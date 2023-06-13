2023-06-13 14:39:45 Dünyanın en iyi 10 kalecisi
FourFourTwo’dan Mark White, Ed McCambridge’in de katkılarıyla dünyanın en iyi 10 kalecisini sıraladı. İşte dünyanın en iyi 10 kalecisi...
FourFourTwo’dan Mark White, Ed McCambridge’in de katkılarıyla dünyanın en iyi 10 kalecisini sıraladı. İşte dünyanın en iyi 10 kalecisi...
10. Emiliano Martinez (Aston Villa)
9. Andre Onana (Inter Milan)
8. Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)
7. Manuel Neuer (Bayern Münih) - Manuel Neuer, d. 27 Mart 1986, Gelsenkirchen), Bayern Münih'te oynayan Alman kaleci.
6. Yann Sommer (Bayern Münih) - Yann Sommer (d. 17 Aralık 1988, Morges), İsviçreli millî futbolcudur. Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'de kaleci olarak forma giymektedir.
5. Ederson (Manchester City) - Ederson olarak bilinen Ederson Santana de Moraes (17 Ağustos 1993 doğumlu), Premier Lig kulübü Manchester City ve Brezilya milli takımında kaleci olarak oynayan Brezilyalı profesyonel bir futbolcudur . En iyi becerisi ve ayaklarıyla top kontrolü ve hassas top dağıtma yetenekleriyle tanınır.
4. Nick Pope (Newcastle United) - Nicholas David Pope (19 Nisan 1992 doğumlu), Premier Lig kulübü Newcastle United ve İngiltere milli takımı için kaleci olarak oynayan İngiliz profesyonel bir futbolcudur .
3. Marc-Andre Ter Stegen (Barcelona) - Marc-André ter Stegen (d. 30 Nisan 1992), Alman millî futbolcudur. Kaleci pozisyonunda oynayan oyuncu, La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giymektedir.
2. Thibaut Courtois (Real Madrid) - Thibaut Nicolas Marc Courtois (d. 11 Mayıs 1992), Belçikalı millî kaleci. La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giymektedir.
1. Alisson (Liverpool) - Alisson Ramses Becker (d. 2 Ekim 1992), Premier League ekiplerinden Liverpool takımında kaleci olarak forma giyen Brezilyalı futbolcudur.
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