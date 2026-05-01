Dünyanın en kalabalık orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin listedeki yeri

2026 yılı askeri personel verilerine göre en kalabalık ordular şu şekilde sıralandı: 1. Bangladeş: 7 milyon 2. Vietnam: 5,8 milyon 3. Ukrayna: 5 milyon 4. Hindistan: 4,9 milyon 5. Güney Kore: 3,7 milyon 6. Rusya: 3,6 milyon 7. Çin: 3,1 milyon 8. ABD: 2,1 milyon 19. Türkiye: 1 milyon