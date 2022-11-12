Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi! İşte yeni liste: Dünyanın en zengini kim?

8- Mukesh Ambani- Ülke: Hindistan. Yaş: 65 . Toplam Net Değer: 89 milyar dolar. Ambani, dünyanın en büyük petrol arıtma kompleksinin sahibi olan Reliance Industries'i kontrol ediyor. Mumbai merkezli holdingin diğer işletmeleri arasında Hindistan genelinde bir 4G kablosuz ağ bulunuyor. Milyarder ayrıca 400 milyon doları aşan bir konut mülküne ve Mumbai Indians profesyonel kriket takımına sahip. Peder Dhirubhai Ambani, Aden, Türkiye'deki ticaret şirketi A. Besse & Co.'da memur olarak işe başladı. 1958'de Yemen ile baharat ve iplik ticareti yaptı ve sonunda Reliance Industries'i bir kumaş, tekstil ve enerji imparatorluğuna dönüştürdü. 1977'de Hindistan'da ticarete başlayan şirket, yıllık toplantılarını sık sık stadyumlarda yapardı. Mukesh Ambani, 1979'da Stanford Business School'a katılmak için Palo Alto, California'ya taşındı. Bir yıl sonra babası tarafından bir polyester fabrikasının yapımını denetlemek için eve çağrıldı. Ambaniler tedarikçilerin yanı sıra petrokimya tesisleri ve petrol rafinerileri satın almaya başladı. Dhirubhai 2002'de bir vasiyet bırakmadan felç geçirerek öldü ve Mukesh ile kardeşi Anıl arasında bir kardeşlik davasına neden oldu. Üç yıl sonra, annelerinin aracılık ettiği bir anlaşmada, kardeşler aile işini böldüler. Mukesh rafineri, petrokimya, petrol ve gaz ve tekstil operasyonları üzerindeki kontrolü elinde tutarken, Anil telekomünikasyon, varlık yönetimi, eğlence ve enerji üretimi işlerini devraldı. İkili, doğal gaz paylaşımı konusundaki yasal bir anlaşmazlığı çözdü ve 2010 yılında rekabet etmeme anlaşmalarını feshetti. Üç yıl sonra, kardeşler, Reliance iş imparatorluğunu böldüklerinden bu yana ilk anlaşmaları olan bir fiber optik ağı paylaşmak için 220 milyon dolarlık bir anlaşma açıkladılar. Mukesh, Haziran 2014'te hissedarlarına, şirketinin 12 milyar dolarlık bir telekomünikasyon ağı kurmayı planladığını söyledi. Mukesh, Mumbai'de altı kişinin yaşadığı 27 katlı bir konak inşa etti: Ambani, karısı, üç çocuğu ve annesi. 48.000 metrekarelik binada 600 hizmetçi için yer, üç çatı helikopter pisti, altı katta 168 arabalık park yeri, 50 kişilik sinema salonu, kristal avizeli büyük bir balo salonu, üç kat Babylon'dan ilham alan asma bahçeler, yoga stüdyo ve bir sağlık spa ve fitness merkezi.