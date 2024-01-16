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Spor
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Dünyanın en iyi 11'ini FIFA açıkladı

2024-01-16 01:04:36
Dünyanın en iyi 11'ini FIFA açıkladı

FIFA The Best Ödüllerinde 2023 yılının en iyi 11'ini açıkladı Premier Lig ekibi Manchester City'li oyuncular listeye damga vurdu.

#1
Foto - Dünyanın en iyi 11'ini FIFA açıkladı

Thibaut Courtois (Real Madrid)

#2
Foto - Dünyanın en iyi 11'ini FIFA açıkladı

Kyle Walker (Manchester City)

#3
Foto - Dünyanın en iyi 11'ini FIFA açıkladı

Johns Stones (Manchester City)

#4
Foto - Dünyanın en iyi 11'ini FIFA açıkladı

Ruben Dias (Manchester City)

#5
Foto - Dünyanın en iyi 11'ini FIFA açıkladı

Kevin de Bruyne (Manchester City)

#6
Foto - Dünyanın en iyi 11'ini FIFA açıkladı

Bernardo Silva (Manchester City)

#7
Foto - Dünyanın en iyi 11'ini FIFA açıkladı

Jude Bellingham (Real Madrid)

#8
Foto - Dünyanın en iyi 11'ini FIFA açıkladı

Vinicius Jr (Real Madrid)

#9
Foto - Dünyanın en iyi 11'ini FIFA açıkladı

Kylian Mbappe (PSG)

#10
Foto - Dünyanın en iyi 11'ini FIFA açıkladı

Lionel Messi (Inter Miami)

#11
Foto - Dünyanın en iyi 11'ini FIFA açıkladı

Erling Haaland (Manchester City)

#12
Foto - Dünyanın en iyi 11'ini FIFA açıkladı

Teknik Direktör: Pep Guardiola (Manchester City)

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