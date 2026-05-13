Kıbrıs'ta Askeri İş birliği Bölgesel Gerilimi Artırıyor: İsrail askerinin Güney Kıbrıs'a gelmesi Ada'nın İsraillileşmesi süreci içindir...
SEBAHATTİN AYANİSTANBUL Siyonist israil’in Yunanistan’ın yardımıyla Adalar (Ege) Denizi’nde Gazze Direnişine destek vermek amacıyla yola çıkan Sumud Filosu’na müdahalesi gündemdeki yerini korurken Ak Deniz ve bölgedeki savaş çığırtkanlığı devam ediyor. Yahudileri “yabancı yatırımcı” diyerek topraklarına davet eden Güney Kıbrıslıların gerçekle yüzleşmesi uzun sürmedi. Havaalanı, liman, askeri üsler ve yüzlerce dönümlük araziyi israil’e kaptıran Rumlar, doğup büyüdükleri köylerine giremezken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti UBP Milletvekili Yasemin Öztürk’ten dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Öztürk, yaptığı açıklamada israil askerinin Güney Kıbrıs’a gelmesinin “Ada’nın israillileşmesi sürecinin bir parçası” olduğunu belirtti. Fransa askerinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yerleşmesi sürecinin uluslararası kamuoyunda tartışıldığına dikkat çeken Öztürk, Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve israil arasında yapılan anlaşma kapsamında “Acil/Hızlı Müdahale Gücü” adıyla üç taraflı özel birliklerden oluşan bir askeri yapılanma kurulacağını ifade etti.

Son günlerde Güney Kıbrıs’ta israil’in ajanlarının cirit attığına değinen Öztürk, “Bu oluşum, israil askerinin Kıbrıs’ın güneyinde konuşlanması için Nikos Heistoudilis yönetimi tarafından planlanmış bir alt yapı hazırlığıdır. Zaten anlaşmalar gereği Güney Kıbrıs’ta Yunanistan’a bağlı askeri birlik bulunmaktadır. Anlaşma israil askerini Güney Kıbrıs’ta konuşlandırarak Ada’nın israillileşme sürecini hızlandırmaktır. Rum basını, Güney Kıbrıs’taki israil gizli servisi Mossad’ın etkinliğinden sayfalarında defaatle yer vermiştir.

israil askerinin de Güney’e gelmesi ile birlikte Güney Kıbrıs’ta bir israil Ordusu Mossad bütünlüğü sağlanacaktır. Bu durumda Kıbrıs’ın tamamı Ortadoğu’da israil’in tam bir arka bahçesi olacaktır. Egemenliğini zaten kaybetmiş olan Rum yönetimi Kıbrıs’a Fransa ve israil askerini getirerek barışa değil sadece kaosa ve çatışmasızlık kültürünün son bulmasına hizmet edecektir” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında 1974 yılında yaşananları da hatırlatan Yasemin Öztürk, Ada’da barışın güvencesi olduğunu kaydetti. Öztürk, “Kıbrıs’ta Mehmetçik ve Mücahit’in 1974 yılında kurduğu istikrarı ve barışı kimsenin bozmaya gücü yetmeyecektir. israil’in Doğu Akdeniz’deki yayılmacı emelleri, Beşparmak Dağları’ndaki Kıbrıs Türkünün çelik iradesinin sembolü şanlı bayrağımızı geçemeyecektir” şeklinde konuştu.

