetini 12 milyar doların üzerine çıkardı. 2001'de teknoloji balonu sönmeyi bitirdiğinde, hisselerinin değeri 2 milyar doların altındaydı. Princeton mezunu, itibarını uzun vadeli düşünme ve müşteri hizmetlerine odaklanma üzerine inşa etti. Bugün Amazon, çoğu siparişlerini yerine getirmek için Amazon'un veri yönetimi hizmetlerine güvenen üçüncü taraf satıcılar tarafından tedarik edilen milyonlarca farklı ürün satıyor. Şirket, Kindle elektronik kitap okuyucusunu 2007'de tanıttı. Artık Amazon'un en çok satan ürünü. Dört yıl sonra Amazon, Kindle Fire'ı piyasaya sürerek şirketi tablet bilgisayar işinde Apple ile rekabete soktu. Bezos, Washington Post'un sahibi ve ayrıca maliyeti düşürmeyi ve uzay uçuşunun güvenliğini artırmayı amaçlayan bir uzay araştırma şirketi olan Blue Origin'i de yönetiyor. Eylül 2018'de okul öncesi programlara ve evsiz ailelere destek için 2 milyar dolar ve Şubat 2020'de iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar sözü verdi. Bezos ve eşi MacKenzie 2019'da boşandı. MacKenzie, ayrılmalarının bir parçası olarak Amazon'da %4 hisse aldı. Şubat 2021'de, hayırseverliğine ve diğer şirketlere daha fazla zaman ayırmayı planlayarak Amazon'un CEO'su olarak emekli olacağını duyurdu. Temmuz 2021'de Blue Origin'in ilk mürettebatlı görevine katıldı.

#8
Foto - Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi! İşte yeni liste: Dünyanın en zengini kim?

3- Gautam Adani Ülke: Hindistan Yaş: 60 Toplam net değer: 136 milyar dolar Adani, Hindistan'ın en büyük liman işletmecisi olan Adani Group'un kurucusudur. Hindistan merkezli altyapı grubu Ahmedabad, aynı zamanda Hindistan'ın en büyük termal kömür üreticisi ve en büyük kömür tüccarıdır. Grubun borsada işlem gören ticaret evi Adani Enterprises, 31 Mart 2022'ye kadar olan yılda 9,3 milyar dolar gelir bildirdi. Adani Enterprises'ı kurmadan önce bir Mumbai elmas tüccarıydı. Gautam Adani, Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde doğdu. Gençliğinde üniversiteden ayrıldıktan sonra Mumbai'ye taşındı ve memleketine dönmeden önce elmas ticaretinde çalıştı. Kardeşinin plastik işi için polivinil klorür veya PVC ithal ederek küresel ticarete adım attı. 1988 yılında, grubun amiral gemisi şirketi olan Adani Enterprises'ı, emtia ithalat ve ihracatı için kurdu. Adani Enterprises, Mundra Limanı'nda kendi kargosunu elleçlemek için bir liman tesisi kurmak için 1994 yılında Gujarat hükümetinden onay aldı. Projedeki potansiyeli sezen Adani, burayı ticari bir limana dönüştürmeye karar verdi. Hindistan'daki en büyük limanı oluşturmak için Hindistan genelinde 500'den fazla toprak sahibiyle bireysel olarak müzakere ederek demiryolu ve karayolu bağlantıları kurdu. Adani, 2009 yılında elektrik üretimine girdi. Mundra Port web sitesine göre, milyarder 1997 yılında haydutlar tarafından fidye için alıkonuldu. Web sitesine göre, teröristler 11 yıl sonra Mumbai'ye saldırdığında, Adani sahildeki Taj otelinde tutulan rehineler arasındaydı.

#9
Foto - Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi! İşte yeni liste: Dünyanın en zengini kim?

2- Bernard Arnault Ülke: Fransa Yaş: 73 Toplam net değer: 153 milyar dolar Fransa'nın en zengin kişisi, dünyanın en büyük lüks eşya üreticisi LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton'un başkanı. 2021'de 64,2 milyar Euro (76 milyar $) gelir elde eden LVMH'nin yaklaşık yarısını kontrol ediyor. Louis Vuitton deri ürünleri, TAG Heuer saatleri ve Dom Perignon şampanyası gibi ürünler satıyor. Bernard Arnault, 1949'da kuzey Fransa'nın Roubaix kasabasında doğdu. Paris'teki Ecole Polytechnique'den mühendislik derecesi ile mezun olduktan sonra, ailesinin şirketine katıldı ve babasını inşaat işinden ayrılıp gayrimenkule odaklanmaya ikna etti. Arnault, 1984 yılında Christian Dior'un sahibi olduğu iflas etmiş tekstil grubunu devraldığında lüks mal pazarına girdi. Şirketin diğer tüm işlerini sattı ve geliri LVMH'de kontrol hissesi satın almak için kullandı. Diğer satın almalar arasında Fendi, TAG Heuer ve Bulgari yer alıyor. 2010 yılında rakibi milyarder Francois Pinault'a kaptırdığı müzayede evi Sotheby's ve perakendeci Gucci'yi aradı ve satın alamadı. LVMH, Eylül 2014'te Hermes'teki # hissesini hissedarlarına devretmeyi kabul etti ve lüks markanın kontrolünü ele geçirmek için dört yıllık bir savaşı sona erdirdi. Christian Dior'un kontrolünü pekiştirmek için 13,2 milyar dolarlık bir anlaşmanın parçası olarak hisselerinin çoğunu sattığı Temmuz 2017'ye kadar en büyük bireysel hissedarı olarak kaldı. Milyarder, ikinci eşi konser piyanisti Helene Mercier ile Paris'in Sol Yakasında yaşıyor. Modern ve çağdaş resimlerden oluşan sanat koleksiyonunda Jean-Michel Basquiat, Damien Hirst, Maurizio Cattelan, Andy Warhol ve Pablo Picasso'nun eserleri bulunmaktadır. Arnault, Belçika hükümetinin Belçika vatandaşı olmak istediğini açıkladığı 2012 yılında Fransa'da vergilendirme konusunda bir tartışma başlattı. Arnault, Fransa'da hala vergi ödemeyi planladığını söyledi. Talebi, mirasçılarının "mali çıkarlarını ve servetini korumak" için Belçika'da kurduğu bir vakfı korumayı amaçlıyordu. Nisan 2013'te, "Fransa'ya bağlılığımın ve geleceğine olan inancımın bir göstergesi" olarak başvurusunu geri çekti.

#10
Foto - Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi! İşte yeni liste: Dünyanın en zengini kim?

1- Elon Musk Ülke: ABD Yaş: 51 Toplam net değer: 184 milyar dolar Elon Musk’ın serveti 105 milyon ons altına ya da 1,95 bin varil ham petrole eşdeğer. Musk, dünyanın en değerli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su. Austin, Teksas merkezli şirket, elektrikli araçlar ve ev tipi güneş pilleri satıyor. Musk aynı zamanda NASA'nın uzay istasyonunu ikmal etmesi için görevlendirdiği bir roket üreticisi olan SpaceX'in de CEO'su ve sosyal ağ şirketi Twitter'ın sahibi. Güney Afrika'da mühendis bir baba ve beslenme uzmanı bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Musk, kısmen apartheid dönemindeki Güney Afrika ordusunda görev yapmaktan kaçınmak için Kanada'daki kolej için 17 yaşında evi terk etti. Pennsylvania Üniversitesi'nden fizik ve ekonomi dereceleriyle mezun olduktan sonra Stanford Üniversitesi'ne kaydoldu. İlk birkaç gününden sonra üç ana ilgi alanını sürdürmek için okulu bıraktı: İnternet, temiz enerji ve uzay. 1995'te Zip2 adlı bir çevrimiçi yayın platformu yarattı ve dört yıl sonra 300 milyon dolardan fazla sattı. Bir çevrimiçi ödeme sistemi olan X.com'u başlatmak için gelirin bir kısmını yeniden yatırdı. Bunu, sonunda 2002'de 1,5 milyar dolara eBay'e satılan e-ticaret sitesi PayPal ile birleştirecekti. Bir sonraki projesi: NASA tarafından uzay mekiğinin Uluslararası Uzay İstasyonuna ikmal görevini üstlenmesi için görevlendirilen, sıkı sıkıya bağlı bir roket şirketi olan SpaceX. Bir yıl sonra, 2010 yılında dünyanın ilk tamamen elektrikli, sıfır emisyonlu spor arabasını üreten şirket olan Tesla'yı kurdu. Aynı yıl şirket, halka arzda hisse sattı. Üçüncü şirketi SolarCity, güneş enerjisi sistemleri sağlayıcısıydı. SolarCity, 2012 yılında halka arzda hisse sattı ve 21 Kasım 2016'da Tesla tarafından satın alındı. Mars gezegeninde emekli olmayı planladığını söyleyen Musk, Nisan 2012'de Warren Buffett'in Giving Pledge'e katıldı. Tesla, Temmuz 2020'de dünyanın en değerli otomobil üreticisi oldu ve daha fazla kazanım, Musk'ın Ocak 2021'de dünyanın en zengin insanı olmasına yol açtı. Ekim 2021'de Tesla'nın merkezini Palo Alto, California'dan Austin, Texas'a taşıyacağını duyurdu. Nisan 2022'de Musk, sosyal medya firmasında bir hisse satın aldıktan sonra Twitter Inc'i 44 milyar dolara satın almak için bir teklifte bulundu. Yönetim kurulu, anlaşmayı önermeyi kabul ettikten sonra Musk, anlaşmayı sonlandırmak için aylarca uğraştı. Musk sonunda Ekim 2022'de Twitter'ı satın aldı.

#11
Foto - Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi! İşte yeni liste: Dünyanın en zengini kim?

Bu konu ile ilgili en güncel bilgiler günlük olarak güncellenen Bloomberg Billionaires Index’ten alındı. Eşzamanlı hazırlanan endekslerde yer alan kişilerin servetinin büyük çoğunluğunun şirket hisse ve payları olduğunu, bu yüzden de hissenin değerlenmesine göre listedeki sıralamanın günlük olarak dahi değişebildiğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.

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