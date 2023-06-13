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Spor
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Dünyanın en iyi 10 kalecisi

2023-06-13 14:39:45
Dünyanın en iyi 10 kalecisi

FourFourTwo’dan Mark White, Ed McCambridge’in de katkılarıyla dünyanın en iyi 10 kalecisini sıraladı. İşte dünyanın en iyi 10 kalecisi...

#1
Foto - Dünyanın en iyi 10 kalecisi

10. Emiliano Martinez (Aston Villa)

#2
Foto - Dünyanın en iyi 10 kalecisi

9. Andre Onana (Inter Milan)

#3
Foto - Dünyanın en iyi 10 kalecisi

8. Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

#4
Foto - Dünyanın en iyi 10 kalecisi

7. Manuel Neuer (Bayern Münih) - Manuel Neuer, d. 27 Mart 1986, Gelsenkirchen), Bayern Münih'te oynayan Alman kaleci.

#5
Foto - Dünyanın en iyi 10 kalecisi

6. Yann Sommer (Bayern Münih) - Yann Sommer (d. 17 Aralık 1988, Morges), İsviçreli millî futbolcudur. Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'de kaleci olarak forma giymektedir.

#6
Foto - Dünyanın en iyi 10 kalecisi

5. Ederson (Manchester City) - Ederson olarak bilinen Ederson Santana de Moraes (17 Ağustos 1993 doğumlu), Premier Lig kulübü Manchester City ve Brezilya milli takımında kaleci olarak oynayan Brezilyalı profesyonel bir futbolcudur . En iyi becerisi ve ayaklarıyla top kontrolü ve hassas top dağıtma yetenekleriyle tanınır.

#7
Foto - Dünyanın en iyi 10 kalecisi

4. Nick Pope (Newcastle United) - Nicholas David Pope (19 Nisan 1992 doğumlu), Premier Lig kulübü Newcastle United ve İngiltere milli takımı için kaleci olarak oynayan İngiliz profesyonel bir futbolcudur .

#8
Foto - Dünyanın en iyi 10 kalecisi

3. Marc-Andre Ter Stegen (Barcelona) - Marc-André ter Stegen (d. 30 Nisan 1992), Alman millî futbolcudur. Kaleci pozisyonunda oynayan oyuncu, La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giymektedir.

#9
Foto - Dünyanın en iyi 10 kalecisi

2. Thibaut Courtois (Real Madrid) - Thibaut Nicolas Marc Courtois (d. 11 Mayıs 1992), Belçikalı millî kaleci. La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giymektedir.

#10
Foto - Dünyanın en iyi 10 kalecisi

1. Alisson (Liverpool) - Alisson Ramses Becker (d. 2 Ekim 1992), Premier League ekiplerinden Liverpool takımında kaleci olarak forma giyen Brezilyalı futbolcudur.

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