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Spor
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Dünyanın en pahalı takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralaması...

2023-09-15 14:39:43
Dünyanın en pahalı takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralaması...

Yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçti. A Spor'a göre; Süper Lig ekipleri de bu hıza ayak uydurdu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birçok yıldız ismi kadrosuna kattı. Süper Lig, tarihinin en yüksek piyasa değerine ulaşırken takımlarımınız dünya sıralamasında kaçıncı sırada oldukları merak edildi. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'un piyasa değerleri ve dünya sıralamalarındaki yerleri... 1- Manchester City 1.18 milyar euro

#1
Foto - Dünyanın en pahalı takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralaması...

2- Arsenal 1.09 milyar euro

#2
Foto - Dünyanın en pahalı takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralaması...

3- PSG 1.04 milyar euro

#3
Foto - Dünyanın en pahalı takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralaması...

4- Real Madrid 991 milyon euro

#4
Foto - Dünyanın en pahalı takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralaması...

5- Chelsea 925.75 milyon euro

#5
Foto - Dünyanın en pahalı takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralaması...

6- Bayern Münih 897.13 milyon euro

#6
Foto - Dünyanın en pahalı takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralaması...

7- Manchester United 882.30 milyon euro

#7
Foto - Dünyanın en pahalı takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralaması...

8- Liverpool 827.30 milyon euro

#8
Foto - Dünyanın en pahalı takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralaması...

9- Barcelona 814.30 milyon euro

#9
Foto - Dünyanın en pahalı takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralaması...

10- Tottenham 689.30 milyon euro

#10
Foto - Dünyanın en pahalı takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralaması...

11- Newcastle United 598 milyon euro

#11
Foto - Dünyanın en pahalı takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralaması...

12- Aston Villa 597.70 milyon euro

#12
Foto - Dünyanın en pahalı takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralaması...

13- Napoli 577.65 milyon euro

#13
Foto - Dünyanın en pahalı takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralaması...

14- Milan 529.15 milyon euro

#14
Foto - Dünyanın en pahalı takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralaması...

15- Inter 523.35 milyon euro

#15
Foto - Dünyanın en pahalı takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralaması...

42- GALATASARAY 245.33 milyon euro

#16
Foto - Dünyanın en pahalı takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralaması...

52- FENERBAHÇE 209.13 milyon euro

#17
Foto - Dünyanın en pahalı takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralaması...

79- BEŞİKTAŞ 129.18 milyon euro.

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Foto - Dünyanın en pahalı takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralaması...

80- TRABZONSPOR 127.30 milyon euro.

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