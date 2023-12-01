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Aktüel
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Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı! Baş ağrısını şıp diye kesiyor

2023-12-01 09:11:32
Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı! Baş ağrısını şıp diye kesiyor

Magnezyumun biyolojik önemi de büyüktür. İnsan vücudunda kalsiyumdan sonra en fazla bulunan ikinci mineraldir. Kemik yapısının önemli bir bileşenidir ve 300'den fazla enzim reaksiyonunda katalizör görevi görür. Kasların ve sinirlerin düzgün çalışması için de gerekli olan magnezyum, enerji üretimi, protein sentezi ve hücre bölünmesi gibi hayati süreçlerde de rol oynar. Bu sebeple magnezyum içeren besinlerin tüketimine özen göstermeniz gerekir.

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Foto - Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı! Baş ağrısını şıp diye kesiyor

Eski zamanlarda hastalıklara karşı sık sık kullanılan doğal ilaçların popülerliği her geçen gün azalıyor. Ancak süper gıda olarak görülen eski bir tahıl hem ucuz fiyatı hem de zengin magnezyum içeriği ile özellikle Hindistan'da tüketilmeye devam ediyor. Kan şekerini ve kolesterolü düşürdüğü bilinen bu tahılın faydaları saymakla bitmiyor.

#2
Foto - Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı! Baş ağrısını şıp diye kesiyor

EN ZENGİN MAGNEZYUM KAYNAKLARINDAN Darı sindirimi son derece kolaydır, glisemik indeksi düşüktür ve tokluk hissi yaratır. Demir ve lif içeriği yüksek bir tahıl olması nedeniyle oldukça sağlıklıdır. En zengin magnezyum kaynaklarından biridir. Aynı zamanda fosfor, manganez ve demir içerir.

#3
Foto - Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı! Baş ağrısını şıp diye kesiyor

KAN ŞEKERİ SEVİYELERİNİ DÜZENLEYEBİLİR Serotonin seviyesini artıran esansiyel bir amino asit içerir , bu da mutluluk hormonunu artırması anlamına gelir. Bu gıda güçlü bir antioksidan etkiye sahip olduğu için serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruma sağlar.

#4
Foto - Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı! Baş ağrısını şıp diye kesiyor

Darının kan şekerini düzenleme özelliği haklı olarak yayılmıştır . İçerisindeki proteinin insülin duyarlılığını arttırdığı, kan şekeri ve trigliserit düzeylerini düşürdüğü ortaya çıktı.

#5
Foto - Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı! Baş ağrısını şıp diye kesiyor

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR, BAĞIRSAKLARI TEMİZLER Darı kolayca sindirilebilir olduğundan ve yüksek diyet lifi içeriği bağırsakları temizlediğinden mideniz üzerinde son derece iyi bir etkiye sahiptir. Darı tohumlarında çözünür lif bulunur, bu lif kötü olan yani LDL yani kolesterol düzeyini düşürmeye yardımcı olur.

#6
Foto - Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı! Baş ağrısını şıp diye kesiyor

Çünkü bu çözünür lif midede jel benzeri bir kütle oluşturur ve kolesterolün emilmesine izin vermez. Bu etki mekanizması ateroskleroz riskini azaltabilir. Ayrıca bu besin kronik baş ağrısına da iyi gelebilir.

#7
Foto - Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı! Baş ağrısını şıp diye kesiyor

CİLDİ VE SAÇLARI GÜZELLEŞTİRİR Darının bir başka süper gücü de birinci sınıf bir B vitamini kaynağı olmasıdır. Az miktarda darı ile sadece sinir sistemimizi desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda cildimize de iyi geliyoruz. Düzenli tüketimi cildi güzelleştirir, saç ve tırnakları güçlendirir.

#8
Foto - Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı! Baş ağrısını şıp diye kesiyor

TİROİD HASTALARI TÜKETMEMELİDİR Tiroid hastalıklarından muzdarip olanlar darıdan kaçınmalıdır. Çünkü gluten yerine guatrojen içermektedir. Guatrojenler , tiroid fonksiyonunu baskılayan ve genişlemiş bir tiroid bezine yol açabilen maddelerdir. Ayrıca darının guatrojenik içeriği pişirme sırasında artar, bu nedenle darı tiroid sorunu olan kişiler için önerilmez.

#9
Foto - Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı! Baş ağrısını şıp diye kesiyor

DARI NASIL TÜKETİLİR? Darı denemek istiyorsanız, pişirmeden önce tohumları iyice yıkayın. Yıkanmış darıyı üç katı kadar suyla bir tencereye alın ve üzeri kapalı olarak 15-20 dakika yumuşayıncaya kadar pişirin. Yoğurt ve meyve ile kahvaltı için mükemmel bir enerji kaynağıdır.

#10
Foto - Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı! Baş ağrısını şıp diye kesiyor

Ana yemeğin yanında garnitür olarak yiyebilir, pilav yerine onunla yiyebilir veya herhangi bir yemeği zenginleştirebilirsiniz. Tatlı olarak denemek isterseniz kakao, vanilya veya damla çikolata ile tatlandırabilirsiniz.

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