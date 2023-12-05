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Spor
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Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

2023-12-05 09:15:29
Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

Futbol severler tarafından yakından takip edilen dergi olan FourFourTwo, tüm zamanların en şaşırtıcı 30 futbolcu transferini açıkladı. 30 yıldızın yer aldığı geniş listede Süper Lig'den tamı tamına 4 futbolcu yer alıyor. FourFourTwo dergisinin belirlediği tüm zamanların en şaşırtıcı 30 transfer ve o listede yer alan Süper Lig futbolcularını haberimizde derledik. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

1. Luis Figo (Barcelona'dan Real Madrid'e) Figo, Barcelona ile Real Madrid arasında doğrudan transfer olan ilk veya son oyuncu değildi. Ancak 2000 yılındaki transferi tüm zamanların en şok edici transferiydi. Portekizli yıldıza Camp Nou'da oynan Barcelona-Real Madrid derbisinde dumuz kafası fırlatılmıştı.

#2
Foto - Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

2. Sol Campbell (Tottenham'dan Arsenal'e) Arsenal 2001 yazında bir basın toplantısı düzenlediğinde, kulübün Richard Wright'ı açıklaması bekleniyordu. Ezeli rakipleri Tottenham Hotspur'un kaptanı Sol Campbell kapıdan içeri girdiğinde gazeteciler şoka uğramıştı.

#3
Foto - Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

3. Neymar (Barcelona'dan PSG'ye) İspanyol yasalarına göre her futbolcunun sözleşmesinde bir satın alma maddesi bulunması gerekiyor. Birçok kulüp, sahip oldukları futbolcuya olan ilgiyi caydırmak için rakamları fahiş derecede yüksek tutuyor. Barcelona, Neymar'ın servetini 198 milyon Euro'ya çıkarırken bunu yaptı. PSG, 2017'de tüm zamanların transfer rekorunu kırarak futbol dünyasını şaşkına çevirdi.

#4
Foto - Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

4. Carlos Tevez ve Javier Mascherano (Corinthians'tan West Ham'a) Avrupalı devleri tercih eden iki Güney Amerikalı süperstar, 2006'da şaşırtıcı bir şekilde West Ham'ı seçti.

#5
Foto - Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

5. Eric Cantona (Leeds'ten Manchester United'a) Manchester United, 1992'de ilk tercih ettiği forvet David Hirst'ü kadrosuna katmış olsaydı, İngiliz futbolunun çok farklı bir hikayesi olabilirdi. Ancak Kırmızı Şeytanlar son anda rota değiştirerek Cantona'yı transfer etmişti. Gerisi bir tarihtir...

#6
Foto - Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

6. Roberto Baggio (Fiorentina'dan Juventus'a) 1990 UEFA Kupası finalinde Fiorentina'yı yenmekle yetinmeyen Juventus, Baggio'yu transfer ederek yaraya tuz bastı.

#7
Foto - Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

7. Kevin Keegan (Hamburg'dan Southampton'a) Hamburg'da iki kez Ballon d'Or kazanan Keegan, 1980'de İngiltere'ye dönmek istediğine karar verdi. Milyonlarca taraftar Keegan'ın ligi ilk beşte bile bitiremeyen Southampton takımına katılacağını hayal etmiyordu.

#8
Foto - Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

8. Luther Blissett (Watford'dan AC Milan'a) AC Milan'ın Blissett'i John Barnes ile karıştırdığı söylentisi neredeyse kesinlikle doğru değil, ancak Blissett, bu beklenmedik transferin ardından İtalya'daki hayata uyum sağlamakta zorlandı.

#9
Foto - Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

9. Andy Cole (Newcastle'dan Manchester United'a) Newcastle, 1995 ile 1997 yılları arasında Manchester United'ın Premier Lig'deki en yakın rakibiydi; ancak o dönemin başında yıldız oyuncusunu Alex Ferguson'a satmıştı ve bu taraftarları şaşkına çevirmişti.

#10
Foto - Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

10. Ricky Villa ve Ossie Ardiles (Racing Club'den Huracan Tottenham'a) İngiliz kulüpleri 1978'de Arjantinli takımlarla sözleşme imzalamamıştı, dolayısıyla Villa ve Ardiles'in kuzey Londra'ya gelişi sarsıcı bir olaydı. İkili, 1982'de Falkland Adaları için 10 haftalık bir savaşa giren İngiltere ile Arjantin arasındaki düşmanlığın ortasında bile kulüp efsaneleri haline geldi.

#11
Foto - Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

11. Mo Johnston (Nantes'tan Rangers'a) 20. yüzyılın başlarında Rangers, hiçbir Katolik futbolcuyla sözleşme imzalamayacaklarını belirten bir politikayı yürürlüğe koydu. Bu sözleşme, Graeme Souness'in 1989'da Johnston'ı transfer olmasıyla paramparça oldu.

#12
Foto - Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

12. Allan Simonsen (Barcelona'dan Charlton'a) Simonsen, Barcelona'daki son maçında 1982 Kupa Galipleri Kupası finalinde galibiyet golünü attı. Ancak Danimarkalı oyuncu, yabancı oyunculara getirilen kısıtlamalar nedeniyle Barça'nın Diego Maradona'yı tercih etmesi nedeniyle Camp Nou'dan ayrılmak zorunda kaldı. Tottenham ve Real Madrid'den gelen teklifleri reddederek o dönem İngiltere 2. Lig'de bulunan Charlton'a transfer oldu.

#13
Foto - Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

13. Robinho (Real Madrid'den Manchester City'ye) Manchester City, kulübün Abu Dhabi United Group tarafından satın alındığı gün olan 1 Eylül 2008'de Real Madrid'den bir dönem ülkemizde Sivasspor ve Başakşehir forması da giyen Robinho'yu transfer ederek Avrupa futbolunda büyük bir güç olduğunu ilan etti.

#14
Foto - Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

14. Fernando Torres (Liverpool'dan Chelsea'ye) Liverpool için yıldız forveti doğrudan bir rakibe satmak zor olmuş olmalı, ancak ticari açıdan anlamlı bir anlaşma yaparak gururlarını bir kenara bıraktılar.

#15
Foto - Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

15. Johan Cruyff (Ajax'tan Feyenoord'a) Ajax'ın şimdiye kadarki en iyi oyuncusu, üçü Avrupa Kupası da dahil olmak üzere 18 kupa kaldırdı ve Amsterdam'da iki dönemde üç Ballon d'Or kazandı. Ancak Ajax, 1983'te 36 yaşındaki oyuncuya yeni bir sözleşme teklif etmekten vazgeçtiğinde, ezeli rakipleri Feyenoord'a katılma konusunda hiçbir çekince yaşamadı.

#16
Foto - Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

16. Carlos Tevez (Manchester United'dan Manchester City'ye) Tevez, 2007 yılında Manchester United'a iki yıllık kiralık olarak katıldı. Anlaşmanın sonuna doğru Old Trafford taraftarları "Fergie, onu imzala" şarkısını söyledi. Bunun yerine Tevez hızlı adımlarla şehrin öbür ucuna Manchester City'ye gitti ve beş yıllık bir anlaşma imzaladı. Arjantinli, "Alex (Ferguson) beni hiçbir zaman aramadı veya bana mesaj göndermedi" diye öfkelendi.

#17
Foto - Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

17. Cristiano Ronaldo (Real Madrid'den Juventus'a) Cristiano Ronaldo'nun, 2018'de üst üste üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Real Madrid'den Juventus'a gitmeyi seçmesi futbol dünyasında şok dalgaları yaratmıştı. Ronaldo daha önce kariyerini İspanya'nın başkentinde bitirmek istediğini açıklamıştı ancak Portekizli futbolcu daha sonra Madrid başkanı Florentino Perez tarafından kendisine yeterince değer verildiğini hissetmediğini iddia etmişti.

#18
Foto - Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

18. Robin van Persie (Arsenal'den Manchester United'a) 2011/12 sezonunun güçlü bir ikinci devresinden sonra Arsenal, bir sonraki yıl Premier Lig şampiyonluğunu elde etmeyi umuyordu. Kabul etmedikleri şey ise kulüp kaptanı Van Persie'nin Manchester United'a katılmasıydı. Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Hollandalı'nın golleri, Alex Ferguson'un takımının 2012/13 sezonunda şampiyonluk kazanmasına neden oldu.

#19
Foto - Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

19. Andreas Moller (Borussia Dortmund'dan Schalke'ye) Moller'in BVB'de geçirdiği sekiz buçuk yıldan sonra 2000 yılında Schalke'ye transferi beklenmedik oldu. Dortmund, Moller'in serbest oyuncu statüsü nedeniyle transferden para bile kazanamadı.

#20
Foto - Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

20. David Beckham (Real Madrid'den LA Galaxy'ye) Major League Soccer 1993'te kuruldu, ancak 2007'den önce neredeyse hiçbir dünyaca ünlü yıldız burada forma giyinmemişti. Bu, Beckham'ın Real Madrid'den ayrılıp LA Galaxy'ye geçeceğini açıkladığı yıldı.

#21
Foto - Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

21. Julian Faubert (West Ham'dan Real Madrid'e) Real Madrid'e kiralık olarak giden Fransız isim, Villarreal'e karşı oynanan bir maç sırasında yedek kulübesinde uyuyakalmıştı ve Madrid bonservisi almaktan vazgeçmişti.

#22
Foto - Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

22. Tommy Lawton (Chelsea'den Notts County'ye) 1946/47 sezonunda Tommy Lawton, Chelsea adına 26 gol attı. Bir sonraki sezon 3. Lig ekibi Notts County'ye imza atması birçok tepkiye sebep olmuştu.

#23
Foto - Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

23. Gabriel Batistuta (River Plate'den Boca Juniors'a) River Plate ve Boca Juniors belki de dünya futbolundaki en şiddetli rekabeti paylaşıyor ancak bu, Batistuta'yı transfer olmaktan alıkoymadı.

#24
Foto - Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

24. Juninho (Sao Paulo'dan Middlesbrough'a) Juninho, büyük Avrupa kulüplerinin ilgisine rağmen Premier Lig'e yeni katılan Middlesbrough'a transfer oldu.

#25
Foto - Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

25. Mario Gotze (Borussia Dortmund'dan Bayern Münih'e) Gotze, Borussia Dortmund ile Bayern Münih arasında transfer olan tek oyuncu olmasa da en büyük tepkiyi yaratan transfer oldu.

#26
Foto - Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

26. Lionel Messi (Barselona'dan PSG'ye) İlk kulübü Newell's Old Boys'a romantik bir dönüş söylentilerine rağmen Messi'nin kariyerini sadece Barcelona'da oynayarak bitirmesi kaçınılmaz görünüyordu. Ancak bu, para bitene kadar sürdü. Nakit sıkıntısı çeken Katalanlar, 2021 yılına kadar Messi'nin devasa maaşlarını artık karşılayamıyordu ve bu da bedelsiz transferle PSG'ye gidişinin önünü açtı.

#27
Foto - Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

27. Ashley Cole (Arsenal'den Chelsea'ye) Arsenal'in haftalık 55.000 Sterlin değerindeki yeni sözleşmesine sinirlenen Cole, Jose Mourinho ile görüştükten sonra Chelsea'nın yolunu tuttu ve görüşmedeki usulsüzlüklerden dolayı para cezası ödedi.

#28
Foto - Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

28. Jay-Jay Okocha (PSG'den Bolton'a) Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Okocha, PSG'nin ardından yeni fırsatlar aramaya başladı. çok az kişi onun Bolton'la bir anlaşma yapmasını bekliyordu. Okocha, dört sezon boyunca kaldığı Reebok Stadyumu'nda büyük bir hit oldu. Daha sonra Bolton'un şimdiye kadarki en iyi oyuncusu seçildi.

#29
Foto - Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

29. Thomas Gravesen (Everton'dan Real Madrid'e) Top kazanan modası geçmiş orta saha oyuncusu, FA Cup'ta Plymouth'a karşı oynadıktan sadece birkaç gün sonra, Ocak 2005'te Everton'dan Real Madrid'e transfer oldu.

#30
Foto - Dünyanın en şaşırtıcı 30 transferi belli oldu! Süper Lig'den 4 isim var: İşte o şaşırtan liste...

30. Samuel Eto'o (Inter'den Anzhi Makhachkala'ya) Pek çok Rus'un bile adını bile duymadığı bir kulüp olan Anzhi Makhachkala, ülkemizde bir dönem Antalyaspor ve Konyaspor forması giyen Eto'o'yu 2011 yılında dünyanın en çok kazanan oyuncusu olarak transfer ettiğinde milyonlarca insan çok şaşırmıştı.

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