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Dünyanın en kirli kentleri belli oldu! Türkiye'den listeye giren o üç şehrimiz şaşkına çevirdi! Süpürgesini alan o illere gitsin

2023-10-15 13:51:18
Dünyanın en kirli kentleri belli oldu! Türkiye'den listeye giren o üç şehrimiz şaşkına çevirdi! Süpürgesini alan o illere gitsin

Sırp kaynaklı veritabanı sitesi olan Numbeo, dünyadaki en kirli şehirlerin listesini yayımladı. Ülkemizden de 3 ilin girdiği listedeki birinci şehrimiz ise şaşırttı. Peki, dünyanın en kirli şehirleri hangileri? Türkiye'de en kirli şehir neresi? İşte o soruların yanıtı... Nüfusun artmasıyla birlikte dünyadaki kirlilikte katlanarak artıyor. İnsan faktöründen kaynaklanan atıklar, okyanuslara dökülen tonlarca pis su gibi etkenler her geçen gün dünyanın daha fazla kirlenmesine neden oluyor. Numbeo sitesi tarafından yayımlanan listede ise dünyanın en pis şehirleri ortaya çıktı. İşte hem dünyadaki hem de Türkiye'deki en pis şehirler...

#1
Foto - Dünyanın en kirli kentleri belli oldu! Türkiye'den listeye giren o üç şehrimiz şaşkına çevirdi! Süpürgesini alan o illere gitsin

DÜNYANIN EN PİS 5 ŞEHRİ 1- Kabil-Afganistan: Kirlilik endeksi 97,77

#2
Foto - Dünyanın en kirli kentleri belli oldu! Türkiye'den listeye giren o üç şehrimiz şaşkına çevirdi! Süpürgesini alan o illere gitsin

2- Ghaziabad- Hindistan: Kirlilik endeksi 97,67

#3
Foto - Dünyanın en kirli kentleri belli oldu! Türkiye'den listeye giren o üç şehrimiz şaşkına çevirdi! Süpürgesini alan o illere gitsin

3- Kalkandere- Makedonya: Kirlilik endeksi 97,57

#4
Foto - Dünyanın en kirli kentleri belli oldu! Türkiye'den listeye giren o üç şehrimiz şaşkına çevirdi! Süpürgesini alan o illere gitsin

4- Faridabap-Hindistan: Kirlilik endeksi 95,89

#5
Foto - Dünyanın en kirli kentleri belli oldu! Türkiye'den listeye giren o üç şehrimiz şaşkına çevirdi! Süpürgesini alan o illere gitsin

5- Katmandu- Nepal: Kirlilik endeksi 95,78

#6
Foto - Dünyanın en kirli kentleri belli oldu! Türkiye'den listeye giren o üç şehrimiz şaşkına çevirdi! Süpürgesini alan o illere gitsin

TÜRKİYE'DE LİSTEDE YER ALAN ŞEHİR 73- Ankara-Türkiye: Kirlilik endeksi 73,66

#7
Foto - Dünyanın en kirli kentleri belli oldu! Türkiye'den listeye giren o üç şehrimiz şaşkına çevirdi! Süpürgesini alan o illere gitsin

106- İstanbul- Türkiye: Kirlilik endeksi 67,11

#8
Foto - Dünyanın en kirli kentleri belli oldu! Türkiye'den listeye giren o üç şehrimiz şaşkına çevirdi! Süpürgesini alan o illere gitsin

126- İzmir-Türkiye: Kirlilik endeksi 62,75

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