2022-01-26 11:29:10 Dünyanın en değerli markaları belli oldu
Dünyanın en değerli markası, bu yıl da 2021'de olduğu gibi 355 milyar dolarla Apple olurken, 350 milyar dolar değerle Amazon ikinci sırada yer aldı. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2022 Araştırması" sonuçlarını yayınladı. Değerini geçen yıla göre yüzde 35 artırarak 355 milyar dolara çıkaran Apple, "Dünyanın en değerli markası" unvanını korumayı başardı. Apple, 2021 araştırmasında da 263,4 milyar dolarla ilk sırada yer almıştı.