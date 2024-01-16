2024-01-16 01:04:36 Dünyanın en iyi 11'ini FIFA açıkladı
FIFA The Best Ödüllerinde 2023 yılının en iyi 11'ini açıkladı Premier Lig ekibi Manchester City'li oyuncular listeye damga vurdu.
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FIFA The Best Ödüllerinde 2023 yılının en iyi 11'ini açıkladı Premier Lig ekibi Manchester City'li oyuncular listeye damga vurdu.
Thibaut Courtois (Real Madrid)
Kyle Walker (Manchester City)
Johns Stones (Manchester City)
Ruben Dias (Manchester City)
Kevin de Bruyne (Manchester City)
Bernardo Silva (Manchester City)
Jude Bellingham (Real Madrid)
Vinicius Jr (Real Madrid)
Kylian Mbappe (PSG)
Lionel Messi (Inter Miami)
Erling Haaland (Manchester City)
Teknik Direktör: Pep Guardiola (Manchester City)
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