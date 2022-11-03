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Dünya
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Dünyanın en dar kenti, sosyal medyada viral oldu

2022-11-03 14:33:35
Dünyanın en dar kenti, sosyal medyada viral oldu

Güney Çin’deki Nanxi Nehri boyunca uzanan Yanjing, dünyanın en dar kenti olarak biliniyor.

#1
Foto - Dünyanın en dar kenti, sosyal medyada viral oldu

5 kilometre uzunluğundaki şehirde en geniş nokta 300, en dar nokta ise 30 metre uzunluğunda. Büyümesi bölgenin çarpıcı coğrafyasıyla sınırlı olmasına rağmen, şehrin sakinleri bu eski yük taşımacılığı merkezini yaklaşık 400 bin kişilik bir metropole dönüştürmeyi başardı.

#2
Foto - Dünyanın en dar kenti, sosyal medyada viral oldu

YENİ AKİT/ANKARA Bu ilginç kent son günlerde sosyal medyada viral hale geldi. İnsanlar kente yukarıdan bakarken Yanjin metropolünün gerçekte var olduğuna inanmakta zorlanıyor.

#3
Foto - Dünyanın en dar kenti, sosyal medyada viral oldu

Kent içinden geçen Nanxi nehri ve iki yanında büyük binalar akan bir sandviç şeklinde görünüyor. Nehrin her iki tarafında şehir, kilometrelerce uzanan büyük bir karayoluyla çevrili ancak şaşırtıcı bir şekilde, bölgede çok fazla köprü yok. Şehrin ayırt edici bir özelliği daha var. Neredeyse tümü nehir kıyısına inşa edilmiş olan evler, sel riski nedeniyle su seviyesi yükseldiğinde korunmak için uzun bacak gibi ince sütunlar üzerine inşa edilmiş. Kent sakinleri, sosyal medyadaki ilginin turizme olumlu katkı sağlamasını bekliyor.

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