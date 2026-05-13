Kıbrıs’ta Askeri İş birliği Bölgesel Gerilimi Artırıyor: İsrail askerinin Güney Kıbrıs’a gelmesi Ada’nın İsraillileşmesi süreci içindir...

SEBAHATTİN AYANİSTANBUL Siyonist israil’in Yunanistan’ın yardımıyla Adalar (Ege) Denizi’nde Gazze Direnişine destek vermek amacıyla yola çıkan Sumud Filosu’na müdahalesi gündemdeki yerini korurken Ak Deniz ve bölgedeki savaş çığırtkanlığı devam ediyor. Yahudileri “yabancı yatırımcı” diyerek topraklarına davet eden Güney Kıbrıslıların gerçekle yüzleşmesi uzun sürmedi. Havaalanı, liman, askeri üsler ve yüzlerce dönümlük araziyi israil’e kaptıran Rumlar, doğup büyüdükleri köylerine giremezken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti UBP Milletvekili Yasemin Öztürk’ten dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Öztürk, yaptığı açıklamada israil askerinin Güney Kıbrıs’a gelmesinin “Ada’nın israillileşmesi sürecinin bir parçası” olduğunu belirtti. Fransa askerinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yerleşmesi sürecinin uluslararası kamuoyunda tartışıldığına dikkat çeken Öztürk, Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve israil arasında yapılan anlaşma kapsamında “Acil/Hızlı Müdahale Gücü” adıyla üç taraflı özel birliklerden oluşan bir askeri yapılanma kurulacağını ifade etti.