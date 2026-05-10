Türk savunma sanayisi rol model oldu, Avrupa kapımızda kuyruğa girdi! Birlikte çalışmak için 80 şirketle dev çıkarma yapacaklar
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Türk savunma sanayiinin inovasyon ve üretim kapasitesiyle kendileri için bir rol model teşkil ettiğini söyleyerek Türkiye’ye yönelik dev bir ekonomik misyon başlattıklarını duyurdu. Ankara ve İstanbul’da imzalanacak anlaşma sayısının şimdiden 40’a ulaştığını belirten Francken, Türkiye’nin büyük bir jeopolitik güç olduğunu ve birlikte çalışmanın her iki tarafın da çıkarına olduğunu vurguladı. Belçikalı bakan, özellikle Ar-Ge ve yüksek nitelikli iş gücü alanında Türkiye’den öğrenilecek çok şey olduğunu ifade ederek ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını belirtti.