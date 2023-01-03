Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi üretildi

13. Nesil Intel Core H, P ve U serisi H, P ve U serisi işlemcilerde ise 14 çekirdeğe kadar çıkılıyor ve bu çekirdeklerden 6 tanesi performans, 8 tanesi ise verimlilik odaklı çalışıyor. Intel Wi-Fi 6E ağ yongası sayesinde çok yüksek hızlı bir internet deneyimi sağlayabilen işlemci, DDR5 teknolojisinde 5200 MHz, DDR4 teknolojisinde ise 3200 MHz’e kadar RAM hızı sunabiliyor. İşlemci içerisinde yer alan dahili Intel Iris Xe grafik birimi cihaz fişten çekildiğinde dahi LOL ve Rocket League gibi oyunları oynama imkanı sağlarken, Intel ARC Control yazılımı sayesinde oldukça geniş bir kontrol elde ediyorsunuz.