Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralaması
2026 Henley Pasaport Endeksi'nin verilerine göre dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Türkiye pasaportu, 2025'te 51. sırada bulunurken, 2026 güncellemesiyle sıralaması değişti. Sıralamada birinci sırayı Singapur aldı. Singapur pasaportu sahipleri, dünya genelindeki 227 seyahat noktasının 192'sine vizesiz erişim hakkına sahip bulunuyor. Listenin tamamı şu şekilde oldu:
1- Singapur (192) 2- Japonya, Güney Kore (187) 3-İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri (186) 4- Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İspanya, İsviçre (185) 5-Avusturya, Yunanistan, Malta, Portekiz (184)
6-Macaristan, Malezya, Yeni Zelanda, Polonya, Slovakya, Slovenya (183) 7-Avustralya, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Letonya, Birleşik Krallık (182) 8-Kanada, Lihtenştayn (181) 9-İzlanda, Litvanya (180) 10-Amerika Birleşik Devletleri (179)
11-Bulgaristan (177) 12-Şili, Romanya (174) 13-Kıbrıs, Hong Kong (SAR Çin) (173) 14-Andorra (170) 15-Arjantin (168)
16-Brezilya, San Marino (167) 17-İsrail (166) 18-Barbados (164) 19-Brunei (163) 20-Bahamalar (159)
21- Meksika, St. Vincent ve Grenadinler (157) 22- St. Kitts ve Nevis (155) 23-Antigua ve Barbuda, Seyşeller (155) 24- Vatikan (151) 25-Kosta Rika, Uruguay (148)
26-Mauritius (147) 27-Panama, St. Lucia (146) 28-Dominika, Trinidad ve Tobago (145) 29-Ukrayna (143) 30-Makao (SAR Çin), Peru (142)
31-Sırbistan (136) 32-Tayvan (Çin Taipeisi) (135) 33-Guatemala, Solomon Adaları (132) 34-Kolombiya, El Salvador (131) 35-Samoa (130)
36-Honduras (129) 37-Marshall Adaları, Tonga (128) 38-Karadağ, Kuzey Makedonya (127) 39-Nikaragua, Tuvalu (126) 40-40-Kiribati (123)
41-Bosna Hersek, Gürcistan, Mikronezya (121) 42-Arnavutluk, Palau Adaları (120) 43-Moldova (119) 44-Venezuela (116) 45-Rusya Federasyonu, Türkiye (113)
46-Katar (112) 47-Belize, Güney Afrika (100) 48- Kuveyt (96) 49- Ekvador, Maldivler (93) 50- Doğu Timor (Timor-Leste) (92) Türkiye pasaportu, 2025'te 51. sırada bulunurken, 2026 güncellemesiyle sıralaması değişti ve 45. sıraya yükseldi. Türk vatandaşları halen 113 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.
