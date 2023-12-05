Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

16. Carlos Tevez (Manchester United'dan Manchester City'ye) Tevez, 2007 yılında Manchester United'a iki yıllık kiralık olarak katıldı. Anlaşmanın sonuna doğru Old Trafford taraftarları "Fergie, onu imzala" şarkısını söyledi. Bunun yerine Tevez hızlı adımlarla şehrin öbür ucuna Manchester City'ye gitti ve beş yıllık bir anlaşma imzaladı. Arjantinli, "Alex (Ferguson) beni hiçbir zaman aramadı veya bana mesaj göndermedi" diye öfkelendi.