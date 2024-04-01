  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gıda
10
Dünyanın en sevilen yemeklerinden seçildi! Bu Türk lezzetini bir kez yiyen bir daha vazgeçemiyor...

2024-04-01 07:15:00
Dünyanın en sevilen yemeklerinden seçildi! Bu Türk lezzetini bir kez yiyen bir daha vazgeçemiyor...

Hamur ve birbirinden farklı iç malzemelerin bir araya geldiği "mantı" tarifleri, dünyanın dört bir yanında farklı şekilde sofralarda yerini buluyor. Asya'dan Avrupa'ya birbirinden farklı tarifin kendisine yer bulduğu bu lezzet, özellikle Türkiye'nin kendine özgü yapısıyla listenin üst sıralarına yerleşiyor. İşte dünyanın en sevilen o tarifleri... 1 - SİOMAY Siomay, buharda pişirilmiş koni şeklinde balık mantısı, yumurta, patates, lahana, tofu ve acı kavundan oluşan bir Endonezya yemeğidir. Buharda pişirildikten sonra tüm malzemeler bir tabakta toplanır, lokma büyüklüğünde parçalar halinde kesilir ve üzerine baharatlı fıstık sosu gezdirilir.

#1
Foto - Dünyanın en sevilen yemeklerinden seçildi! Bu Türk lezzetini bir kez yiyen bir daha vazgeçemiyor...

2 - GUOTIE Guotie olarak bilinen Çin jiaozi böreğinin tavada kızartılmış çeşidi , tipik olarak kıyma, Çin lahanası, yeşil soğan, zencefil ve susam tohumu yağı ile doldurulmuş bir Kuzey Çin böreğidir. Özel bir hazırlama yöntemiyle çıtır ve yumuşak dokular elde edilir; Böreğin altı kızarırken tavaya az miktarda sıvı eklenir ve tavanın üzeri kapatılır, böylece böreğin geri kalanının ve dolgunun buharlaşması sağlanır.

#2
Foto - Dünyanın en sevilen yemeklerinden seçildi! Bu Türk lezzetini bir kez yiyen bir daha vazgeçemiyor...

3 - TANGBAO Tangbao veya tangbaozi adı, buharda pişirilmiş Çin çorbasıyla sunulan oluşan bir tarif grubunu ifade eder. Menşeine bağlı olarak mantı , genellikle jelatinimsi bir dolgunun etrafına sarılmış, bükülüp üst kısmı kapatılmış ve daha sonra buharda pişirilmiş mayalı veya sade hamurdan yapılabilir.

#3
Foto - Dünyanın en sevilen yemeklerinden seçildi! Bu Türk lezzetini bir kez yiyen bir daha vazgeçemiyor...

4 - HAMAMATSU Hamamatsu , lahana, soğan, et ve seçilmiş baharatlarla doldurulmuş popüler bir Japon mantı çeşididir. Aşçıların sosları dairesel bir düzende (hanetsuke , çıtır bir tabanın tüm sosları birbirine bağladığı bir teknik) düzenleyerek aynı anda mümkün olduğunca çok atıştırmalık kızartabildiği benzersiz bir kızartma stili ile sunulur.

#4
Foto - Dünyanın en sevilen yemeklerinden seçildi! Bu Türk lezzetini bir kez yiyen bir daha vazgeçemiyor...

5 - JİAOZİ Jiaozi olarak bilinen, et veya sebze dolgusu içeren ince bir hamurdan oluşan bu Çin mantısı, Çin ve Doğu Asya'nın en popüler ve en çok yenen yemeklerinden biridir. Geleneksel olarak jiaozi her zaman Çin Yeni Yılı'nda yenir.

#5
Foto - Dünyanın en sevilen yemeklerinden seçildi! Bu Türk lezzetini bir kez yiyen bir daha vazgeçemiyor...

6 - MANTI Mantı, baharatlı kıyma ve soğanla doldurulmuş geleneksel Türk mantısıdır. Mantının üzerine çoğunlukla yoğurt ve sarımsaktan oluşan bir sos eklenir. İsmini mantı anlamına gelen "mantu" kelimesinden alan yemeğin kökeni , 13. yüzyılda göçebe Türk kavimleri tarafından Orta Asya'dan Türkiye'ye getirilmiş.

#6
Foto - Dünyanın en sevilen yemeklerinden seçildi! Bu Türk lezzetini bir kez yiyen bir daha vazgeçemiyor...

7 - PİEROGİ Bu mantılar, adını Lehçe'de dolgulu hamur tatlısı anlamına gelen pieróg kelimesinden almıştır . Bu eski köylü yemeği, Polonya'nın en sevilen yemeklerinden biri haline geldi. Her ailenin kendi pierogi dolgusu vardır ve kullanılabilecek malzemeler şefin hayal gücü ile geniş bir çerçevede sunulabilir.

#7
Foto - Dünyanın en sevilen yemeklerinden seçildi! Bu Türk lezzetini bir kez yiyen bir daha vazgeçemiyor...

8 - SHUJİJİO Shuǐjiǎo, et suyu veya çorba olmadan servis edilen, çeşitli malzemelerle doldurulan Çin mantısıdır. Haşlanmış mantı, Kuzey Çin'in temel gıdasıdır. Dolum için en popüler malzemelerden bazıları karides, salatalık, mor lahana, et, fasulye filizi, erişte ve pirinçtir.

#8
Foto - Dünyanın en sevilen yemeklerinden seçildi! Bu Türk lezzetini bir kez yiyen bir daha vazgeçemiyor...

9 - XİAOLONGBAO Xiaolongbao, bugün Şangay'ın Jiading bölgesi olan 19. yüzyıldan kalma Nan Xiang'dan gelen bir tarif. Xiaolongbao'nun ilk formunun, komşu satıcıların artan rekabeti nedeniyle klasik hamur tatlısını geliştirmek isteyen bir dükkan sahibi olan Huang Mingxian tarafından satıldığına inanılıyor.

#9
Foto - Dünyanın en sevilen yemeklerinden seçildi! Bu Türk lezzetini bir kez yiyen bir daha vazgeçemiyor...

10 - KHİNKALİ Khinkali olarak bilinen bu lezzet, Gürcistan'ın milli yemeklerinden biri olarak kabul ediliyor. Kendine özgü bir kapatma şekli olan bu mantıklar, et ve baharatlarla doldurulur, daha sonra geleneksel olarak üstte bir düğüm şeklinde bükülür. Bölgesel farklılıklar dolguları etkiliyor ve Gürcistan'ın her bölgesinin kendine özgü bir çeşitliliği var.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seçim sonuçlarının ardından Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı'dan açıklama: İşlemleri başlatıyoruz
Gündem

Seçim sonuçlarının ardından Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı'dan açıklama: İşlemleri başlatıyoruz

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, anketleri karşısında hakaret ve iftirada bulunanlar ..
Melih Gökçek'ten seçim sonuçları hakkında açıklama! Atasözü paylaştı
Gündem

Melih Gökçek'ten seçim sonuçları hakkında açıklama! Atasözü paylaştı

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul ve Ankara'yı CHP'nin kazanmasının ardından bir a..
İki dönemdir AK Parti'nin yönetimindeydi! Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Kemal Yazıcıoğlu o ili kazandı
Gündem

İki dönemdir AK Parti'nin yönetimindeydi! Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Kemal Yazıcıoğlu o ili kazandı

İki dönemdir AK Parti'nin elinde olan Tokat'ta belediye başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre MHP'li Mehmet Kemal Yazıcıoğlu k..
Parlattıklar TKP'nin adayı Maçoğlu Kadıköy'de havasını aldı
Gündem

Parlattıklar TKP'nin adayı Maçoğlu Kadıköy'de havasını aldı

TKP'nin Kadıköy'den aday gösterdiği Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Kadıköy'de havasını aldı.
Mansur Yavaş ilk konuşmasında Meral Akşener'i hedef aldı!
Siyaset

Mansur Yavaş ilk konuşmasında Meral Akşener'i hedef aldı!

Mansur Yavaş, resmi olmayan sonuçlara göre Ankara'da kazanmasının ardından açıklamada bulundu. Yavaş, konuşmasında daha önce 'abla' dediği M..
Seçimi Ekrem ve Mansur’un kazanması en çok siyonistleri sevindirdi! İsrail’den ilk açıklama geldi
Gündem

Seçimi Ekrem ve Mansur’un kazanması en çok siyonistleri sevindirdi! İsrail’den ilk açıklama geldi

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, CHP’li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın seçimi kazanmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek Cumhurb..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23