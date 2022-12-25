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Doğa
30
Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den

2022-12-25 16:53:25
Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den

RİO DE JANERİO - BREZİLYA

#1
Foto - Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den

THOR ÇUKURU - OREGON

#2
Foto - Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den

DACHSTEİN MERDİVENLERİ - AVUSTURYA

#3
Foto - Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den

LOTOFEN ADALARI - NORVEÇ

#4
Foto - Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den

KİRUNA – İSVEÇ

#5
Foto - Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den

AY KÖPRÜSÜ – TAİPEİ

#6
Foto - Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den

MELİSSANİ MAĞARASI – YUNANİSTAN

#7
Foto - Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den

PETRA’YA ÇÖLÜ – ÜRDÜN

#8
Foto - Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den

SELJANDSFOS ŞELALESİ – İZLANDA

#9
Foto - Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den

LİONS HEAD DAĞI – GÜNEY AFRİKA

#10
Foto - Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den

GOLDEN GATE KÖPRÜSÜ – ABD

#11
Foto - Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den

CİNKUE TERRE – İTALYA

#12
Foto - Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den

RAŞNBOW DAĞLARI – PERU

#13
Foto - Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den

GİETHOORN KÖYÜ – HOLLANDA

#14
Foto - Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den

SANTORİNİ – YUNANİSTAN

#15
Foto - Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den

TİGER’S NEST – BUTAN

#16
Foto - Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den

TEOTİHUACAN – MEKSİKA

#17
Foto - Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den

HA LONG BAY – VİETNAM

#18
Foto - Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den

D’ARGENT – SEYŞELLER

#19
Foto - Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den

EREWAN ŞELALESİ – TAYLAND

#20
Foto - Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den

STONHENGE – İNGİLTERE

#21
Foto - Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den

FOROE ADALARI – DANİMARKA

#22
Foto - Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den

PETRA – ÜRDÜN

#23
Foto - Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den

LAPLAND – FİNLANDİYA

#24
Foto - Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den

GİZA PİRAMİTLERİ – MISIR

#25
Foto - Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den

ÇİN SEDDİ – ÇİN

#26
Foto - Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den

VENEDİK – İTALYA

#27
Foto - Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den

PAMUKKALE – TÜRKİYE

#28
Foto - Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den

KAPADOKYA – TÜRKİYE

#29
Foto - Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den

VE DÜNYANIN EN GÜZEL YERİ İSTANBUL - TÜRKİYE

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