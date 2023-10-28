2023-10-28 12:55:14 Dünyanın en büyüğünden flaş “İstanbul” hamlesi! Atacakları bomba adımı böyle duyurdu
Habertürk yazarı Güntay Şimşek, 696 adet uçakla, 650 havalimanında operasyon yapan dünyanın en büyük hava kargo taşıyıcısı FedEx’in İstanbul'u aktarma merkezi yapacağını belirtti. “Ekspres taşıma ağıyla 220 ülke ve bölgede hizmet veren şirket küresel ölçekte 550 bin çalışana sahip. 2016’da TNT Express’i satın almasıyla birlikte Türkiye’deki operasyonlarına daha fazla ağırlık vermeye başlayan FedEx, coğrafi konumunu ve avantajlarını dikkate alarak İstanbul’u dünyadaki sayılı aktarma merkezlerinden birisi haline getirecek” diyen Şimşek, yazısında şunları kaydetti: