Dünyanın En Gizemli Yerleri

Bermuda Şeytan Üçgeni Cevaplanmamış bir sürü sorudan ibaret. Yutulan gemiler, düşen uçaklar, o kadar çok olumsuzluk yaşanmış ancak hiç kimse henüz cevap almış değil.Bölge Bermuda, Porto Rico ve Miami arasında.Tüm bu olanlar akıllara bir sürü olasılık getirmiş. Çeşitli pusulalar, körfez, akarsu, insan hataları, komplo teorileri, haydut dalgalar ve benzer bir sürü ihtimal öne sürüldü.Ancak henüz hiçbir şey kanıtlanmış deği. Bunlara rağmen hala dünyanın en çok tercih edilen seyahat yollarından biri.