Türk savunma sanayisi rol model oldu, Avrupa kapımızda kuyruğa girdi! Birlikte çalışmak için 80 şirketle dev çıkarma yapacaklar

Bakan Francken, "Şu ana kadar imzalanacak iş anlaşmalarının sayısı 40'a ulaştı. Bu, oldukça olumlu ve sevindirici bir gelişme. Önümüzdeki günlerde buna yenileri de eklenecek yani çok sayıda anlaşma sonuçlandırılma aşamasında." bilgisini verdi. Misyonun Belçika açısından önemini anlatan Francken, Türkiye'nin çok önemli bir ticaret ortağı, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 8 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Francken, bunun oldukça yüksek bir rakam olduğunu belirterek, "Türkiye'yi çok önemli bir ortak haline getiriyor. Türkiye, son derece kritik bir ülke, Asya için, Orta Doğu için ve Avrupa için bir merkez konumunda. Bir geçiş kapısı niteliğinde. Son derece önemli bir ülkesiniz." vurgusunu yaptı.