Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu

Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olan Rusya, Ukrayna ordusu karşısında zor anlar yaşıyor. Kendisinden kat kat büyük ve güçlü olan Rus ordusuna kafa tutan Ukrayna ordusunun gücü dünyanın merak ettiği konulardan biri oldu. Peki dünyanın en güçlü orduları hangileri? Dünyaca ünlü askeri istatistik sitesi Global Fire Power dünyanın en güçlü silahlı kuvvetleri listesini yayımladı. Fakat hangi ülkenin ne kadar askeri yapıya sahip olduğu bilinmiyor. İşte dünyanın en güçlü orduları listesi...