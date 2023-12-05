2023-12-05 09:15:29 Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...
Futbol severler tarafından yakından takip edilen dergi olan FourFourTwo, tüm zamanların en şaşırtıcı 30 futbolcu transferini açıkladı. 30 yıldızın yer aldığı geniş listede Süper Lig'den tamı tamına 4 futbolcu yer alıyor. FourFourTwo dergisinin belirlediği tüm zamanların en şaşırtıcı 30 transfer ve o listede yer alan Süper Lig futbolcularını haberimizde derledik. İşte son dakika haberinin detayları...