Ne olduysa havalimanında oldu! Ünlü yönetmenin Oscar ödülü kayboldu Mersin’de yüzleri güldüren hasat! Kilosu 600 TL’den satılıyor İyi haber geldi! Sergen Yalçın'dan onay çıktı! Beşiktaş yeni stoperini Fransa'da buldu Bunu kimse beklemiyordu: Kuruluş Orhan dizisinden kötü haber geldi Dünyanın en kalabalık orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin listedeki yeri Fatura öderken aman dikkat! Yeni dönem resmen başladı: Haberi olmayan binlerce lira fazla verecek Fiat'tan indirim müjdesi: İşte güncel fiyatlar! Hiç kimse bunu beklemiyordu ama kapıya dayandılar! Tarihe geçecek transfer için müthiş rakam... Finale götürecek gol! Demir Ege Tıknaz Braga'ya umut oldu Ayakkabılarınızın kötü kokmasından mı şikayetçisiniz? Gece içine bir kaşık koyun rahata erin...
Dünyanın en kalabalık orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin listedeki yeri
Dünyanın en kalabalık orduları belli oldu! İşte Türkiye'nin listedeki yeri

2026 yılı küresel askeri güç verilerine göre ülkelerin personel sayıları belli olurken, Türkiye listedeki yerini korudu.

Dünya genelindeki askeri insan kaynağı kapasitesini gösteren 2026 yılı raporu yayımlandı. Personel sayısı bakımından yapılan sıralamada Bangladeş, toplam 7 milyon kişilik askeri gücüyle listenin zirvesine yerleşti.

Türkiye ise 481 bin aktif asker ve 530 bin yedek kuvvetle toplamda 1 milyonluk bir ordu kapasitesine ulaşarak ilk 20 ülke arasındaki yerini muhafaza etti. Uzmanlar, listenin üst sıralarında yer alan ülkelerin özellikle yedek ve paramiliter kuvvet yoğunluğuyla öne çıktığını vurguladı.

Personel sayısı açısından dünyanın en büyük ordusu, toplamda 7 milyon kişiye ulaşan Bangladeş oldu. Ülkenin 204 bin aktif askerine ek olarak 6,8 milyon yedek ve paramiliter kuvvete sahip olması, toplam insan kaynağını dünya birinciliğine taşıdı.

Güney Asya ve Doğu Asya ülkelerinin yoğunlukta olduğu listenin üst sıralarında, seferberlik kapasitesi yüksek olan ülkeler dikkat çekti. Modern teknolojiye yapılan yatırımların yanı sıra, insan gücünün stratejik bir caydırıcılık unsuru olarak kalmaya devam ettiği bildirildi.

2026 yılı askeri personel verilerine göre en kalabalık ordular şu şekilde sıralandı: 1. Bangladeş: 7 milyon 2. Vietnam: 5,8 milyon 3. Ukrayna: 5 milyon 4. Hindistan: 4,9 milyon 5. Güney Kore: 3,7 milyon 6. Rusya: 3,6 milyon 7. Çin: 3,1 milyon 8. ABD: 2,1 milyon 19. Türkiye: 1 milyon

Türkiye, sahip olduğu 1 milyonluk toplam güçle küresel ölçekte 19. sırada yer alırken, Avrupa ve Orta Doğu bölgesindeki en yüksek askeri insan kaynağına sahip ülkelerden biri olma özelliğini sürdürdü.

Aktif görevli 481 bin personelin profesyonelleşme düzeyi ve 530 bin kişilik yedek kuvvetin harbe hazırlık kapasitesi, Türkiye'nin listedeki stratejik ağırlığını belirleyen temel unsurlar olarak kaydedildi.

Hani iktidar belediyelerine dokunulmuyordu? Ak Partili belediye başkanına hapis cezası
Gündem

Hani iktidar belediyelerine dokunulmuyordu? Ak Partili belediye başkanına hapis cezası

Kırıkkale’de uzun süredir merakla takip edilen Yahşihan Belediyesi’ndeki yolsuzluk davasında karar çıktı. "İktidar belediyelerine dokunulmuy..
Özgür Özel'e güvenen bankamatik faresinin hazin sonu! Dün rozet töreni bugün kapı dışarı
Gündem

Özgür Özel'e güvenen bankamatik faresinin hazin sonu! Dün rozet töreni bugün kapı dışarı

Bankamatik faresi Arif Kocabıyık, kendisine dün rozet takan CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından bugün kapı dışarı edildi.

Mahkeme kararını açıkladı: CHP’li tacizci başkana vicdanları yaralayan ceza
Gündem

Mahkeme kararını açıkladı: CHP’li tacizci başkana vicdanları yaralayan ceza

Giresun'un Görele ilçesinde 16 yaşındaki küçük kız çocuğunu taciz eden CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında mahkemeden vicdanları yar..
Son dakika... İmamoğlu suç örgütü davasında 15 tahliye! İşte salıverilenler
Gündem

Son dakika... İmamoğlu suç örgütü davasında 15 tahliye! İşte salıverilenler

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne ilişkin davada mahkeme aralarında Adem Soytekin'in de olduğu 15 kişinin tahliyesine karar verdi. İ..
İsrail'den Sumud filosu açıklaması: Aktivistler Yunanistan’da karaya çıkarılacak
Dünya

İsrail'den Sumud filosu açıklaması: Aktivistler Yunanistan’da karaya çıkarılacak

İsrail Dışişleri Bakanı, Sumud Filosu’nda alıkonulan aktivistlerle ilgili açıklama yaptı.

Savaş yeniden mi başlıyor? BAE'nin çağrısı şüphe uyandırdı
Dünya

Savaş yeniden mi başlıyor? BAE'nin çağrısı şüphe uyandırdı

Birleşik Arap Emirlikleri, bölgedeki gelişmeler nedeniyle vatandaşlarının İran, Lübnan ve Irak’a seyahat etmesini yasakladı. Bu ülkelerde bu..
