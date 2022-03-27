  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
122
Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu

2022-03-27 10:57:55
Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu

Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olan Rusya, Ukrayna ordusu karşısında zor anlar yaşıyor. Kendisinden kat kat büyük ve güçlü olan Rus ordusuna kafa tutan Ukrayna ordusunun gücü dünyanın merak ettiği konulardan biri oldu. Peki dünyanın en güçlü orduları hangileri? Dünyaca ünlü askeri istatistik sitesi Global Fire Power dünyanın en güçlü silahlı kuvvetleri listesini yayımladı. Fakat hangi ülkenin ne kadar askeri yapıya sahip olduğu bilinmiyor. İşte dünyanın en güçlü orduları listesi...

#1
Foto - ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

#2
Foto - SOMALİ

SOMALİ

#3
Foto - NAMİBYA

NAMİBYA

#4
Foto - PANAMA

PANAMA

#5
Foto - EL SALVADOR

EL SALVADOR

#6
Foto - LAOS

LAOS

#7
Foto - BOSNA HERSEK

BOSNA HERSEK

#8
Foto - KONGO CUMHURİYET

KONGO CUMHURİYET

#9
Foto - GABON

GABON

#10
Foto - MADAGASKAR

MADAGASKAR

#11
Foto - MALİ

MALİ

#12
Foto - FİLDİŞİ SAHİLİ

FİLDİŞİ SAHİLİ

#13
Foto - NİJER

NİJER

#14
Foto - NİKARAGUA

NİKARAGUA

#15
Foto - TACİKİSTAN

TACİKİSTAN

#16
Foto - SLOVENYA

SLOVENYA

#17
Foto - KIRGIZİSTAN

KIRGIZİSTAN

#18
Foto - ESTONYA

ESTONYA

#19
Foto - MOZAMBİK

MOZAMBİK

#20
Foto - HONDURAS

HONDURAS

#21
Foto - KAMERUN

KAMERUN

#22
Foto - PARAGUAY

PARAGUAY

#23
Foto - LETONYA

LETONYA

#24
Foto - GUATEMALA

GUATEMALA

#25
Foto - YENİ ZELANDA

YENİ ZELANDA

#26
Foto - GANA

GANA

#27
Foto - GÜNEY SUDAN

GÜNEY SUDAN

#28
Foto - NEPAL

NEPAL

#29
Foto - LİTVANYA

LİTVANYA

#30
Foto - TANZANYA

TANZANYA

#31
Foto - LÜBNAN

LÜBNAN

#32
Foto - ERMENİSTAN

ERMENİSTAN

#33
Foto - KATAR

KATAR

#34
Foto - UGANDA

UGANDA

#35
Foto - BAHREYN

BAHREYN

#36
Foto - ARNAVUTLUK

ARNAVUTLUK

#37
Foto - ÇAD

ÇAD

#38
Foto - KAMBOÇYA

KAMBOÇYA

#39
Foto - MOĞOLİSTAN

MOĞOLİSTAN

#40
Foto - TÜRKMENİSTAN

TÜRKMENİSTAN

#41
Foto - ZAMBİYA

ZAMBİYA

#42
Foto - SIRBİSTAN

SIRBİSTAN

#43
Foto - ZİMBABWE

ZİMBABWE

#44
Foto - BOLİVYA

BOLİVYA

#45
Foto - GÜRCİSTAN

GÜRCİSTAN

#46
Foto - KÜBA

KÜBA

#47
Foto - KUVEYT

KUVEYT

#48
Foto - UMMAN

UMMAN

#49
Foto - TUNUS

TUNUS

#50
Foto - KENYA

KENYA

#51
Foto - SLOVAKYA

SLOVAKYA

#52
Foto - DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ

#53
Foto - LİBYA

LİBYA

#54
Foto - ÜRDÜN

ÜRDÜN

#55
Foto - EKVADOR

EKVADOR

#56
Foto - HIRVATİSTAN

HIRVATİSTAN

#57
Foto - BULGARİSTAN

BULGARİSTAN

#58
Foto - AFGANİSTAN

AFGANİSTAN

#59
Foto - BELÇİKA

BELÇİKA

#60
Foto - SİNGAPUR

SİNGAPUR

#61
Foto - PORTEKİZ

PORTEKİZ

#62
Foto - MACARİSTAN

MACARİSTAN

#63
Foto - YEMEN

YEMEN

#64
Foto - AZERBAYCAN

AZERBAYCAN

#65
Foto - IRAK

IRAK

#66
Foto - BAE

BAE

#67
Foto - AVUSTURYA

AVUSTURYA

#68
Foto - FAS

FAS

#69
Foto - FİNLANDİYA

FİNLANDİYA

#70
Foto - ANGOLA

ANGOLA

#71
Foto - KAZAKİSTAN

KAZAKİSTAN

#72
Foto - BANGLADEŞ

BANGLADEŞ

#73
Foto - FİLİPİNLER

FİLİPİNLER

#74
Foto - DANİMARKA

DANİMARKA

#75
Foto - BELARUS

BELARUS

#76
Foto - ÖZBEKİSTAN

ÖZBEKİSTAN

#77
Foto - ŞİLİ

ŞİLİ

#78
Foto - GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

#79
Foto - VENEZUELA

VENEZUELA

#80
Foto - NİJERYA

NİJERYA

#81
Foto - ROMANYA

ROMANYA

#82
Foto - ETİYOPYA

ETİYOPYA

#83
Foto - KOLOMBİYA

KOLOMBİYA

#84
Foto - PERU

PERU

#85
Foto - HOLLANDA

HOLLANDA

#86
Foto - NORVEÇ

NORVEÇ

#87
Foto - İSVİÇRE

İSVİÇRE

#88
Foto - ARJANTİN

ARJANTİN

#89
Foto - MALEZYA

MALEZYA

#90
Foto - ÇEKYA

ÇEKYA

#91
Foto - MEKSİKA

MEKSİKA

#92
Foto - UKRAYNA

UKRAYNA

#93
Foto - İSVEÇ

İSVEÇ

#94
Foto - YUNANİSTAN

YUNANİSTAN

#95
Foto - İSPANYA

İSPANYA

#96
Foto - CEZAYİR

CEZAYİR

#97
Foto - KUZEY KORE

KUZEY KORE

#98
Foto - SUUDİ ARABİSTAN

SUUDİ ARABİSTAN

#99
Foto - AVUSTURALYA

AVUSTURALYA

#100
Foto - KANADA

KANADA

#101
Foto - İRAN

İRAN

#102
Foto - TAYLAND

TAYLAND

#103
Foto - TAYVAN

TAYVAN

#104
Foto - POLONYA

POLONYA

#105
Foto - VİETNAM

VİETNAM

#106
Foto - İSRAİL

İSRAİL

#107
Foto - ENDONEZYA

ENDONEZYA

#108
Foto - PAKİSTAN

PAKİSTAN

#109
Foto - ALMANYA

ALMANYA

#110
Foto - İTALYA

İTALYA

#111
Foto - TÜRKİYE

TÜRKİYE

#112
Foto - BREZİLYA

BREZİLYA

#113
Foto - MISIR

MISIR

#114
Foto - İNGİLTERE

İNGİLTERE

#115
Foto - FRANSA

FRANSA

#116
Foto - GÜNEY KORE

GÜNEY KORE

#117
Foto - JAPONYA

JAPONYA

#118
Foto - HİNDİSTAN

HİNDİSTAN

#119
Foto - ÇİN

ÇİN

#120
Foto - RUSYA

RUSYA

#121
Foto - ABD

ABD

Levent Gültekin ile Muharrem İnce birbirine girdi!
Siyaset

Levent Gültekin ile Muharrem İnce birbirine girdi!

Halk TV yorumcusu Levent Gültekin, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye, partisinin finansman kaynağını sordu. Gültekin sorusu ka..
CHP yandaşı İsmail Saymaz, İBB Başkanı Ekrem’in yediği balığın fiyatını açıkladı! Rakamlar dudak uçuklattı!
Gündem

CHP yandaşı İsmail Saymaz, İBB Başkanı Ekrem’in yediği balığın fiyatını açıkladı! Rakamlar dudak uçuklattı!

CHP yandaşı İsmail Saymaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yediği balığın fiyatını bizzat tezgahtan bildirdi!

Ney'in sırrı! Efendimiz (SAV): Ya Ali, sen benim sırlarımı birine mi anlattın?
İSLAM

Ney'in sırrı! Efendimiz (SAV): Ya Ali, sen benim sırlarımı birine mi anlattın?

TRT 1 canlı yayınında konuşan Neyzen ve Yazar Hakan Mengüç, "Ney"in sırrını anlattı.
Tek sapık o mektupları yazan mı, yoksa bacağını, göğsünü açıp oturan da mı sapık?
Gündem

Tek sapık o mektupları yazan mı, yoksa bacağını, göğsünü açıp oturan da mı sapık?

Uzun süredir 49 yaşında bir sapık hayranı ile mücadele eden Hadise'nin giyim-kuşamı, "Tek sapık o mektupları yazan mı, yoksa bacağını, göğsü..
Kızları okutturmayan yasakçı kafa, utanmadan kumpaslarını ortaya çıkaran Akit'i kınadı!
Gündem

Kızları okutturmayan yasakçı kafa, utanmadan kumpaslarını ortaya çıkaran Akit'i kınadı!

Başörtüsü yasağını savunan ve Müslüman kızların okutulmasına karşı çıkan yasakçı Eğitim-İş, kumpası ortaya çıkaran Akit'e saldırdı. Yasakçı ..
Yüzde 0,0...01'lik Haydar Baş'ın oğlundan ittifak açıklaması!
Siyaset

Yüzde 0,0...01'lik Haydar Baş'ın oğlundan ittifak açıklaması!

Tele 1 canlı yayınında konuşan yüzde 0,0...01'lik Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş, "Millet İttifakı'na katılacak mısınız?" sorusuna cevap ver..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay