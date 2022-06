Dünyanın en iyi şahinleri burada yetişiyor

"Böyle bir yolu tercih ettim ve başardım. Çok zorlu bir süreçten geçtik. Arkadaşlarımız eğitimlerine devam ediyorlar. Havacı olmak isteyenler asla vazgeçmesinler, sürekli çalışmaya devam etsinler. Asla gözlerinde büyütüp vazgeçmesinler çünkü yapılabilecek bir iş. Dünyanın her yerinde yapılıyor. Bizim ülkemizde de başarılı bir şekilde yapılıyor. Genç kardeşlerimiz çalışmaya ve inanmaya devam etsinler. Uçağa her adım attığımızda geçtiğimiz süreç, ailemizin vermiş olduğu destek, uçtuğumuz her dakika, yaktığımız her yakıt vatanın, milletin emeği. Havada her an bunu hissediyorsunuz. Görevinizi bu hassasiyetle yapıyorsunuz, aslında çok yüksek bir duygu seli içinde işimizi yapmaya çalışıyoruz." Kursiyerlerden kadın pilot üsteğmen de çocukluğundan beri savaş pilotu olmak istediği için böyle bir tercihte bulunduğunu söyledi. 193. Öncel Filo Komutanlığına gelebilmenin kolay olmadığını anlatan üsteğmen, şunları kaydetti: "Eğitim sürecinde beslenmenize, uykunuza ve sosyal hayatınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Uykunuzu alıp iyi beslenmiyorsanız uçakta yeterince performans gösteremiyorsunuz. Kızlar bu işi çok yapabileceklerinden emin değiller ama kendilerine inanıp istedikten sonra yapmalarında hiçbir sakınca yok. Eğer bu mesleğe gönül verdilerse, yapmak istiyorlarsa gelsinler, bekliyoruz, beraber uçarız. Türk milletini korumak için buradayız. Bu öyle bir duygu ki hiçbir zaman eksilmiyor, her zaman güç bulup dayanabileceğiniz bir duygu."