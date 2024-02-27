Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu! İlk sırada ne Katar ne de Amerika var! Türkiye’nin sıralaması ise…

Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu! IMF verilerine göre, dünyanın en zengin 10 ülkesinde kişi başına düşen ortalama satın alma gücü 100 bin doları geçiyor. Peki, dünyanın en zengin ülkesi hangisi oldu? İşte, çok şaşıracağınız o sıralama… Dünyanın en zengin ülkeleri aynı zamanda dünyanın en küçük ülkeleri de. Pandemi ve küresel ekonomik yavaşlama bu ülkelerin ekonomisini hiç etkilemedi desek yeridir. Öyle ki bu ülkeler yabancı yatırımı, profesyonel yetenekleri ve büyük banka mevduatlarını çeken vergi rejimleri ve gelişmiş finans sektörlerine sahip olmanın büyük avantajını taşıyor. Peki, dünyanın en zengin ülkeleri hangileri? İşte o sıralama… Dünyanın en zengin ilk 5 ülkesi şu şekilde: