Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı! Baş ağrısını şıp diye kesiyor

Magnezyumun biyolojik önemi de büyüktür. İnsan vücudunda kalsiyumdan sonra en fazla bulunan ikinci mineraldir. Kemik yapısının önemli bir bileşenidir ve 300'den fazla enzim reaksiyonunda katalizör görevi görür. Kasların ve sinirlerin düzgün çalışması için de gerekli olan magnezyum, enerji üretimi, protein sentezi ve hücre bölünmesi gibi hayati süreçlerde de rol oynar. Bu sebeple magnezyum içeren besinlerin tüketimine özen göstermeniz gerekir.