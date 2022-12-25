2022-12-25 16:53:25 Dünyanın en güzel manzaraları 3 tanesi Türkiye’den
RİO DE JANERİO - BREZİLYA
RİO DE JANERİO - BREZİLYA
THOR ÇUKURU - OREGON
DACHSTEİN MERDİVENLERİ - AVUSTURYA
LOTOFEN ADALARI - NORVEÇ
KİRUNA – İSVEÇ
AY KÖPRÜSÜ – TAİPEİ
MELİSSANİ MAĞARASI – YUNANİSTAN
PETRA’YA ÇÖLÜ – ÜRDÜN
SELJANDSFOS ŞELALESİ – İZLANDA
LİONS HEAD DAĞI – GÜNEY AFRİKA
GOLDEN GATE KÖPRÜSÜ – ABD
CİNKUE TERRE – İTALYA
RAŞNBOW DAĞLARI – PERU
GİETHOORN KÖYÜ – HOLLANDA
SANTORİNİ – YUNANİSTAN
TİGER’S NEST – BUTAN
TEOTİHUACAN – MEKSİKA
HA LONG BAY – VİETNAM
D’ARGENT – SEYŞELLER
EREWAN ŞELALESİ – TAYLAND
STONHENGE – İNGİLTERE
FOROE ADALARI – DANİMARKA
PETRA – ÜRDÜN
LAPLAND – FİNLANDİYA
GİZA PİRAMİTLERİ – MISIR
ÇİN SEDDİ – ÇİN
VENEDİK – İTALYA
PAMUKKALE – TÜRKİYE
KAPADOKYA – TÜRKİYE
VE DÜNYANIN EN GÜZEL YERİ İSTANBUL - TÜRKİYE
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