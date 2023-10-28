Dünyanın en büyüğünden flaş “İstanbul” hamlesi! Atacakları bomba adımı böyle duyurdu

Türkiye’de kısa sürede şirketi adına önemli başarılara imza atan Eser Sezek de yeni görev yerine, FedEx’in ABD Memphis’ten sonra en büyük aktarma merkezi, en hacimli noktası FedEx Paris’in başına geçecek. Biraya geldiğimizde bu konu çok daha yeniydi. COVID-19 etkisi altında Mart 2021 ile Ekim 2023 arasında görev yapıp, FedEx’te kariyer yolculuğuna başarılarla devam eden Sezek’in katkılarıyla İstanbul da dünyanın en büyük kargo havayolunun önemli merkezi olma yolunda ilerleyecek. FedEx, ülkemizde 850 çalışanla hizmet veriyor. Türkiye genelinde 5’i İstanbul’da olmak üzere toplam 35 deposu varmış. Diğer yerlerde tedarikçilerle çalışıyorlarmış. Ben, “en büyük kargo havayolu” diyerek havacılık tarafına vurgu yaptım, ama bir lojistik devi olarak havada, karada ve denizde hizmetleri var. Güçlü karayolu ağları, lojistik hizmetleri, depoları de en az o kadar büyük ve önemli. Dünya taşımacılık sektörünün her açıdan lideri. İhracat için önemli. Pahada ağır, yükte hafif dış ticaret ürünleri denince ilk akla gelenlerden. Kargo uçaklarının kapısından giren her şeyi, dünyanın herhangi bir yerine taşıyorlar. (…)”