Türk savunma sanayisi rol model oldu, Avrupa kapımızda kuyruğa girdi! Birlikte çalışmak için 80 şirketle dev çıkarma yapacaklar
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Türk savunma sanayiinin inovasyon ve üretim kapasitesiyle kendileri için bir rol model teşkil ettiğini söyleyerek Türkiye’ye yönelik dev bir ekonomik misyon başlattıklarını duyurdu. Ankara ve İstanbul’da imzalanacak anlaşma sayısının şimdiden 40’a ulaştığını belirten Francken, Türkiye’nin büyük bir jeopolitik güç olduğunu ve birlikte çalışmanın her iki tarafın da çıkarına olduğunu vurguladı. Belçikalı bakan, özellikle Ar-Ge ve yüksek nitelikli iş gücü alanında Türkiye’den öğrenilecek çok şey olduğunu ifade ederek ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını belirtti.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, 10-14 Mayıs tarihlerinde Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek Belçika Ekonomik Misyonu ziyareti öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Ekonomik misyonlarda en önemli hususların temaslar ve anlaşmalar olduğunu dile getiren Francken,"Bu yüzden Türkiye'ye yönelik bu güzel ekonomik misyonda çok sayıda iyi temas kurulmasını, yeni iş bağlantıları, yeni portföyler ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasını umuyorum." diye konuştu. Belçikalı şirketlerle Türk şirketleri, Belçikalı araştırma enstitüleri ve üniversitelerle Türk üniversiteleri ve araştırma kurumları arasında en üst düzeyde işbirliklerinin kurulmasını hedeflediklerini belirten Francken, bunun yanında sözleşmeler, anlaşmalar ve ticari işbirliklerinin de büyük önem taşıdığını söyledi.

Bakan Francken, "Şu ana kadar imzalanacak iş anlaşmalarının sayısı 40'a ulaştı. Bu, oldukça olumlu ve sevindirici bir gelişme. Önümüzdeki günlerde buna yenileri de eklenecek yani çok sayıda anlaşma sonuçlandırılma aşamasında." bilgisini verdi. Misyonun Belçika açısından önemini anlatan Francken, Türkiye'nin çok önemli bir ticaret ortağı, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 8 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Francken, bunun oldukça yüksek bir rakam olduğunu belirterek, "Türkiye'yi çok önemli bir ortak haline getiriyor. Türkiye, son derece kritik bir ülke, Asya için, Orta Doğu için ve Avrupa için bir merkez konumunda. Bir geçiş kapısı niteliğinde. Son derece önemli bir ülkesiniz." vurgusunu yaptı.

Türkiye ve Belçika'nın NATO içinde müttefik olduklarını, çok sayıda tarihi bağlarının bulunduğunu ifade eden Francken, aynı zamanda Belçika'da geniş bir Türk toplumunun yaşadığına dikkati çekti. Francken, bu nedenle Kraliçe Mathilde'nin başkanlığında ve bölge hükümetleriyle bu ziyareti gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Misyonun çok olumlu geçeceğine inandığını vurgulayan Francken, "Türkiye'nin büyük bir ekonomik ve jeopolitik güç olduğunu düşünüyorum. Birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu, hem bizim çıkarımıza hem de Türkiye'nin çıkarına." dedi. Türk savunma sanayisinin önemi konusunda da Francken, Türkiye'nin özellikle araştırma-geliştirme, inovasyon, üretim ve yüksek nitelikli iş gücü alanlarında rol model olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Francken, 450'den fazla katılımcının yer alacağı heyette 60 ila 80 savunma sanayisi şirketinin bulunacağını belirterek, "Savunma sektörümüzün önemli bir bölümü, Türk savunma sanayisinden bir şeyler öğrenmeye büyük ilgi duyuyor." dedi. Türk savunma sanayisinin inovasyon ve güçlü bir savunma kapasitesi oluşturma konularında gerçekten çok ileri seviyede olduğunu yineleyen Francken, "Bu nedenle benim için bir rol model niteliğindeler." diye konuştu.

Dış ticaretten de sorumlu Francken, Türkiye ile Belçika arasında ticaret hacmini artırmak için ne tür planlamalar yapıldığına ilişkin, gümrük tarifelerinin kaldırılmasının öneminin altını çizdi. Francken, bazı ülkelerin tarifeleri araç olarak kullandığının görüldüğünü ancak bu politikayı tercih etmediğini söyleyerek, "Türkiye ile gümrük tarifeleri istemiyorum. Bence iyi bir ortaklığımız var, iyi bir anlaşmamız var. Tarım alanında daha fazla şey yapabiliriz, başka bazı alanlarda da daha fazlasını yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Belçika Ekonomik Misyonu çerçevesinde yaşam bilimleri, biyoteknoloji, sağlık ve savunma gibi birçok odak noktasının bulunduğuna işaret eden Francken, Belçika tarım ve gıda işleme sektörlerinin temsilcilerinin de misyona katılacağını anlattı. Francken, Belçika'nın güçlü ihracat ürünlerinin bulunduğunu belirterek, "Türkiye'nin de ilginç bir iş gücü piyasası var. Çalışkan insanlar ve emek yoğun bir yapıdan oluşuyor. İşçilik maliyetleri, bizim ülkemize göre daha düşük. Bu da birlikte yapabileceğimiz birçok fırsat olduğu anlamına geliyor. Ayrıca çok sayıda yüksek nitelikli genç insan üniversitelerden mezun oluyor, eğitim sisteminizden çok yetkin insanlar çıkıyor."dedi. Tüm bu bağlamlarda temaslar ve anlaşmalar yapılabileceğini belirten Francken, siyasi görüşmelerin de olumlu şekilde ilerleyeceğini dile getirdi.

Ibrahim

Never trust EU countries They want secret knowledge of Turkish military bases and know how
