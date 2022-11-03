Dünyanın en dar kenti, sosyal medyada viral oldu

Kent içinden geçen Nanxi nehri ve iki yanında büyük binalar akan bir sandviç şeklinde görünüyor. Nehrin her iki tarafında şehir, kilometrelerce uzanan büyük bir karayoluyla çevrili ancak şaşırtıcı bir şekilde, bölgede çok fazla köprü yok. Şehrin ayırt edici bir özelliği daha var. Neredeyse tümü nehir kıyısına inşa edilmiş olan evler, sel riski nedeniyle su seviyesi yükseldiğinde korunmak için uzun bacak gibi ince sütunlar üzerine inşa edilmiş. Kent sakinleri, sosyal medyadaki ilginin turizme olumlu katkı sağlamasını bekliyor.