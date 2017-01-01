Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! İşte Türk ordusunun sıralamadaki yeri
Global Firepower sitesi, aralarında mevcut silah çeşitliliği, seferberlik potansiyeli ve endüstriyel gelişmişlik seviyesi de dahil olmak üzere 55 ayrı kategoride yaptığı değerlendirme sonrasında dünyanın en güçlü ordusuna sahip ülkelerini belirledi.İşte dünyanın en güçlü orduları...
BREZİLYA
İRAN
MISIR
İTALYA
ALMANYA
TÜRKİYE- Türk Silahlı Kuvvetleri, 2 bin 446 tank, 1 bin 56 savaş uçağı, 194 parça gemi ve silah altında 710 bin 565 askeri personel ile derginin yayımladığı indekse göre 9. sırada yer aldı.Türkiye'nin savunmaya ayırdığı bütçe, 10.2 milyar dolar olarak belirtildi.
JAPONYA
GÜNEY KORE
İNGİLTERE
FRANSA
HİNDİSTAN
ÇİN- Yaklaşık 2.5 milyon askerin görev yaptığı Çin ordusu sahip olduğu 3 bin uçak, 7.5 bin tank ve 714 gemisi ile listede 3. sırada yer aldı.Öte yandan Çin'in savunma bütçesi 151 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.
RUSYA- Rusya, sahip olduğu 3 bin 914 uçak, 20 bin tank, 352 gemi ve silah altında bulunan 3.5 milyon askeri personel ile listede 2. sırada yer aldı.Global Firepower'a göre, Rusya'nın savunmaya ayırdığı bütçe 47 milyar dolar seviyesinde.
ABD- Listede 1. sırayı alan ABD ordusunda, 6 bin tank, 13 binden fazla uçak, 415 gemi ve yaklaşık iki milyon asker görev yapıyor.Açıklanan son rakamlara göre, ABD'nin savunma bütçesi 647 milyar dolar olarak kayda geçti.