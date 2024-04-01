2024-04-01 07:15:00 Dünyanın en sevilen yemeklerinden seçildi! Bu Türk lezzetini bir kez yiyen bir daha vazgeçemiyor...
Hamur ve birbirinden farklı iç malzemelerin bir araya geldiği "mantı" tarifleri, dünyanın dört bir yanında farklı şekilde sofralarda yerini buluyor. Asya'dan Avrupa'ya birbirinden farklı tarifin kendisine yer bulduğu bu lezzet, özellikle Türkiye'nin kendine özgü yapısıyla listenin üst sıralarına yerleşiyor. İşte dünyanın en sevilen o tarifleri... 1 - SİOMAY Siomay, buharda pişirilmiş koni şeklinde balık mantısı, yumurta, patates, lahana, tofu ve acı kavundan oluşan bir Endonezya yemeğidir. Buharda pişirildikten sonra tüm malzemeler bir tabakta toplanır, lokma büyüklüğünde parçalar halinde kesilir ve üzerine baharatlı fıstık sosu gezdirilir.