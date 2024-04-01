Dünyanın en sevilen yemeklerinden seçildi! Bu Türk lezzetini bir kez yiyen bir daha vazgeçemiyor...

10 - KHİNKALİ Khinkali olarak bilinen bu lezzet, Gürcistan'ın milli yemeklerinden biri olarak kabul ediliyor. Kendine özgü bir kapatma şekli olan bu mantıklar, et ve baharatlarla doldurulur, daha sonra geleneksel olarak üstte bir düğüm şeklinde bükülür. Bölgesel farklılıklar dolguları etkiliyor ve Gürcistan'ın her bölgesinin kendine özgü bir çeşitliliği var.