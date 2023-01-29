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Dünyanın En Gizemli Yerleri

2023-01-29 11:57:18
Dünyanın En Gizemli Yerleri

Dünyanın En Gizemli Yerlerini merak ediyorsanız. Fotoğrafları takip ediniz. Gizemli yerler mutlaka ilginizi çekecektir.

#1
Foto - Dünyanın En Gizemli Yerleri

Dünyanın bir çok yerinde garip ve gizemli olaylarla karşılaşıyoruz. Teknoloji çağında olmamıza rağmen, henüz kanıtlanamayan olaylar var.İşte onlardan bir kaçı, Dünyanın gizemli yerleri;

#2
Foto - Dünyanın En Gizemli Yerleri

Bermuda Şeytan Üçgeni Cevaplanmamış bir sürü sorudan ibaret. Yutulan gemiler, düşen uçaklar, o kadar çok olumsuzluk yaşanmış ancak hiç kimse henüz cevap almış değil.Bölge Bermuda, Porto Rico ve Miami arasında.Tüm bu olanlar akıllara bir sürü olasılık getirmiş. Çeşitli pusulalar, körfez, akarsu, insan hataları, komplo teorileri, haydut dalgalar ve benzer bir sürü ihtimal öne sürüldü.Ancak henüz hiçbir şey kanıtlanmış deği. Bunlara rağmen hala dünyanın en çok tercih edilen seyahat yollarından biri.

#3
Foto - Dünyanın En Gizemli Yerleri

socotra Hint Okyanusunda yer alıyor.Adaya en yakın bölge Somali ancak Yemen tarafından yönetiliyor.Flora ve faunanın üçte birini burada bilirsiniz.Kalın gövdeli, etli,’ejderha kanı’ adlı ağaçları bir sürü ağaç türü ve bitki türü barındırıyor. Burada yetişen otların şifalı olduğu söyleniyor. Özellikle Ejderha Kanı her bir hastalığa iyi geliyormuş. Kendine has canlıları, kedi, örümcek, yarasa, kuş ve benzeri gibi hayvanlarıyla da oldukça gizemli gözüküyor.

#4
Foto - Dünyanın En Gizemli Yerleri

Roraima Dağı Brezilya, Guyana ve Venezuela üçlü sınır noktasında yer alıyor.Şekli, zirvesine yakın bulutların dağı hiç yalnız bırakmadıkları ve endemik faunasıyla oldukça mistik gözüküyor. Platonun su ve rüzgardan oluştuğu öne sürülüyor ve dünyanın en eski jeolojik oluşumlarından biri olduğu düşünülüyor. Bazı türlerin de başka hiçbir yerde yaşayamıyorlar ve nedeni hala gizemini koruyor.

#5
Foto - Dünyanın En Gizemli Yerleri

rio tinto Güneybatı İspanya’da bulunuyor. Endülüs’ün Siera Morena dağlarından doğuyor. Nehirin etrafındaki alan, eski çağlardan beri mayınlıdır. Bu sayede içerisinde birçok bakteri barınıyor. Nehire kırmızı rengini veren demiri de unutmayalım. Nehirin en ilginç özelliği de aşırı asitli olması. Bazı bilim adamları nehrin, Marsın yeraltı sularını andırdığını söylüyor.

#6
Foto - Dünyanın En Gizemli Yerleri

fly gayzer Gerlach, Nevada’da bulunuyor. Sürekli büyüdüğü gözlemleniyor. Şu anda 3 metre. Bu geyser, sahipli bir alanda bulunuyor ve kimse izinsiz giremiyor. Sahibi Bill Spoo, tüm turistik kazançları reddetmiş, görünüşe bakılırsa, görüntüyü sadece kendine saklamak istiyor. Alana girebilen fotoğrafçılar bile, haftalar öncesinden bilgi vermek zorundalar.

#7
Foto - Dünyanın En Gizemli Yerleri

paskalya adası Moai üzerinde bulunan Paskalya Adası, bilim adamları için tam bir muamma. Heykeller 50 metre uzunluğundalar ve bunları kimin yaptığı, neden yaptığı, neden burada oldukları gibi sourlar hala cevaplanmış değil.Teorilerden biri, eski bir medeniyetin burada yaşadığı yönünde.Yaşamışlar, yiyecekleri tükenmiş, burayı terk etmek zorunda kalmışlar veya yok olmuşlar.

#8
Foto - Dünyanın En Gizemli Yerleri

Vostok Gölü Antarktika’da, buzun altında bulunuyor ve bu da dünyada bulunan en yeni gizem. Buzun altında 15 milyon yıl öncesine ait türler olduğuna inanılıyor. Bu türler de büyük ihtimal hiçbir insanoğlu tarafından görülmeyen türdür. Sudan örnekler alınmış bile.

#9
Foto - Dünyanın En Gizemli Yerleri

racetrack playa California’da bulunuyor. Gizemi ise taşlarında. Taşlar ilk bulundukları konumlarından, arkalarında iz bırakarak ayrılıyorlar. Nedeni halen araştırma aşamasında. Ancak vadideki rüzgarların neden olabileceği öne sürülüyor.

#10
Foto - Dünyanın En Gizemli Yerleri

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