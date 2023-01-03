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Teknoloji-Bilişim
15
Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi üretildi

2023-01-03 20:25:37
Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi üretildi

İşlemci dünyasında çığır açan Intel firması dünyanın en hızlı mobil işlemcisini üretmeyi başardı.

#1
Foto - Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi üretildi

13. nesil Intel Core mobil işlemciler CES 2023 etkinliğinde gözler önüne serildi. Böylece dünyanın en hızlı mobil işlemcisi tanıtılmış oldu.

#2
Foto - Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi üretildi

Son dönemde hem ekran kartı hem de işlemci sektöründe ciddi bir rekabet yaşanıyor.

#3
Foto - Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi üretildi

AMD’nin atağa kalkmasından sonra dünyanın en hızlı işlemcilerini üretmek için çalışmalarını hızlandıran Intel uzun süredir beklenilen 13. nesil Intel Core işlemcileri CES 2023 etkinliğinde tanıttı.

#4
Foto - Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi üretildi

2023 yılında piyasaya sürülecek performans odaklı dizüstü bilgisayarlar 5.6 GHz seviyesine ulaşan çalışma frekansı ve 24 çekirdeğe kadar çıkabilen yapıları ile adeta sınırları zorlayacak.

#5
Foto - Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi üretildi

Intel’in 13. nesil mobil işlemcileri 4 kategori şeklinde karşımıza çıkıyor.

#6
Foto - Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi üretildi

Böylece üst seviye performans sunan bilgisayarlardan, hafifliği ile öne çıkan bilgisayarlara kadar tüm cihazlar için seçenekler sunuluyor.

#7
Foto - Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi üretildi

– Intel Core HX serisi: 55W TDP değeri ile çok üst seviye performans – Intel Core H serisi: 45W TDP değeri ile güçlü bilgisayarlar

#8
Foto - Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi üretildi

– Intel Core P serisi: 28W TDP değeri ile performans ve hafifliği kombinleyen bilgisayarlar – Intel Core U serisi: 15W TDP değeri ile incelik ve hafifliği hedefleyen bilgisayarlar

#9
Foto - Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi üretildi

ünyanın en hızlı mobil işlemcisi olma özelliğini taşıyan 24 çekirdekli 13. nesil Intel Core HX, 5.6 GHz’e ulaşan çalışma frekansı ile adeta sınırları zorluyor.

#10
Foto - Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi üretildi

İşlemci içerisindeki 24 çekirdekten 8 tanesi performans, 16 tanesi ise verimlilik odaklı. 128 GB’a kadar RAM desteği bulunan işlemci DDR5 teknolojisinde 5600 MHz, DDR4’te ise 3200 MHz’yi destekliyor.

#11
Foto - Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi üretildi

Intel Core i9-13950HX işlemci yerini aldığı Core i9-12900HX ile kıyaslandığında tek çekirdekte yüzde 11, çoklu çekirdekte ise yüzde 49 daha fazla performans sunuyor. Bu test sırasında hem 12. nesil hem 13. nesil işlemciler için RTX 3080 Ti ekran kartına sahip olan MSI GT77 Titan bilgisayarlar kullanıldı.

#12
Foto - Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi üretildi

Blender v3.3.1 sürümü ile yapılan BMW testinde yüzde 79, Laundromat testinde yüzde yüzde 74 performans artışı elde edildiği görülüyor. Intel Core i9-13950HX oyun performansına baktığımızda ise 12. nesile kıyasla yüzde 12’lik bir artış karşımıza çıkıyor.

#13
Foto - Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi üretildi

Intel Killer Wi-Fi 6E kablosuz ağ teknolojisinin yanı sıra Intel’in Double Connect ve Bluetooth LE teknolojileri bu işlemciler sayesinde dizüstü bilgisayarlar ile buluşuyor. Yüksek hızlı veri transferi ile sınırları zorlayan Thunderbolt 4 teknolojisi de bu işlemcinin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Intel’in üst seviye performans sunan Core HX işlemcilerini kullanan dizüstü bilgisayarları ilk piyasaya sürecek markalar Acer, Dell, HP, Lenovo, MSI, Asus ve Razer olacak.

#14
Foto - Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi üretildi

13. Nesil Intel Core H, P ve U serisi H, P ve U serisi işlemcilerde ise 14 çekirdeğe kadar çıkılıyor ve bu çekirdeklerden 6 tanesi performans, 8 tanesi ise verimlilik odaklı çalışıyor. Intel Wi-Fi 6E ağ yongası sayesinde çok yüksek hızlı bir internet deneyimi sağlayabilen işlemci, DDR5 teknolojisinde 5200 MHz, DDR4 teknolojisinde ise 3200 MHz’e kadar RAM hızı sunabiliyor. İşlemci içerisinde yer alan dahili Intel Iris Xe grafik birimi cihaz fişten çekildiğinde dahi LOL ve Rocket League gibi oyunları oynama imkanı sağlarken, Intel ARC Control yazılımı sayesinde oldukça geniş bir kontrol elde ediyorsunuz.

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