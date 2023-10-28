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Medya
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Dünyanın en büyüğünden flaş "İstanbul" hamlesi! Atacakları bomba adımı böyle duyurdu

2023-10-28 12:55:14
Dünyanın en büyüğünden flaş “İstanbul” hamlesi! Atacakları bomba adımı böyle duyurdu

Habertürk yazarı Güntay Şimşek, 696 adet uçakla, 650 havalimanında operasyon yapan dünyanın en büyük hava kargo taşıyıcısı FedEx’in İstanbul'u aktarma merkezi yapacağını belirtti. “Ekspres taşıma ağıyla 220 ülke ve bölgede hizmet veren şirket küresel ölçekte 550 bin çalışana sahip. 2016’da TNT Express’i satın almasıyla birlikte Türkiye’deki operasyonlarına daha fazla ağırlık vermeye başlayan FedEx, coğrafi konumunu ve avantajlarını dikkate alarak İstanbul’u dünyadaki sayılı aktarma merkezlerinden birisi haline getirecek” diyen Şimşek, yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Dünyanın en büyüğünden flaş "İstanbul" hamlesi! Atacakları bomba adımı böyle duyurdu

“Dünyanın en büyük hava kargo taşıyıcısı FedEx, 696 adet uçakla, dünyadaki 650 havalimanında operasyon yapıyor. Kapıdan kapıya hizmet veriyor. Türkiye’den haftada 36 adet kargo seferi yapıyor. Bu uçuşların Türkiye çıkışları dolu olarak gerçekleşiyor. Yani ihracatımızın arkasındaki isimlerden birisi de FedEx. Türkiye’ye gelen uçaklarda ise aynı doluluk söz konusu değil. Ayrıca Muratbey Gümrüğü’nden de günde 2 defa karayoluyla Almanya seferleri var.

#2
Foto - Dünyanın en büyüğünden flaş "İstanbul" hamlesi! Atacakları bomba adımı böyle duyurdu

Ekspres taşıma ağıyla 220 ülke ve bölgede hizmet veren şirket küresel ölçekte 550 bin çalışana sahip. 2016’da TNT Express’i satın almasıyla birlikte Türkiye’deki operasyonlarına daha fazla ağırlık vermeye başlayan FedEx, coğrafi konumunu ve avantajlarını dikkate alarak İstanbul’u dünyadaki sayılı aktarma merkezlerinden birisi haline getirecek. Dünyanın en büyük kargo havayolunun ülkemizdeki yatırımlarını ve hedeflerini konuşmak üzere FedEx Güneydoğu Avrupa, İsrail ve Türkiye Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Eser Sezek ile sohbet ettim. Sezek, Londra’da doğmuş Elazığ kökenli, Türkiye aşığı bir isim. İrlanda FedEx’in başından Mart 2021’de bu görev için atanınca, bölgenin merkezi Yunanistan’daymış. İlk iş olarak, FedEx Güneydoğu Avrupa, İsrail ve Türkiye operasyonlarının merkezini Atina’dan İstanbul’a taşımış. Kendisi tevazu gösterip başarıları hakkında fazla detaya girmese de kısa sürede Türkiye’de önemli başarılara imza atmış.

#3
Foto - Dünyanın en büyüğünden flaş "İstanbul" hamlesi! Atacakları bomba adımı böyle duyurdu

Kısa süre önce İstanbul Havalimanı (İGA) ile FedEx yeni bir genişleme anlaşması imzaladı. Böylece FedEx, İstanbul’da bölgenin önemli aktarmasını yapabilecek kapasiteye kavuşacak. Fedex’in yan kuruluşu olan FedEx Express Avrupa tarafından Türkiye’deki büyüme potansiyelini destekleyen yeni tesisin Kasım 2024’te hizmete girmesi planlanıyor. Böylece yeni tesisle beraber mevcut operasyon iki katından daha büyük hacme ulaşacak. 25 bin 300 metrekareden fazla bir alanda öz kaynaklarıyla operasyonlar gerçekleştirecek. 3 uçak aynı anda park edebilecek. Yine yeni tesiste 32 araç aynı anda park imkânına kavuşacak. Böylece yeni nesil teknolojilerle global merkez olacak.

#4
Foto - Dünyanın en büyüğünden flaş "İstanbul" hamlesi! Atacakları bomba adımı böyle duyurdu

FedEx şu anda önemli kıtalararası ticaret rotalarındaki müşterilerini iGA İstanbul Havalimanı’nda yer alan bir tesisi aracılığıyla destekliyor. Altı kıtadaki işletmeleri birbirine bağlayan ve stratejik bir kargo merkezi olan havalimanındaki bu girişim, FedEx Express Avrupa’nın bölgedeki büyüme hedefini ortaya koyuyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan da operasyonları var. FedEx, İGA’daki stratejik adımıyla kıtalararası ticaret yapan müşterilerinin önünü açmaya, büyümelerine fırsatlar sunmaya ve ihracatı giderek artan Türkiye’nin geleceğine odaklanmış. Sezek, bu adımla büyük bir kargo ve lojistik oyuncusu olarak güçlenen Türkiye’nin geleceğinde yerlerini almaya odaklandıklarını böylece müşterilerine güçlü destek verme imkânına kavuştuklarını ifade etti.

#5
Foto - Dünyanın en büyüğünden flaş "İstanbul" hamlesi! Atacakları bomba adımı böyle duyurdu

Türkiye’de kısa sürede şirketi adına önemli başarılara imza atan Eser Sezek de yeni görev yerine, FedEx’in ABD Memphis’ten sonra en büyük aktarma merkezi, en hacimli noktası FedEx Paris’in başına geçecek. Biraya geldiğimizde bu konu çok daha yeniydi. COVID-19 etkisi altında Mart 2021 ile Ekim 2023 arasında görev yapıp, FedEx’te kariyer yolculuğuna başarılarla devam eden Sezek’in katkılarıyla İstanbul da dünyanın en büyük kargo havayolunun önemli merkezi olma yolunda ilerleyecek. FedEx, ülkemizde 850 çalışanla hizmet veriyor. Türkiye genelinde 5’i İstanbul’da olmak üzere toplam 35 deposu varmış. Diğer yerlerde tedarikçilerle çalışıyorlarmış. Ben, “en büyük kargo havayolu” diyerek havacılık tarafına vurgu yaptım, ama bir lojistik devi olarak havada, karada ve denizde hizmetleri var. Güçlü karayolu ağları, lojistik hizmetleri, depoları de en az o kadar büyük ve önemli. Dünya taşımacılık sektörünün her açıdan lideri. İhracat için önemli. Pahada ağır, yükte hafif dış ticaret ürünleri denince ilk akla gelenlerden. Kargo uçaklarının kapısından giren her şeyi, dünyanın herhangi bir yerine taşıyorlar. (…)”

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