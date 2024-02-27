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Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu! İlk sırada ne Katar ne de Amerika var! Türkiye’nin sıralaması ise…

2024-02-27 22:10:40
Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu! İlk sırada ne Katar ne de Amerika var! Türkiye’nin sıralaması ise…

Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu! IMF verilerine göre, dünyanın en zengin 10 ülkesinde kişi başına düşen ortalama satın alma gücü 100 bin doları geçiyor. Peki, dünyanın en zengin ülkesi hangisi oldu? İşte, çok şaşıracağınız o sıralama… Dünyanın en zengin ülkeleri aynı zamanda dünyanın en küçük ülkeleri de. Pandemi ve küresel ekonomik yavaşlama bu ülkelerin ekonomisini hiç etkilemedi desek yeridir. Öyle ki bu ülkeler yabancı yatırımı, profesyonel yetenekleri ve büyük banka mevduatlarını çeken vergi rejimleri ve gelişmiş finans sektörlerine sahip olmanın büyük avantajını taşıyor. Peki, dünyanın en zengin ülkeleri hangileri? İşte o sıralama… Dünyanın en zengin ilk 5 ülkesi şu şekilde:

#1
Foto - Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu! İlk sırada ne Katar ne de Amerika var! Türkiye’nin sıralaması ise…

Kaleleri ve eşsiz kırsalı, kültürel festivalleri, özel yemekleri için Lüksemburg’a gitmeyi tercih edebilirsiniz. Avrupa’nın kalbinde bulunan bu yerin nüfusu yaklaşık 650.000 olurken, vatandaşlarına olduğu kadar turistleri sunduğu imkanlar da oldukça fazla. Lüksemburg, zenginliğinin büyük bir bölümünü Euro bölgesinde en yüksek yaşam standartlarına sahip halkına daha iyi konut, sağlık hizmeti ve eğitim sunmak için kullanıyor.

#2
Foto - Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu! İlk sırada ne Katar ne de Amerika var! Türkiye’nin sıralaması ise…

Nüfusu sadece 5 milyon olan İrlanda, 2008 mali krizinden en çok etkilenen ülkeler arasındaydı. Kamu sektörü ücretlerinde kesintiler ve bankacılık sektörünün tekrardan yapılandırılması gibi politik bakımdan zor reform önlemleri sonrasında ülke toparlandı, istihdamı arttı ve kişi başına düşen gsyih katlanarak arttı. 2010 yılında Apple, Google, Microsoft, Meta gibi büyük firmalar gelişmiş ülkelere nazaran düşük kurumlar vergisi oranlarından yararlanmak için mali mukimliğini İrlanda’ya taşıdı. 2022 yılından itibaren çok uluslu şirketler İrlanda ekonomisine sağlanan toplam katma değerin yüzde 60’ından fazlasını oluşturdu.

#3
Foto - Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu! İlk sırada ne Katar ne de Amerika var! Türkiye’nin sıralaması ise…

Singapur'da yaşayan en zengin kişi, net servetinin 15,6 milyar dolar olduğu tahmin edilen tıbbi ekipman firması Mindray'in kurucusu Li Xiting. Kardeşler ve gayri menkul komisyoncuları Robert ve Philip Ng ikinci sırada, boya ve sıva üreticisi Wuthelam Holdings’den Goh Cheng Liang üçüncü sırada yer alıyor. Yaklaşık 9.6 milyar dolar varlıklarıyla dördüncü sırada Facebook’un kurucu ortağı Eduardo Saverin yer alıyor. Singapur, sermaye kazançları ve kar paylarının vergiden muaf tutulduğu bir yer olduğu için zenginlerin de gözdesi. 1965 yılında bağımsızlığını kazanan ülkede okur-yazarların oranı neredeyse yok denecek kadar azdı. Ayrıca doğal kaynağı da bulunmayan ülke, sıkı çalışma ve akıllı politikaları sayesinde aya kalkarak dünyadaki en iş dostu yerlerden biri oldu. Singapur günümüzde gelişmiş ticaret, üretim ve finans merkezi ile yetişkin nüfusun neredeyse tamamı okuryazar. Pandemide ekonomisi küçülmüş olsa da sonraki yılda büyüme ile toparlamayı başardı.

#4
Foto - Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu! İlk sırada ne Katar ne de Amerika var! Türkiye’nin sıralaması ise…

Nüfusu sadece 2.7 milyon olan Katar, petrol, doğalgaz ve petrokimya rezervleri bakımından oldukça zengin. Ultra modern mimarisi, lüks alışveriş merkezleri ve mutfağı ile 20 senedir dünyanın en zengin ülkeleri arasında. Katar’ın 2024 yılında %2.1, sonraki yıl ise 3.7 oranında büyüyeceği düşünülüyor.

#5
Foto - Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu! İlk sırada ne Katar ne de Amerika var! Türkiye’nin sıralaması ise…

Asya’nın Las Vegas’ı olarak bilinen Makao, dünyanın en zengin bölgelerinden. Önceden Portekiz İmparatorluğu’nun kolonisi olan oyun sektörü, 2001’de liberalleştirildi. Çin Halk Cumhuriyeti’nin özel idari bölgesi Makao’nun zenginleştiği şaşırtan bir hızla artış gösterdi. Yaklaşık 700 bin nüfusu ve 30 km’lik bir alana yayılan 40’ı aşkın kumarhanesi ile Hong Kong’un hemen güneyinde yer alan bu yarımada, para kazanma makinesi olmuş diyebiliriz. Dünyanın en zengin ülkeleri genel sıralaması ise şu şekilde: Sıralama Ülke Kişi başına GSYİH-SAGP 1 Lüksemburg 143,304 dolar 2 İrlanda 137,638 dolar 3 Singapur 133,108 dolar 4 Katar 114,210 dolar 5 Makao 98,157 dolar 6 İsviçre 89,537 dolar 7 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 88,962 dolar 8 San Marino 84,135 dolar 9 Norveç 82,655 dolar 10 Amerika (ABD) 80,412 dolar 11 Danimarka 74,958 dolar 12 Hollanda 73,317 dolar 13 Hong Kong 72,861 dolar 14 Brunei 72,610 dolar 15 Tayvan 72,485 dolar 16 İzlanda 69,833 dolar 17 Avusturya 69,069 dolar 18 Suudi Arabistan 68,453 dolar 19 Andorra 68,232 dolar 20 İsveç 66,209 dolar 21 Almanya 66,038 dolar 22 Belçika 65,813 dolar 23 Avustralya 64,674 dolar 24 Malta 63,481 dolar 25 Guyana 61,099 dolar 26 Bahreyn 60,715 dolar 27 Finlandiya 59,869 dolar 28 Kanada 59,813 dolar 29 Fransa 58,765 dolar 30 Birleşik Krallık (İngiltere) 56,836 dolar 31 Güney Kore 56,709 dolar 32 İsrail 54,771 dolar 33 İtalya 54,259 dolar 34 Kıbrıs 53,931 dolar 35 Yeni Zelanda 53,809 dolar 36 Japonya 52,120 dolar 37 Kuveyt 51,765 dolar 38 Slovenya 52,641 dolar 39 Aruba 51,352 dolar 40 İspanya 50,472 dolar 41 Litvanya 49,245 dolar 42 Çek Cumhuriyeti 49,025 dolar 43 Polonya 45,538 dolar 44 Estonya 45,236 dolar 45 Portekiz 45,227 dolar 46 Bahamalar 44,950 dolar 47 Macaristan 43,601 dolar 48 Hırvatistan 42,873 dolar 49 Panama 42,738 dolar 50 Slovak Cumhuriyeti 42,228 dolar 51 Türkiye 41,888 dolar 52 Seyşeller 41,829 dolar 53 Porto Riko 41,682 dolar 54 Romanya 41,029 dolar 55 Letonya 40,892 dolar 56 Yunanistan 39,478 dolar 57 Umman 39,336 dolar 58 Maldivler 37,094 dolar 59 Malezya 37,083 dolar 60 Rusya 35,310 dolar 61 Bulgaristan 33,780 dolar 62 Kazakistan 32,712 dolar 63 Trinidad ve Tobago 30,719 dolar 64 Şili 29,935 dolar 65 Saint Kitts ve Nevis 29,893 dolar 66 Mauritius 29,349 dolar 67 Uruguay 29,984 dolar 68 Karadağ 28,002 dolar 69 Arjantin 26,506 dolar 70 Kosta Rika 26,809 dolar 71 Dominik Cumhuriyeti 25,523 dolar 72 Sırbistan 26,074 dolar 73 Antigua ve Barbuda 25,449 dolar 74 Meksika 24,976 dolar 75 Libya 24,382 dolar 76 Belarus 24,017 dolar 77 Çin 23,309 dolar 78 Tayland 22,491 dolar 79 Gürcistan 22,357 dolar 80 Kuzey Makedonya 21,391 dolar 81 Grenada 20,195 dolar 82 Brezilya 20,079 dolar 83 İran 19,942 dolar 84 Türkmenistan 19,939 dolar 85 Ermenistan 19,745 dolar 86 Bosna Hersek 19,634 dolar 87 Arnavutluk 19,566 dolar 88 Kolombiya 19,482 dolar 89 Botsvana 19,394 dolar 90 Gabon 19,165 dolar 91 St. Lucia 18,973 dolar 92 Barbados 18,738 dolar 93 Azerbaycan 18,694 dolar 94 Ekvator Ginesi 18,363 dolar 95 Surinam 18,311 dolar 96 St. Vincent ve Grenadinler 17,840 dolar 97 Mısır 17,123 dolar 98 Moldova 16,916 dolar 99 Fiji 16,564 dolar 100 Güney Afrika 16,211 dolar

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